Был по евроделам. Только вернулся. Купа новин. Расскажу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:01
Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:02
Libo
сегодня уже поздно.
расскажешь в понедельник утром, во время обхода.
лучше вслух что-то своё, из Весенина.
"это апрель, прости"
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:15
Справедливости ради
Мебель таки экспортируется, некоторые столяра даже дизайнеров вывозят за кордон (производство остаётся здесь). Диалог:
- А сам?
- Пока здесь, но со временем переберусь, наверное...
Ну и прибыль от работы, наверное переберется...
Валюта (ну чтобы не офтоп) пока двигается "заробитчанскими тропами", но сюда.
А через год-два? Что спасает, так это неспособность огромного количества людей адаптироваться в чужой стране. Молодым - легче, а у стариков - кум, брат, сват, родные могилки...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:36
Здавав! Був вибір або класти на валютне депо до літа або ризикувати заради більшого профіту і переверенутись в грн.і на депо...
Я вибрав ризик.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:11
Аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривни и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 грн/$.
Ждем .7,2...
PS
РФ готує свої війська до масштабної континентальної війни: 260 тисяч військовослужбовців, 3,5 тисячі танків, 11 тисяч броньованих машин на кордоні з Україною, - Турчинов.
Ми володіємо інформацією про плани оточення Путіна створити передумови для введення військ в Україну до осені, - заступник голови СБУ Кононенко
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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