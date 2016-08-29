Эвген написав: Придя к себе домой, внимательно оглянитесь. Что из окружающего вас пороблено у нас? Думаю, пальцев одной руки хватит.
Слово "пороблено" имеет несколько другой смысл,стыдно не знать!
Мысленно подошёл к дому,новострой 2009-го года выпуска,думаю кирпич был наш,лифты Отис(сделано в Киеве),бетон наш,работники не из чины,пенопласт для утепления наш,сетка для оштукатуривания и грунтовка тоже наши,арматура наша,зелень вокруг тоже не с Марса завезли и посадили,асфальтировано вокруг тоже не импортным "материалом"! Дальше,зашёл в двери(наши,житомирские,с накладками МДФ),переступил порог,встал на плитку(Атем),плинтус наш,штукатурка гипсовая донецкая,краска тоже наша,светильники брал небольшие,вроде Одесса производитель,лампочки наши,не люблю экономки,обычные накаливания,окна менял,винницкие рехау\корса,толчёк новоград-волныский церезит,тянул на балкон отопление,трубы п\э наши,двери межкомнатные дерево,тоже наши,потолки гипсокартон,догадайтесь откуда с одного раза,кровати с матрасами тоже УКРАИНА,а вот комп да,хьют пакард,пиндонский,так чего хотели сказать,что у вас всё осталось от бабушки и всё советское,настоящее??? Жена брала в конце сезона пару курток малой,сам был в шоке,производство Харьков и Ровно,плачут,что лёгкая промышленность померла,она живая,просто не особо подсвечивает налоговой и разного рода шарлатанам,а так очень даже жива и работает\производит приличные вещи. А потом удивляются,почему спроса на валюту нет,понемножку курс 26 даёт о себе знать,примитивное осваиваем,надеюсь после войны и на большее перейдём!
А что это так развернулись заявки физлиц,что не будет даже 26.20 на приём,сдулись даже не потужившись?
somilitark, все заработанное конвертируется в валюту и кладется в матрац (доказательством есть декларации чиновников, которые хомячат все в налике). Да хоть вообще запрети импорт. И в конечном итоге много аккумулируется у крупняка и выводится за границу. Заработанное на отечественном или импортном не влияет никак на этот процесс.
budivelnik написав:Якщо повірити в фантазію про 42 млн в 2013 і 30 млн в 2017 - то треба радіти , бо при цих данних продуктивність праці і споживання продукції тих хто залишився-збільшилась в рази. ВВП 2013 - 1 454 931 млн грн / 42 млн = 36 641 грн/людина ВВП 2017 - 2 982 920 млн грн / 30 млн = 99 430 грн/людина
Больше, больше должон быть ВВП на людину у нас! Ибо считается в гривне, а с -13 го года доллар больше чем в три раза вырос. Придя к себе домой, внимательно оглянитесь. Что из окружающего вас пороблено у нас? Думаю, пальцев одной руки хватит. Остальное куплено за баксы, и значит в гривне ого-го! Потому и торговля заняла верхнюю строчку по процентам в доли ВВП...
Мені оглядатись не треба В мене в магазині 95% товарів і 100% обладнання - вітчизняного виробництва В мене в кафе 90% товарів і 90% обладнання-вітчизняного виробництва Що магазин , що кафе побудовані мною з українських комплектуючих , в яких не вітчизняне тільки енергоресурси з яких ці комплектуючі виготовлялись Так що всьопропальні заявки про все покупне і відсутність власного - залиште при собі.
Эвген написав:Знаю, что на момент развала Союза, Украина была второй, по промышленности и квалифицированным кадрам. И где то, что оно производит?
А толку ? За танки продані в Африку в борг - масло на хлібі зявитись не могло... Тому краще бути останньою в списку, але мати можливість купити те що потрібно простій людині. ніж другою по випуску того що нікому не потрібно.
Эвген написав: Придя к себе домой, внимательно оглянитесь. Что из окружающего вас пороблено у нас? Думаю, пальцев одной руки хватит.
Слово "пороблено" имеет несколько другой смысл,стыдно не знать!
Мысленно подошёл к дому,новострой 2009-го года выпуска,думаю кирпич был наш,лифты Отис(сделано в Киеве),бетон наш,работники не из чины,пенопласт для утепления наш,сетка для оштукатуривания и грунтовка тоже наши,арматура наша,зелень вокруг тоже не с Марса завезли и посадили,асфальтировано вокруг тоже не импортным "материалом"! Дальше,зашёл в двери(наши,житомирские,с накладками МДФ),переступил порог,встал на плитку(Атем),плинтус наш,штукатурка гипсовая донецкая,краска тоже наша,светильники брал небольшие,вроде Одесса производитель,лампочки наши,не люблю экономки,обычные накаливания,окна менял,винницкие рехау\корса,толчёк новоград-волныский церезит,тянул на балкон отопление,трубы п\э наши,двери межкомнатные дерево,тоже наши,потолки гипсокартон,догадайтесь откуда с одного раза,кровати с матрасами тоже УКРАИНА,а вот комп да,хьют пакард,пиндонский,так чего хотели сказать,что у вас всё осталось от бабушки и всё советское,настоящее??? Жена брала в конце сезона пару курток малой,сам был в шоке,производство Харьков и Ровно,плачут,что лёгкая промышленность померла,она живая,просто не особо подсвечивает налоговой и разного рода шарлатанам,а так очень даже жива и работает\производит приличные вещи. А потом удивляются,почему спроса на валюту нет,понемножку курс 26 даёт о себе знать,примитивное осваиваем,надеюсь после войны и на большее перейдём!
