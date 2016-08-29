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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4818481948204821> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 755 1. Нет сбережений в валюте 10% 79 2. до 20% 6% 44 3. от 20% до 50% 7% 55 4. от 50% до 75% 14% 102 5. более 75% 63% 475 Всього голосів : 755 Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:01 Yuri_T написав: клиент аж с 31 марта с мыслями собирался, и вот, воскрес

скорее всего, собирал в дорогу USS Harry S. Truman (CVN-75), отправил и нас посетил.

ну или борт судного дня... клиент аж с 31 марта с мыслями собирался, и вот, воскресскорее всего, собирал в дорогу USS Harry S. Truman (CVN-75), отправил и нас посетил.ну или борт судного дня...



Был по евроделам. Только вернулся. Купа новин. Расскажу.



Был по евроделам. Только вернулся. Купа новин. Расскажу. Libo 2

Повідомлень: 6271 З нами з: 14.11.11 Подякував: 270 раз. Подякували: 3007 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:02 Libo

сегодня уже поздно.

расскажешь в понедельник утром, во время обхода.

лучше вслух что-то своё, из Весенина.

"это апрель, прости" сегодня уже поздно.расскажешь в понедельник утром, во время обхода.лучше вслух что-то своё, из Весенина."это апрель, прости" Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания! Yuri_T 1

Повідомлень: 12591 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1689 раз. Подякували: 3357 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:15 Справедливости ради

- А сам?

- Пока здесь, но со временем переберусь, наверное...



Ну и прибыль от работы, наверное переберется...



Валюта (ну чтобы не офтоп) пока двигается "заробитчанскими тропами", но сюда.

А через год-два? Что спасает, так это неспособность огромного количества людей адаптироваться в чужой стране. Молодым - легче, а у стариков - кум, брат, сват, родные могилки... Мебель таки экспортируется, некоторые столяра даже дизайнеров вывозят за кордон (производство остаётся здесь). Диалог:- А сам?- Пока здесь, но со временем переберусь, наверное...Ну и прибыль от работы, наверное переберется...Валюта (ну чтобы не офтоп) пока двигается "заробитчанскими тропами", но сюда.А через год-два? Что спасает, так это неспособность огромного количества людей адаптироваться в чужой стране. Молодым - легче, а у стариков - кум, брат, сват, родные могилки...

Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.UPD Очкарик Повідомлень: 2486 З нами з: 06.03.14 Подякував: 696 раз. Подякували: 442 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:36 sryvkin написав: Львівський БатяР написав: Сьогодні закінчився термін 1го грн. депо(для себе назвав його *відпустка*).

Курс на момент відкриття грн. депо 34.1грн-1Є. Курс на момент виходу (відкуп)32.25-1Є. +% по депо. Заробіток в євро склав 8.5% за три місяці.

Сьогодні закінчився термін 1го грн. депо(для себе назвав його *відпустка*).Курс на момент відкриття грн. депо 34.1грн-1Є. Курс на момент виходу (відкуп)32.25-1Є. +% по депо. Заробіток в євро склав 8.5% за три місяці.



Ви по 34.1 здавали ойро, чи просто така цифра на обмiнцi на продаж свiтилася ? Ви по 34.1 здавали ойро, чи просто така цифра на обмiнцi на продаж свiтилася ?



Здавав! Був вибір або класти на валютне депо до літа або ризикувати заради більшого профіту і переверенутись в грн.і на депо...

Я вибрав ризик. Здавав! Був вибір або класти на валютне депо до літа або ризикувати заради більшого профіту і переверенутись в грн.і на депо...Я вибрав ризик. Львівський БатяР Повідомлень: 111 З нами з: 25.12.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:11 Перес де Куэльяр написав: alexander_ua написав: А наличный рынок опять не спешит за межбанком, хотя и посматривает вверх. А наличный рынок опять не спешит за межбанком, хотя и посматривает вверх.

Добрый день . Думается ,что напряженность в Мире , а также паника с рублем , немного прибавила спрос на валюту , так сказать ,для перестраховки . У кого есть зелень и гривна , вчера писали на ветке ,те спокойно наблюдают и не торопят события , определив для себя некие уровни входа и потом выхода . Рынок фактически в боковике , две недели на точке 26 с колебаниями (+-10 -15коп.)Надеюсь, ,что ближе к лету спустимся ниже 26 , я думаю будет такой период на валютном рынке .



*Відправлено з Чату Добрый день . Думается ,что напряженность в Мире , а также паника с рублем , немного прибавила спрос на валюту , так сказать ,для перестраховки . У кого есть зелень и гривна , вчера писали на ветке ,те спокойно наблюдают и не торопят события , определив для себя некие уровни входа и потом выхода . Рынок фактически в боковике , две недели на точке 26 с колебаниями (+-10 -15коп.)Надеюсь, ,что ближе к лету спустимся ниже 26 , я думаю будет такой период на валютном рынке .



Аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривни и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 грн/$.



Ждем .7,2...



PS

РФ готує свої війська до масштабної континентальної війни: 260 тисяч військовослужбовців, 3,5 тисячі танків, 11 тисяч броньованих машин на кордоні з Україною, - Турчинов.

