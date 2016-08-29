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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4816481748184819

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:23

  Эвген написав: Придя к себе домой, внимательно оглянитесь. Что из окружающего вас пороблено у нас? Думаю, пальцев одной руки хватит.



Слово "пороблено" имеет несколько другой смысл,стыдно не знать!

Мысленно подошёл к дому,новострой 2009-го года выпуска,думаю кирпич был наш,лифты Отис(сделано в Киеве),бетон наш,работники не из чины,пенопласт для утепления наш,сетка для оштукатуривания и грунтовка тоже наши,арматура наша,зелень вокруг тоже не с Марса завезли и посадили,асфальтировано вокруг тоже не импортным "материалом"!
Дальше,зашёл в двери(наши,житомирские,с накладками МДФ),переступил порог,встал на плитку(Атем),плинтус наш,штукатурка гипсовая донецкая,краска тоже наша,светильники брал небольшие,вроде Одесса производитель,лампочки наши,не люблю экономки,обычные накаливания,окна менял,винницкие рехау\корса,толчёк новоград-волныский церезит,тянул на балкон отопление,трубы п\э наши,двери межкомнатные дерево,тоже наши,потолки гипсокартон,догадайтесь откуда с одного раза,кровати с матрасами тоже УКРАИНА,а вот комп да,хьют пакард,пиндонский,так чего хотели сказать,что у вас всё осталось от бабушки и всё советское,настоящее???
Жена брала в конце сезона пару курток малой,сам был в шоке,производство Харьков и Ровно,плачут,что лёгкая промышленность померла,она живая,просто не особо подсвечивает налоговой и разного рода шарлатанам,а так очень даже жива и работает\производит приличные вещи.
А потом удивляются,почему спроса на валюту нет,понемножку курс 26 даёт о себе знать,примитивное осваиваем,надеюсь после войны и на большее перейдём!

А что это так развернулись заявки физлиц,что не будет даже 26.20 на приём,сдулись даже не потужившись?
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:11

Re: Валютный рынок в контексте

somilitark, все заработанное конвертируется в валюту и кладется в матрац (доказательством есть декларации чиновников, которые хомячат все в налике). Да хоть вообще запрети импорт. И в конечном итоге много аккумулируется у крупняка и выводится за границу. Заработанное на отечественном или импортном не влияет никак на этот процесс.
Zebra
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