А что это так развернулись заявки физлиц,что не будет даже 26.20 на приём,сдулись даже не потужившись?
Плюс и дополнительно докладываю, точнее, повторяю мой доклад двухгодичной давности по этому вопросу. По возвращении два года назад обставлял мебелью мою здешнюю квартиру и дом. Вопрос цены не стоял. Брал только то, что нравилось и соответствовало моему требовательному и изысканному вкусу. Итого 500 кв. м. Только один кожанный диван был заказан за рубежом. И то по причине необходимости особой эксклюзивности гостинной. Всё остальное производство Львов, Днепр, Одесса, Киев и Харьков. Качество высочайшее. Цены очень низкие. В то же время просматривал номенклатуру украинского экспорта в Британию. Так там на 2-м месте по выручке стояла мебель. Охотно этому поверил. А это Британия!!! Лорды, сэры, пэры, хэры!!! Кто хочет замутить бизнес за рубежом - украинская мебель - бесплатная натырка от Либо. Только потом не забудьте налить или вспомнить добрым словом. А карнизы со шторами и с прочим на окна? Тыщ пятнадцать долларов отдал только на украшение окон. Все делалось и шилось тут. Не хуже чем в Букингемском дворце. Вот что мы видим в наших домах. Нам все под силу. И не слушайте русскую вату. Им скоро всем кирдык. Борт ссудного дня уже со вчерашнего дня в воздухе.
Аннушка уже купила масло, и не только купила, но даже и разлила ...
Эвген написав:Знаю, что на момент развала Союза, Украина была второй, по промышленности и квалифицированным кадрам. И где то, что оно производит?
А толку ? За танки продані в Африку в борг - масло на хлібі зявитись не могло... Тому краще бути останньою в списку, але мати можливість купити те що потрібно простій людині. ніж другою по випуску того що нікому не потрібно.
Совдепия была на первом месте по количеству танков и гаубиц на душу населения и при этом закрыла во всех магазинах страны мясные отделы, не могла пошить джинсы и обеспечить людей мылом. Про общественные туалеты я вообще молчу. А как только прогнали эту русскую срань, так сразу и туалеты чистые, и джинсы, и мыло, и мясо ...
Мда..Таких победных реляций давно не читал. Хорошо , что нижний сфинктер ,усилием воли заблокировал. Быть бы оказии. Но все равно , слезы счастья накатили ,от воспоминаний о бывшей работе и приобретенному за годы опыту .
Вот встретишь бывало возле процедурной человека, который у всех собирал ваточки со спиртом после уколов ,что бы тщательно высосать живительную влагу и легче становится от постоянства. Или в отделение заходишь, и в одной из палат ты встречаешь пациента , который ОДНО и ТОЖЕ талдычит каждый день .(ну ладно ведь больной) Так ведь нет , не дают забыть работу и ... читаешь КАЖДЫЙ ДЕНЬ повторяющийся пост с одним и тем же набором слов и фраз. А уж как вопрос жестко поставлен.... Только когда в машину садишься и едешь по калдоЕбинам на базар или на заправку глядя на цены и дороги думаешь ...а ведь не все так классно. Но включив комп и почитав заметки оптимистов ты понимаешь , насколько ты далек от реальности...
холява написав:Только когда в машину садишься и едешь по калдоЕбинам на базар или на заправку глядя на цены и дороги думаешь ...а ведь не все так классно. Но включив комп и почитав заметки оптимистов ты понимаешь , насколько ты далек от реальности...
У вас есть машина (почти новая, если я не запамятовал) есть деньги на заправку и на покупки, раз на базар едете. А это - ой как немало! Просто достаток - ооочень относительное понятие. Как и счастье, впрочем.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
холява написав: слезы счастья накатили ,от воспоминаний о бывшей работе и приобретенному за годы опыту .
Ты не о работе грустишь на самом деле ... На самом деле слезы у тебя накатывают, когда ты смотришь на свой полшестого и вспоминаешь, как в те далекие времена ты засыпал со своей козой только под утро. Только это и перевешивает весь тот сплошной негатив, в котором ты жил. Человеку свойственно быстро забывать все плохое и помнить только хорошее и яркое. Странно, что это тебе, психиатру, говорю это я. Поэт. Философ. Диверсант. А не наоборот. Не грусти. Земное бренно. Но жизнь вечна.