Ми володіємо інформацією про плани оточення Путіна створити передумови для введення військ в Україну до осені, - заступник голови СБУ Кононенко Аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривни и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 грн/$.Ждем .7,2...PSМи володіємо інформацією про плани оточення Путіна створити передумови для введення військ в Україну до осені, - заступник голови СБУ Кононенко Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock: w_bufett

Повідомлень: 214 З нами з: 21.11.14 Подякував: 14 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:33 w_bufett написав: Перес де Куэльяр написав: alexander_ua написав: А наличный рынок опять не спешит за межбанком, хотя и посматривает вверх. А наличный рынок опять не спешит за межбанком, хотя и посматривает вверх.

Добрый день . Думается ,что напряженность в Мире , а также паника с рублем , немного прибавила спрос на валюту , так сказать ,для перестраховки . У кого есть зелень и гривна , вчера писали на ветке ,те спокойно наблюдают и не торопят события , определив для себя некие уровни входа и потом выхода . Рынок фактически в боковике , две недели на точке 26 с колебаниями (+-10 -15коп.)Надеюсь, ,что ближе к лету спустимся ниже 26 , я думаю будет такой период на валютном рынке .



*Відправлено з Чату Добрый день . Думается ,что напряженность в Мире , а также паника с рублем , немного прибавила спрос на валюту , так сказать ,для перестраховки . У кого есть зелень и гривна , вчера писали на ветке ,те спокойно наблюдают и не торопят события , определив для себя некие уровни входа и потом выхода . Рынок фактически в боковике , две недели на точке 26 с колебаниями (+-10 -15коп.)Надеюсь, ,что ближе к лету спустимся ниже 26 , я думаю будет такой период на валютном рынке .



Аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривни и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 грн/$.



Ждем .7,2...



PS

РФ готує свої війська до масштабної континентальної війни: 260 тисяч військовослужбовців, 3,5 тисячі танків, 11 тисяч броньованих машин на кордоні з Україною, - Турчинов.

Ми володіємо інформацією про плани оточення Путіна створити передумови для введення військ в Україну до осені, - заступник голови СБУ Кононенко Аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривни и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 грн/$.Ждем .7,2...PSМи володіємо інформацією про плани оточення Путіна створити передумови для введення військ в Україну до осені, - заступник голови СБУ Кононенко

Привіт усім!

Так Ви стверджуєте що аналітики Goldman Sachs короткозорі клоуни? Привіт усім!Так Ви стверджуєте що аналітики Goldman Sachs короткозорі клоуни? Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя) Karp

Повідомлень: 1847 З нами з: 22.03.10 Подякував: 418 раз. Подякували: 306 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:38



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в четверг относительно доллара на 6,05 коп., на торгах пятницы потерял 13,05 коп., оказавшись на уровне 26,1249 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 13 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,00/26,03 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,04/26,06, а спустя 17 минут, сохранив тренд, доллар обосновался на цифре 26,07/26,09 UAH/USD.



К 10.35 котировки СКВ на МЕЖБАНКЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДОМИНИРОВАВШЕГО СПРОСА ВЫРОСЛИ К 26,08/26,10, а спустя 20 минут, на 10.55 Киева цена доллара выросла до 26,10/26,12 UAH/USD.

К этому часу можно было сделать вывод о том, что на рынке наблюдается дефицит предложения СКВ на фоне достаточно «среднего» уровня спроса.



Меж тем, не дождавшись сколь-нибудь значимых оферов доллара от появившихся после 11.00 Киева на МЕЖБАНКЕ СИСТЕМНЫХ ИГРОКОВ, «АМЕРИКАНЕЦ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 11.32 ВЫРОС ДО 26,13/26,15 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до 13.20, когда «американец» ограничился расширением спреда до 26,13/26,16 UAH/USD.



Указанные котировки «американца» на пустеющем МЕЖБАНКЕ оставались действующими до 15.40 Киева.



На этой цифре (26,13/26,16 UAH/USD) финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в пятницу, 13-го.



Большинство сделок на межбанке 13 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1249 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,92% с 28,0672 UAH/USD до 26,1249 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 13 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 13 апреля, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке наблюдался дефицит предложения СКВ, связанное с одной стороны с привычным падением притока экспортной выручки из-за рубежа, с другой, с придержкой доллара экспортерами, рассчитывавшими на пролонгацию роста «зеленых» цен.



Во-вторых, импортеры продолжали выкупать сложившийся к среде минимум цен, небезосновательно опасаясь дальнейшего подорожания «американца» на ближайших торгах межбанка.



В-третьих, в преддверии выходных значительная часть бизнеса перестраховывается, входя в надежную валюту США и формируя тем самым дополнительный на нее спрос.



В-четвертых, базовой причиной для пятничного подорожания «американца» стал рост гривневой ликвидности, оказывая давление на курс СКВ. О расширении гривневого ресурса дали понять выросшие с уровня 57 178,3 млн. грн. к отметке 59 729,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 13 апреля несколько понизились,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, на рынке была нехватка предложения СКВ.



