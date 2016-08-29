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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4817481848194820

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:01

  Yuri_T написав:клиент аж с 31 марта с мыслями собирался, и вот, воскрес :mrgreen:
скорее всего, собирал в дорогу USS Harry S. Truman (CVN-75), отправил и нас посетил.
ну или борт судного дня...


Был по евроделам. Только вернулся. Купа новин. Расскажу. 8)

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:02

Libo
сегодня уже поздно.
расскажешь в понедельник утром, во время обхода.
лучше вслух что-то своё, из Весенина.
"это апрель, прости" :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:15

Справедливости ради

Мебель таки экспортируется, некоторые столяра даже дизайнеров вывозят за кордон (производство остаётся здесь). Диалог:
- А сам?
- Пока здесь, но со временем переберусь, наверное... :(

Ну и прибыль от работы, наверное переберется...

Валюта (ну чтобы не офтоп) пока двигается "заробитчанскими тропами", но сюда.
А через год-два? Что спасает, так это неспособность огромного количества людей адаптироваться в чужой стране. Молодым - легче, а у стариков - кум, брат, сват, родные могилки...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:36

  sryvkin написав:
  Львівський БатяР написав:Сьогодні закінчився термін 1го грн. депо(для себе назвав його *відпустка*).
Курс на момент відкриття грн. депо 34.1грн-1Є. Курс на момент виходу (відкуп)32.25-1Є. +% по депо. Заробіток в євро склав 8.5% за три місяці.


Ви по 34.1 здавали ойро, чи просто така цифра на обмiнцi на продаж свiтилася ? :)


Здавав! Був вибір або класти на валютне депо до літа або ризикувати заради більшого профіту і переверенутись в грн.і на депо...
Я вибрав ризик.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:11

  Перес де Куэльяр написав:
  alexander_ua написав:А наличный рынок опять не спешит за межбанком, хотя и посматривает вверх.

Добрый день . Думается ,что напряженность в Мире , а также паника с рублем , немного прибавила спрос на валюту , так сказать ,для перестраховки . У кого есть зелень и гривна , вчера писали на ветке ,те спокойно наблюдают и не торопят события , определив для себя некие уровни входа и потом выхода . Рынок фактически в боковике , две недели на точке 26 с колебаниями (+-10 -15коп.)Надеюсь, ,что ближе к лету спустимся ниже 26 , я думаю будет такой период на валютном рынке .

*Відправлено з Чату


Аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривни и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 грн/$.

Ждем .7,2... :roll:

PS
РФ готує свої війська до масштабної континентальної війни: 260 тисяч військовослужбовців, 3,5 тисячі танків, 11 тисяч броньованих машин на кордоні з Україною, - Турчинов.
Ми володіємо інформацією про плани оточення Путіна створити передумови для введення військ в Україну до осені, - заступник голови СБУ Кононенко
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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