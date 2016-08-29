Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:23

Эвген написав: Придя к себе домой, внимательно оглянитесь. Что из окружающего вас пороблено у нас? Думаю, пальцев одной руки хватит. Придя к себе домой, внимательно оглянитесь. Что из окружающего вас пороблено у нас? Думаю, пальцев одной руки хватит.

Слово "пороблено" имеет несколько другой смысл,стыдно не знать!Мысленно подошёл к дому,новострой 2009-го года выпуска,думаю кирпич был наш,лифты Отис(сделано в Киеве),бетон наш,работники не из чины,пенопласт для утепления наш,сетка для оштукатуривания и грунтовка тоже наши,арматура наша,зелень вокруг тоже не с Марса завезли и посадили,асфальтировано вокруг тоже не импортным "материалом"!Дальше,зашёл в двери(наши,житомирские,с накладками МДФ),переступил порог,встал на плитку(Атем),плинтус наш,штукатурка гипсовая донецкая,краска тоже наша,светильники брал небольшие,вроде Одесса производитель,лампочки наши,не люблю экономки,обычные накаливания,окна менял,винницкие рехау\корса,толчёк новоград-волныский церезит,тянул на балкон отопление,трубы п\э наши,двери межкомнатные дерево,тоже наши,потолки гипсокартон,догадайтесь откуда с одного раза,кровати с матрасами тоже УКРАИНА,а вот комп да,хьют пакард,пиндонский,так чего хотели сказать,что у вас всё осталось от бабушки и всё советское,настоящее???Жена брала в конце сезона пару курток малой,сам был в шоке,производство Харьков и Ровно,плачут,что лёгкая промышленность померла,она живая,просто не особо подсвечивает налоговой и разного рода шарлатанам,а так очень даже жива и работает\производит приличные вещи.А потом удивляются,почему спроса на валюту нет,понемножку курс 26 даёт о себе знать,примитивное осваиваем,надеюсь после войны и на большее перейдём!А что это так развернулись заявки физлиц,что не будет даже 26.20 на приём,сдулись даже не потужившись?