Во-вторых, «бычий» тренд, в пятницу стал более выраженным (если накануне доллар вырос на 6,05 коп., нынче его «привес» составил 13,05 коп.), что, как известно, снижает ликвидность.



В-третьих, пятничная сессия межбанка длится на час короче.











Торги 13 апреля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, которая заключалась в стартовавшем с открытия ростом котировок пары доллар-гривня на фоне доминирования спроса, сменившимся после обеда заметной активизацией клиентских оферов валюты, вызвавшей не только динамичное падение цен «американца», но и во многих случаях обострение гривнедефицита.



Собственно, именно рухнувшие надежды на появление с полудня толики «свежей» гривневой ликвидности (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), привели к очередном углублению дивергенции (расхождению) трендов наличного и безналичного долларов.



Напомним, последний в пятницу рос в цене, сопровождаясь заметным увеличением гривневого навеса на транзитных и коррсчетах НБУ, в то время как наличный «американец», пытавшийся поначалу следовать вверх за своим безналичным «родственником», к обеду исчерпал свое гривневое «горючее», а не получившие ожидаемого во второй половине пятницы гривневого «вброса» клиенты, поспешили с продажами СКВ, не желая оставаться на выходные дни без гривневого кэша.



Практически все рынки вышеперечисленных населенных пунктов по итогам пятницы констатировали заметный регресс на участке ликвидности. Причем от потерь рынки Киева, Запорожья, Одессы, Харькова и Крыжополя не спасло итоговое равновесие покупок и продаж.



В отличие от предыдущих сессий рынок Днепра оказался, пожалуй, в самой сложной ситуации, попав в эпицентр острейшего гривнедефицита и завершив сессию «перекосом» в направлении клиентских оферов. Разумеется, не обошлось без потерь в ликвидности.



В течение пятницы биды наличного «неформального» доллара либо не изменились (Киев, Харьков, Одесса), либо потеряли 2,0-3,0 коп.

Позиция «предложение» наличного доллара 13-го либо не изменилась (Киев, Одесса), либо прибавила 4,0 коп. 9Харьков, Крыжополь), либо потеряла 5,0 коп. (Запорожье, Днепр).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца»

Выросли на 1,0-7,0 коп. (лидировал в росте рынок столицы), офера либо не изменились (Днепр, Запорожье, Одесса), либо стали выше на 3,0-8,0 коп. (Харьков, Киев).



Ассортимент настроений на наличном рынке (от доминирования спроса до преобладания клиентского «приноса»), не обеспечили прогресс на участке ликвидности. Полагаю, виной тому вышеупомянутые проблемы с гривневой ликвидностью, обострившиеся после полудня.



Можно предположить, что случившаяся после полудня на наличном рынке смена «бычьего» тренда на «медвежий» может распространиться и на валютный межбанк. Думаю, это маловероятно. Прежде всего, по причине заметного отличия в гривневом «сопровождении» этих двух валютных веток. Кроме того, на ближайшей сессии межбанка сохранится скудность предложения экспортной выручки, обеспечивая «техническое» преобладание спроса. Пусть и в сопровождении низкой ликвидности торгов. Кроме того, в команде «зеленых быков» валютного межбанка на следующей неделе будет играть Казначейство, планирующее провести выплаты компенсации НДС и насытить рынок безналичной гривневой ликвидностью.



На стороне вероятных перемен в настроениях наличного рынка приход сезона выплаты аванса за апрель, который может смягчить остроту дефицита наличной гривни.



Впрочем, по порядку.



Торги 13 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,430 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, немного нуждаясь в ценовой поддержке посредством дисконтирования.



Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют «размылись» - 26,10-13/26,20-22 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов. Более гибким подходом нашим дилерам удалось сберечь баланс спроса и предложения.



После обеда на рынке Днепра в розничном и мелкооптовом сегменте активизировался клиентский «принос», который, в конечном счете, «перекосил» рынок в сторону предложения.

Кроме того, эти офера спровоцировали заметное обострение гривнедефицита.



Итоговый «перекос» и нехватка гривневого инструмента стали главными причинами снижения итоговой ликвидности, заслужившей в розничном сегменте «четверку с минусом», что хуже показателей предыдущей сессии.



В течение пятницы биды наличного «неформального» наличного розничного доллара понизились на 2,0 коп, офера стали ниже на 5,0 коп.

Акцентирование коррекции в менее значимых оферах = следствие безуспешных преимущественно попыток дилеров розницы стимулировать клиентские покупки.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 1,0 коп., офера не претерпели изменений.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,08/26,15 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, требовало очень незначительной ценовой поддержки ростом.



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, «размывшись» обрели вид: 26,10-13/26,20-23 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте активизировался клиентский «принос», который, в конечном счете, «перекосил» рынок в сторону предложения.

Кроме того, эти офера спровоцировали заметное обострение гривнедефицита.



Итоговый «перекос» и нехватка гривневого инструмента стали главными причинами снижения итоговой ликвидности, заслужившей в оптовом сегменте «четверку с тремя минусами», констатировав заметное ухудшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 13 апреля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера стали ниже на 5.0 коп. Попытки оптовиков более заметными дисконтами позиции «предложение» стимулировать клиентские покупки «американца» оказались безуспешными.



