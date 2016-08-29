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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4816481748184819

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:23

  Эвген написав: Придя к себе домой, внимательно оглянитесь. Что из окружающего вас пороблено у нас? Думаю, пальцев одной руки хватит.



Слово "пороблено" имеет несколько другой смысл,стыдно не знать!

Мысленно подошёл к дому,новострой 2009-го года выпуска,думаю кирпич был наш,лифты Отис(сделано в Киеве),бетон наш,работники не из чины,пенопласт для утепления наш,сетка для оштукатуривания и грунтовка тоже наши,арматура наша,зелень вокруг тоже не с Марса завезли и посадили,асфальтировано вокруг тоже не импортным "материалом"!
Дальше,зашёл в двери(наши,житомирские,с накладками МДФ),переступил порог,встал на плитку(Атем),плинтус наш,штукатурка гипсовая донецкая,краска тоже наша,светильники брал небольшие,вроде Одесса производитель,лампочки наши,не люблю экономки,обычные накаливания,окна менял,винницкие рехау\корса,толчёк новоград-волныский церезит,тянул на балкон отопление,трубы п\э наши,двери межкомнатные дерево,тоже наши,потолки гипсокартон,догадайтесь откуда с одного раза,кровати с матрасами тоже УКРАИНА,а вот комп да,хьют пакард,пиндонский,так чего хотели сказать,что у вас всё осталось от бабушки и всё советское,настоящее???
Жена брала в конце сезона пару курток малой,сам был в шоке,производство Харьков и Ровно,плачут,что лёгкая промышленность померла,она живая,просто не особо подсвечивает налоговой и разного рода шарлатанам,а так очень даже жива и работает\производит приличные вещи.
А потом удивляются,почему спроса на валюту нет,понемножку курс 26 даёт о себе знать,примитивное осваиваем,надеюсь после войны и на большее перейдём!

А что это так развернулись заявки физлиц,что не будет даже 26.20 на приём,сдулись даже не потужившись?
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:11

Re: Валютный рынок в контексте

somilitark, все заработанное конвертируется в валюту и кладется в матрац (доказательством есть декларации чиновников, которые хомячат все в налике). Да хоть вообще запрети импорт. И в конечном итоге много аккумулируется у крупняка и выводится за границу. Заработанное на отечественном или импортном не влияет никак на этот процесс.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:34

  Эвген написав:
  budivelnik написав:Якщо повірити в фантазію про 42 млн в 2013 і 30 млн в 2017 - то треба радіти , бо при цих данних продуктивність праці і споживання продукції тих хто залишився-збільшилась в рази.
ВВП 2013 - 1 454 931 млн грн / 42 млн = 36 641 грн/людина
ВВП 2017 - 2 982 920 млн грн / 30 млн = 99 430 грн/людина


Больше, больше должон быть ВВП на людину у нас!
Ибо считается в гривне, а с -13 го года доллар больше чем в три раза вырос. Придя к себе домой, внимательно оглянитесь. Что из окружающего вас пороблено у нас? Думаю, пальцев одной руки хватит. Остальное куплено за баксы, и значит в гривне ого-го! Потому и торговля заняла верхнюю строчку по процентам в доли ВВП...
Мені оглядатись не треба
В мене в магазині 95% товарів і 100% обладнання - вітчизняного виробництва
В мене в кафе 90% товарів і 90% обладнання-вітчизняного виробництва
Що магазин , що кафе побудовані мною з українських комплектуючих , в яких не вітчизняне тільки енергоресурси з яких ці комплектуючі виготовлялись
Так що всьопропальні заявки про все покупне і відсутність власного - залиште при собі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:38

  Эвген написав:Знаю, что на момент развала Союза, Украина была второй, по промышленности и квалифицированным кадрам. И где то, что оно производит?
А толку ?
За танки продані в Африку в борг - масло на хлібі зявитись не могло...
Тому краще бути останньою в списку, але мати можливість купити те що потрібно простій людині. ніж другою по випуску того що нікому не потрібно.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:59

  somilitark написав:
  Эвген написав: Придя к себе домой, внимательно оглянитесь. Что из окружающего вас пороблено у нас? Думаю, пальцев одной руки хватит.



Слово "пороблено" имеет несколько другой смысл,стыдно не знать!

Мысленно подошёл к дому,новострой 2009-го года выпуска,думаю кирпич был наш,лифты Отис(сделано в Киеве),бетон наш,работники не из чины,пенопласт для утепления наш,сетка для оштукатуривания и грунтовка тоже наши,арматура наша,зелень вокруг тоже не с Марса завезли и посадили,асфальтировано вокруг тоже не импортным "материалом"!
Дальше,зашёл в двери(наши,житомирские,с накладками МДФ),переступил порог,встал на плитку(Атем),плинтус наш,штукатурка гипсовая донецкая,краска тоже наша,светильники брал небольшие,вроде Одесса производитель,лампочки наши,не люблю экономки,обычные накаливания,окна менял,винницкие рехау\корса,толчёк новоград-волныский церезит,тянул на балкон отопление,трубы п\э наши,двери межкомнатные дерево,тоже наши,потолки гипсокартон,догадайтесь откуда с одного раза,кровати с матрасами тоже УКРАИНА,а вот комп да,хьют пакард,пиндонский,так чего хотели сказать,что у вас всё осталось от бабушки и всё советское,настоящее???
Жена брала в конце сезона пару курток малой,сам был в шоке,производство Харьков и Ровно,плачут,что лёгкая промышленность померла,она живая,просто не особо подсвечивает налоговой и разного рода шарлатанам,а так очень даже жива и работает\производит приличные вещи.
А потом удивляются,почему спроса на валюту нет,понемножку курс 26 даёт о себе знать,примитивное осваиваем,надеюсь после войны и на большее перейдём!

