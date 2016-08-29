Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:27

Мда..Таких победных реляций давно не читал.

Хорошо , что нижний сфинктер ,усилием воли заблокировал.

Быть бы оказии.

Но все равно , слезы счастья накатили ,от воспоминаний о бывшей работе и приобретенному за годы опыту .



Вот встретишь бывало возле процедурной человека, который у всех собирал ваточки со спиртом после уколов ,что бы тщательно высосать живительную влагу и легче становится от постоянства.

Или в отделение заходишь, и в одной из палат ты встречаешь пациента , который ОДНО и ТОЖЕ талдычит каждый день .(ну ладно ведь больной)

Так ведь нет , не дают забыть работу и ... читаешь КАЖДЫЙ ДЕНЬ повторяющийся пост с одним и тем же набором слов и фраз.

А уж как вопрос жестко поставлен....

Только когда в машину садишься и едешь по калдоЕбинам на базар или на заправку

глядя на цены и дороги думаешь ...а ведь не все так классно.

Но включив комп и почитав заметки оптимистов ты понимаешь , насколько ты далек от реальности...