По сравнению с закрытием 12 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 1,0 коп., офера не изменились.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 13 апреля уровнями 32,20/32,40 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечные потери обеих позиций.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового наличного евро в Днепре не изменились.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 13 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой до полудня требовалось повышение действующих цен, а после обеда пара доллар-гривня уже нуждалась в заметном дисконтировании цен в качестве реакции на ставший более активным клиентский «принос» «американца».



При этом, как и накануне, пара евро-гривня не баловала оборотами, сводя курсовую ее информацию к индикативу. Не упуская, однако, из виду относительную стабильность пары евро-доллар на мировом валютном рынке в течение волатильной европейской сессии форекса.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2328 к отметке $1,2326, констатировав внутридневное его снижение на 2 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка с юмором отнеслись к этим «потерям» понизив пару евро-гривня в течение пятницы на 5,0 коп. по обеим позициям. Основывая свое решение на внутридневном падении наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 13 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2327 пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала этот район, инициировав с указанного часа первые попытки коррекции на стартовавшей волатильной европейской сессии форекса.

Начав торги в Европе с незначительного снижения, пара евро-доллар воспользовалась вышедшей статистикой по сальдо еврозоны и взлетела до $1,2344 около 11.00 Киева. Вскоре евро вернулся в окрестности $1,2335, где пребывал до 14.00, провалившись в этот час в локальную «яму» ($1,2308) около 15.00 Киева. Выбираясь из этого провала, пара около 17.00 Киева консолидировалась в рамках коридора $1,2322-1,2332, который не покидала до 20.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США к иене в ходе торгов в пятницу поднялся до максимума за последние шесть недель на фоне ослабления опасений относительно глобальной торговой войны и напряженности на Ближнем Востоке, что вызвало снижение спроса на активы «безопасной гавани».



Евро по состоянию на 16.20 Киева торгуется в районе $1,2320 против $1,2327 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро в указанный час находится на уровне ¥132,69 по сравнению со ¥132,30 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥107,70 против ¥107,33 в четверг.



Индекс USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,04%.



Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,01%.



С начала текущей недели евро подорожал на 0,4% относительно доллара благодаря комментариям представителей Евроцентробанка, которые поддержали ожидания скорого сворачивания программы выкупа активов.



Ослабление «безопасных гаваней» и укрепление более рискованных валют свидетельствуют о том, что глобальный аппетит к риску улучшился по мере приближения к окончанию недели. Действительно, рынки акций находятся в «зеленой зоне», а золото подешевело.



Однако, полагаю, должно пройти время, чтобы сделать вывод, что переход к риску продлится сколь-нибудь долго. Вопросы как торговой войны США и Китая, так и сирийская проблема далеки от решения, и единственное слово, которое не относится к президенту США - это «предсказуемый».



Стало быть, на главной валютной паре forex, евро-доллар, уже 3 месяца наблюдается «стояние» в диапазоне $1,2150-1,2550. Раньше мы обозначали этот диапазон уже – $1,220-1,252. Однако теперь пара стала настолько инертна (особенно в эту пятницу), что во время последнего снижения не была достигнута даже отметка $1,22.



06 апреля пара евро-доллар опускалась до $1,2215, после чего пошел отскок вверх.



На уходящей неделе пара не смогла пробить отметку $1,24, и задержалась в районе $1,23-1,24.



Полагаю, задержка была связана с прошедшей серией размещений нот Казначейства США.

С другой стороны, Казначейство в этот вторник уже вторую неделю подряд снизило объем предложения по 4-недельным векселям (с динамикой $65->$55->$45 млрд.).

Также снизило объем предложения по 3-мес. и 6-мес. векселям, размещаемым по понедельникам.



Это говорит о том, что цикл агрессивного наращивания рыночного долга Казначейством США заканчивается и открывает дорогу для падения доллара.



Ранее мы много раз приводили в пример эффект от цикла наращивания госдолга Казначейством США в сентябре-ноябре 2017 года. Тогда изъятие долларовой ликвидности в госдолг привело к остановке тренда на падение доллара и коррекции от $1,2090 до $1,1560, после чего (после окончания цикла) в декабре-январе пар евро-доллар возобновила рост, поднявшись к $1,25 на волне роста аппетитов к риску.



Аналогично, после отмены действия порога госдолга США в начале февраля Казначейство США в феврале-марте провело агрессивный цикл наращивания рыночного долга, который приостановил падение доллара. Цикл этот уже окончен, (см. HTTPS://TREASURYDIRECT.GOV/INSTIT/ANNCE ... HPYDWN.HTM ) - здесь в таблице последние 3 итога имеют отрицательное значение, индицируя переход Казначейства к к чистому погашению долга.



Здесь нетрудно найти аналогию с концом 2017 года – когда в таблице пошли отрицательные значения, доллар начал снижение (и таких примеров в истории много).



Размещения Казначейства – лишь один многих из факторов, влияющих на курс доллара. В случае с прошлым циклом это фактор оказался достаточным, чтобы оказать ситуативную и недолгую поддержку доллару, который пребывал под изрядным прессингом из-за роста аппетитов к риску, несмотря на ужесточение монетарной политики Федрезервом.