А что это так развернулись заявки физлиц,что не будет даже 26.20 на приём,сдулись даже не потужившись?


Плюс и дополнительно докладываю, точнее, повторяю мой доклад двухгодичной давности по этому вопросу.
По возвращении два года назад обставлял мебелью мою здешнюю квартиру и дом. Вопрос цены не стоял. Брал только то, что нравилось и соответствовало моему требовательному и изысканному вкусу. Итого 500 кв. м.
Только один кожанный диван был заказан за рубежом. И то по причине необходимости особой эксклюзивности гостинной. Всё остальное производство Львов, Днепр, Одесса, Киев и Харьков. Качество высочайшее. Цены очень низкие.
В то же время просматривал номенклатуру украинского экспорта в Британию. Так там на 2-м месте по выручке стояла мебель. Охотно этому поверил. А это Британия!!! Лорды, сэры, пэры, хэры!!!
Кто хочет замутить бизнес за рубежом - украинская мебель - бесплатная натырка от Либо. Только потом не забудьте налить или вспомнить добрым словом.
А карнизы со шторами и с прочим на окна? Тыщ пятнадцать долларов отдал только на украшение окон. Все делалось и шилось тут. Не хуже чем в Букингемском дворце.
Вот что мы видим в наших домах.
Нам все под силу.
И не слушайте русскую вату.
Им скоро всем кирдык.
Борт ссудного дня уже со вчерашнего дня в воздухе. 8)

Аннушка уже купила масло, и не только купила, но даже и разлила ...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:10

  budivelnik написав:
  Эвген написав:Знаю, что на момент развала Союза, Украина была второй, по промышленности и квалифицированным кадрам. И где то, что оно производит?
А толку ?
За танки продані в Африку в борг - масло на хлібі зявитись не могло...
Тому краще бути останньою в списку, але мати можливість купити те що потрібно простій людині. ніж другою по випуску того що нікому не потрібно.


Совдепия была на первом месте по количеству танков и гаубиц на душу населения и при этом закрыла во всех магазинах страны мясные отделы, не могла пошить джинсы и обеспечить людей мылом. Про общественные туалеты я вообще молчу.
А как только прогнали эту русскую срань, так сразу и туалеты чистые, и джинсы, и мыло, и мясо ...
:lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:27

Re: Валютный рынок в контексте

Мда..Таких победных реляций давно не читал.
Хорошо , что нижний сфинктер ,усилием воли заблокировал.
Быть бы оказии.
Но все равно , слезы счастья накатили ,от воспоминаний о бывшей работе и приобретенному за годы опыту .

Вот встретишь бывало возле процедурной человека, который у всех собирал ваточки со спиртом после уколов ,что бы тщательно высосать живительную влагу и легче становится от постоянства.
Или в отделение заходишь, и в одной из палат ты встречаешь пациента , который ОДНО и ТОЖЕ талдычит каждый день .(ну ладно ведь больной)
Так ведь нет , не дают забыть работу и ... читаешь КАЖДЫЙ ДЕНЬ повторяющийся пост с одним и тем же набором слов и фраз.
А уж как вопрос жестко поставлен....
Только когда в машину садишься и едешь по калдоЕбинам на базар или на заправку
глядя на цены и дороги думаешь ...а ведь не все так классно.
Но включив комп и почитав заметки оптимистов ты понимаешь , насколько ты далек от реальности...
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:40

  холява написав:Только когда в машину садишься и едешь по калдоЕбинам на базар или на заправку
глядя на цены и дороги думаешь ...а ведь не все так классно.
Но включив комп и почитав заметки оптимистов ты понимаешь , насколько ты далек от реальности...

У вас есть машина (почти новая, если я не запамятовал)
есть деньги на заправку
и на покупки, раз на базар едете.
А это - ой как немало!
Просто достаток - ооочень относительное понятие.
Как и счастье, впрочем.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:52

  холява написав:Так ведь нет , не дают забыть работу и ... читаешь КАЖДЫЙ ДЕНЬ повторяющийся пост с одним и тем же набором слов и фраз.

тут вынужден не согласиться.
клиент аж с 31 марта с мыслями собирался, и вот, воскрес :mrgreen:
скорее всего, собирал в дорогу USS Harry S. Truman (CVN-75), отправил и нас посетил.
ну или борт судного дня...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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