Таким образом, в апреле Казначейство перешло к чистому погашению рыночного долга (напоминаем, что в этом месяце бюджет получает традиционно рекордные фискальные поступления). Однако при этом остается открытым вопрос: будет ли на рынках такой рост аппетитов к риску, как тот, что наблюдался в течение 2017 года и в дебюте 2018-ого?



Д.Трамп заметно погасил оптимизм рынков, вначале грозя торговой войной КНР. Немногим погодя , судя по последним комментариям Трампа, стало понятно, что введение драконовских тарифов на товары из Китая – вовсе не идефикс Трампа, цель в том, чтобы Китай пустил на свои рынки американские товары.



Теперь, если рынки придут в себя и снова заразятся оптимизмом, что можно будет отследить и по росту американского фондового рынка, то и доллар может начать падать на forex.



Пока лишь можно достоверно утверждать лишь то, что Dow Jones заметно, примерно на 1000 пунктов, отскочил от поддержки в районе 23300/23500 пунктов.

Если рост DJ продолжится, это обеспечит экспансию оптимизма на другие рынки, в том числе и на оппонирующих доллару валютах.

Думается, состояние мировой экономики на моменте (несмотря на пятницу 13-е) благополучное, и есть предпосылки для того, чтобы пузыри, как индикатор оптимизма, начали надуваться, оказывая давление на доллар.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,20/32,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 13 апреля ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 13 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку с тремя минусами», понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по не изменившимся с закрытия четверга спросу и предложению



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 13 апреля по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Позиции «зеленых быков» на пятничной сессии валютного межбанка заметно укрепились, вызвав более весомый рост курса безналичного доллара.



В этом «бычьему» тренду помогала «прижимистость» держателей СКВ, не пожелавших выйти на рынок с предложениями доллара.



Во-вторых, на стороне «быков» была пролонгация роста объема гривневого навеса на транзитных и коррсчетах НБУ.



В-третьих, как известно, в преддверии выходных значительная часть игроков и бизнеса старается максимально возможно войти в «старый надежный» доллар ради комфортного отдыха в субботу-воскресенье.



Наличный рынок, ведомый настроения клиентов, обеспокоенных ростом цен «зеленого» безнала, также демонстрировал подорожание наличной «зелени», хотя, признаться, здесь «беспредельничать» ценам мешала ликвидность, ограничивая алчность валютчиков. Мало того, пополудни гривневый голод вызвал смену настроения и активизацию клиентского «приноса» на наличном рынке, обвалив действующие там цены.



На торгах 16 апреля вероятность сохранения «бычьего» тренда у «зеленого» безнала очень высока.



Прежде всего, из-за ограниченного предложения СКВ, характерного для дебюта новой недели.



Чуть погодя в игру вступил Казначейство, инициировав компенсацию НДС и насыщая рынок безналичной гривневой ликвидностью. В дальнейшем, уже после 23 апреля, думаем, что рост курса безналичного «американца» должен сойти на нет.



US Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в четверг относительно доллара на 6,05 коп., на торгах пятницы потерял 13,05 коп., оказавшись на уровне 26,1249 UAH/USD.Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 13 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,00/26,03 UAH/USD виртуально, без сделок.Рано, около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,04/26,06, а спустя 17 минут, сохранив тренд, доллар обосновался на цифре 26,07/26,09 UAH/USD.К 10.35 котировки СКВ на МЕЖБАНКЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДОМИНИРОВАВШЕГО СПРОСА ВЫРОСЛИ К 26,08/26,10, а спустя 20 минут, на 10.55 Киева цена доллара выросла до 26,10/26,12 UAH/USD.К этому часу можно было сделать вывод о том, что на рынке наблюдается дефицит предложения СКВ на фоне достаточно «среднего» уровня спроса.Меж тем, не дождавшись сколь-нибудь значимых оферов доллара от появившихся после 11.00 Киева на МЕЖБАНКЕ СИСТЕМНЫХ ИГРОКОВ, «АМЕРИКАНЕЦ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 11.32 ВЫРОС ДО 26,13/26,15 UAH/USD.Эти цены оставались действующими до 13.20, когда «американец» ограничился расширением спреда до 26,13/26,16 UAH/USD.Указанные котировки «американца» на пустеющем МЕЖБАНКЕ оставались действующими до 15.40 Киева.На этой цифре (26,13/26,16 UAH/USD) финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в пятницу, 13-го.Большинство сделок на межбанке 13 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1249 UAH/USD.С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,92% с 28,0672 UAH/USD до 26,1249 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 13 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 13 апреля, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.Во-первых, на рынке наблюдался дефицит предложения СКВ, связанное с одной стороны с привычным падением притока экспортной выручки из-за рубежа, с другой, с придержкой доллара экспортерами, рассчитывавшими на пролонгацию роста «зеленых» цен.Во-вторых, импортеры продолжали выкупать сложившийся к среде минимум цен, небезосновательно опасаясь дальнейшего подорожания «американца» на ближайших торгах межбанка.В-третьих, в преддверии выходных значительная часть бизнеса перестраховывается, входя в надежную валюту США и формируя тем самым дополнительный на нее спрос.В-четвертых, базовой причиной для пятничного подорожания «американца» стал рост гривневой ликвидности, оказывая давление на курс СКВ. О расширении гривневого ресурса дали понять выросшие с уровня 57 178,3 млн. грн. к отметке 59 729,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 13 апреля несколько понизились,имея для этого следующие основания.Во-первых, как указано выше, на рынке была нехватка предложения СКВ.Во-вторых, «бычий» тренд, в пятницу стал более выраженным (если накануне доллар вырос на 6,05 коп., нынче его «привес» составил 13,05 коп.), что, как известно, снижает ликвидность.В-третьих, пятничная сессия межбанка длится на час короче.Торги 13 апреля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, которая заключалась в стартовавшем с открытия ростом котировок пары доллар-гривня на фоне доминирования спроса, сменившимся после обеда заметной активизацией клиентских оферов валюты, вызвавшей не только динамичное падение цен «американца», но и во многих случаях обострение гривнедефицита.Собственно, именно рухнувшие надежды на появление с полудня толики «свежей» гривневой ликвидности (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), привели к очередном углублению дивергенции (расхождению) трендов наличного и безналичного долларов.Напомним, последний в пятницу рос в цене, сопровождаясь заметным увеличением гривневого навеса на транзитных и коррсчетах НБУ, в то время как наличный «американец», пытавшийся поначалу следовать вверх за своим безналичным «родственником», к обеду исчерпал свое гривневое «горючее», а не получившие ожидаемого во второй половине пятницы гривневого «вброса» клиенты, поспешили с продажами СКВ, не желая оставаться на выходные дни без гривневого кэша.Практически все рынки вышеперечисленных населенных пунктов по итогам пятницы констатировали заметный регресс на участке ликвидности. Причем от потерь рынки Киева, Запорожья, Одессы, Харькова и Крыжополя не спасло итоговое равновесие покупок и продаж.В отличие от предыдущих сессий рынок Днепра оказался, пожалуй, в самой сложной ситуации, попав в эпицентр острейшего гривнедефицита и завершив сессию «перекосом» в направлении клиентских оферов. Разумеется, не обошлось без потерь в ликвидности.В течение пятницы биды наличного «неформального» доллара либо не изменились (Киев, Харьков, Одесса), либо потеряли 2,0-3,0 коп.Позиция «предложение» наличного доллара 13-го либо не изменилась (Киев, Одесса), либо прибавила 4,0 коп. 9Харьков, Крыжополь), либо потеряла 5,0 коп. (Запорожье, Днепр).По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца»Выросли на 1,0-7,0 коп. (лидировал в росте рынок столицы), офера либо не изменились (Днепр, Запорожье, Одесса), либо стали выше на 3,0-8,0 коп. (Харьков, Киев).Ассортимент настроений на наличном рынке (от доминирования спроса до преобладания клиентского «приноса»), не обеспечили прогресс на участке ликвидности. Полагаю, виной тому вышеупомянутые проблемы с гривневой ликвидностью, обострившиеся после полудня.Можно предположить, что случившаяся после полудня на наличном рынке смена «бычьего» тренда на «медвежий» может распространиться и на валютный межбанк. Думаю, это маловероятно. Прежде всего, по причине заметного отличия в гривневом «сопровождении» этих двух валютных веток. Кроме того, на ближайшей сессии межбанка сохранится скудность предложения экспортной выручки, обеспечивая «техническое» преобладание спроса. Пусть и в сопровождении низкой ликвидности торгов. Кроме того, в команде «зеленых быков» валютного межбанка на следующей неделе будет играть Казначейство, планирующее провести выплаты компенсации НДС и насытить рынок безналичной гривневой ликвидностью.На стороне вероятных перемен в настроениях наличного рынка приход сезона выплаты аванса за апрель, который может смягчить остроту дефицита наличной гривни.Впрочем, по порядку.Торги 13 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,430 UAH/RUB.Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.Это равновесие сохранялось до полудня, немного нуждаясь в ценовой поддержке посредством дисконтирования.Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют «размылись» - 26,10-13/26,20-22 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов. Более гибким подходом нашим дилерам удалось сберечь баланс спроса и предложения.После обеда на рынке Днепра в розничном и мелкооптовом сегменте активизировался клиентский «принос», который, в конечном счете, «перекосил» рынок в сторону предложения.Кроме того, эти офера спровоцировали заметное обострение гривнедефицита.Итоговый «перекос» и нехватка гривневого инструмента стали главными причинами снижения итоговой ликвидности, заслужившей в розничном сегменте «четверку с минусом», что хуже показателей предыдущей сессии.В течение пятницы биды наличного «неформального» наличного розничного доллара понизились на 2,0 коп, офера стали ниже на 5,0 коп.Акцентирование коррекции в менее значимых оферах = следствие безуспешных преимущественно попыток дилеров розницы стимулировать клиентские покупки.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 1,0 коп., офера не претерпели изменений.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,08/26,15 UAH/USD.До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, требовало очень незначительной ценовой поддержки ростом.К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, «размывшись» обрели вид: 26,10-13/26,20-23 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте активизировался клиентский «принос», который, в конечном счете, «перекосил» рынок в сторону предложения.Кроме того, эти офера спровоцировали заметное обострение гривнедефицита.Итоговый «перекос» и нехватка гривневого инструмента стали главными причинами снижения итоговой ликвидности, заслужившей в оптовом сегменте «четверку с тремя минусами», констатировав заметное ухудшение показателей предыдущей сессии.На протяжении 13 апреля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера стали ниже на 5.0 коп. Попытки оптовиков более заметными дисконтами позиции «предложение» стимулировать клиентские покупки «американца» оказались безуспешными.По сравнению с закрытием 12 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 1,0 коп., офера не изменились.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 13 апреля уровнями 32,20/32,40 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечные потери обеих позиций.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового наличного евро в Днепре не изменились.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 13 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой до полудня требовалось повышение действующих цен, а после обеда пара доллар-гривня уже нуждалась в заметном дисконтировании цен в качестве реакции на ставший более активным клиентский «принос» «американца».При этом, как и накануне, пара евро-гривня не баловала оборотами, сводя курсовую ее информацию к индикативу. Не упуская, однако, из виду относительную стабильность пары евро-доллар на мировом валютном рынке в течение волатильной европейской сессии форекса.Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2328 к отметке $1,2326, констатировав внутридневное его снижение на 2 пункта.Полагаю, наши дилеры наличного рынка с юмором отнеслись к этим «потерям» понизив пару евро-гривня в течение пятницы на 5,0 коп. по обеим позициям. Основывая свое решение на внутридневном падении наличной пары доллар-гривня.Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 13 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2327 пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала этот район, инициировав с указанного часа первые попытки коррекции на стартовавшей волатильной европейской сессии форекса.Начав торги в Европе с незначительного снижения, пара евро-доллар воспользовалась вышедшей статистикой по сальдо еврозоны и взлетела до $1,2344 около 11.00 Киева. Вскоре евро вернулся в окрестности $1,2335, где пребывал до 14.00, провалившись в этот час в локальную «яму» ($1,2308) около 15.00 Киева. Выбираясь из этого провала, пара около 17.00 Киева консолидировалась в рамках коридора $1,2322-1,2332, который не покидала до 20.00 Киева…Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Курс доллара США к иене в ходе торгов в пятницу поднялся до максимума за последние шесть недель на фоне ослабления опасений относительно глобальной торговой войны и напряженности на Ближнем Востоке, что вызвало снижение спроса на активы «безопасной гавани».Евро по состоянию на 16.20 Киева торгуется в районе $1,2320 против $1,2327 на закрытие прошлой сессии.Курс евро в указанный час находится на уровне ¥132,69 по сравнению со ¥132,30 в предыдущий день.Курс доллара составляет ¥107,70 против ¥107,33 в четверг.Индекс USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,04%.Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,01%.С начала текущей недели евро подорожал на 0,4% относительно доллара благодаря комментариям представителей Евроцентробанка, которые поддержали ожидания скорого сворачивания программы выкупа активов.Ослабление «безопасных гаваней» и укрепление более рискованных валют свидетельствуют о том, что глобальный аппетит к риску улучшился по мере приближения к окончанию недели. Действительно, рынки акций находятся в «зеленой зоне», а золото подешевело.Однако, полагаю, должно пройти время, чтобы сделать вывод, что переход к риску продлится сколь-нибудь долго. Вопросы как торговой войны США и Китая, так и сирийская проблема далеки от решения, и единственное слово, которое не относится к президенту США - это «предсказуемый».Стало быть, на главной валютной паре forex, евро-доллар, уже 3 месяца наблюдается «стояние» в диапазоне $1,2150-1,2550. Раньше мы обозначали этот диапазон уже – $1,220-1,252. Однако теперь пара стала настолько инертна (особенно в эту пятницу), что во время последнего снижения не была достигнута даже отметка $1,22.06 апреля пара евро-доллар опускалась до $1,2215, после чего пошел отскок вверх.На уходящей неделе пара не смогла пробить отметку $1,24, и задержалась в районе $1,23-1,24.Полагаю, задержка была связана с прошедшей серией размещений нот Казначейства США.С другой стороны, Казначейство в этот вторник уже вторую неделю подряд снизило объем предложения по 4-недельным векселям (с динамикой $65->$55->$45 млрд.).Также снизило объем предложения по 3-мес. и 6-мес. векселям, размещаемым по понедельникам.Это говорит о том, что цикл агрессивного наращивания рыночного долга Казначейством США заканчивается и открывает дорогу для падения доллара.Ранее мы много раз приводили в пример эффект от цикла наращивания госдолга Казначейством США в сентябре-ноябре 2017 года. Тогда изъятие долларовой ликвидности в госдолг привело к остановке тренда на падение доллара и коррекции от $1,2090 до $1,1560, после чего (после окончания цикла) в декабре-январе пар евро-доллар возобновила рост, поднявшись к $1,25 на волне роста аппетитов к риску.Аналогично, после отмены действия порога госдолга США в начале февраля Казначейство США в феврале-марте провело агрессивный цикл наращивания рыночного долга, который приостановил падение доллара. Цикл этот уже окончен, (см.) - здесь в таблице последние 3 итога имеют отрицательное значение, индицируя переход Казначейства к к чистому погашению долга.Здесь нетрудно найти аналогию с концом 2017 года – когда в таблице пошли отрицательные значения, доллар начал снижение (и таких примеров в истории много).Размещения Казначейства – лишь один многих из факторов, влияющих на курс доллара. В случае с прошлым циклом это фактор оказался достаточным, чтобы оказать ситуативную и недолгую поддержку доллару, который пребывал под изрядным прессингом из-за роста аппетитов к риску, несмотря на ужесточение монетарной политики Федрезервом.Таким образом, в апреле Казначейство перешло к чистому погашению рыночного долга (напоминаем, что в этом месяце бюджет получает традиционно рекордные фискальные поступления). Однако при этом остается открытым вопрос: будет ли на рынках такой рост аппетитов к риску, как тот, что наблюдался в течение 2017 года и в дебюте 2018-ого?Д.Трамп заметно погасил оптимизм рынков, вначале грозя торговой войной КНР. Немногим погодя , судя по последним комментариям Трампа, стало понятно, что введение драконовских тарифов на товары из Китая – вовсе не идефикс Трампа, цель в том, чтобы Китай пустил на свои рынки американские товары.Теперь, если рынки придут в себя и снова заразятся оптимизмом, что можно будет отследить и по росту американского фондового рынка, то и доллар может начать падать на forex.Пока лишь можно достоверно утверждать лишь то, что Dow Jones заметно, примерно на 1000 пунктов, отскочил от поддержки в районе 23300/23500 пунктов.Если рост DJ продолжится, это обеспечит экспансию оптимизма на другие рынки, в том числе и на оппонирующих доллару валютах.Думается, состояние мировой экономики на моменте (несмотря на пятницу 13-е) благополучное, и есть предпосылки для того, чтобы пузыри, как индикатор оптимизма, начали надуваться, оказывая давление на доллар.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,20/32,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 13 апреля ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,430 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 13 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку с тремя минусами», понизила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по не изменившимся с закрытия четверга спросу и предложениюКотировки российской валюты (розница) к финишу торгов 13 апреля по спросу и по предложению не претерпели изменений.Позиции «зеленых быков» на пятничной сессии валютного межбанка заметно укрепились, вызвав более весомый рост курса безналичного доллара.В этом «бычьему» тренду помогала «прижимистость» держателей СКВ, не пожелавших выйти на рынок с предложениями доллара.Во-вторых, на стороне «быков» была пролонгация роста объема гривневого навеса на транзитных и коррсчетах НБУ.В-третьих, как известно, в преддверии выходных значительная часть игроков и бизнеса старается максимально возможно войти в «старый надежный» доллар ради комфортного отдыха в субботу-воскресенье.Наличный рынок, ведомый настроения клиентов, обеспокоенных ростом цен «зеленого» безнала, также демонстрировал подорожание наличной «зелени», хотя, признаться, здесь «беспредельничать» ценам мешала ликвидность, ограничивая алчность валютчиков. Мало того, пополудни гривневый голод вызвал смену настроения и активизацию клиентского «приноса» на наличном рынке, обвалив действующие там цены.На торгах 16 апреля вероятность сохранения «бычьего» тренда у «зеленого» безнала очень высока.Прежде всего, из-за ограниченного предложения СКВ, характерного для дебюта новой недели.Чуть погодя в игру вступил Казначейство, инициировав компенсацию НДС и насыщая рынок безналичной гривневой ликвидностью. В дальнейшем, уже после 23 апреля, думаем, что рост курса безналичного «американца» должен сойти на нет.US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 63146 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3780 раз. Подякували: 7167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:51 Karp написав: w_bufett написав: alexander_ua написав: А наличный рынок опять не спешит за межбанком, хотя и посматривает вверх.

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривни и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 грн/$.



Ждем .7,2...



PS

РФ готує свої війська до масштабної континентальної війни: 260 тисяч військовослужбовців, 3,5 тисячі танків, 11 тисяч броньованих машин на кордоні з Україною, - Турчинов.

Ми володіємо інформацією про плани оточення Путіна створити передумови для введення військ в Україну до осені, - заступник голови СБУ Кононенко А наличный рынок опять не спешит за межбанком, хотя и посматривает вверх.Аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривни и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 грн/$.Ждем .7,2...PSМи володіємо інформацією про плани оточення Путіна створити передумови для введення військ в Україну до осені, - заступник голови СБУ Кононенко

Привіт усім!

Так Ви стверджуєте що аналітики Goldman Sachs короткозорі клоуни? Привіт усім!Так Ви стверджуєте що аналітики Goldman Sachs короткозорі клоуни?



Аналітики Goldman Sachs - одні з найкращих фахівців в світових рейтингах.

Правда, аналітичний відділ, немає нічого спільного з оперативним (торговим).

(Їм заборонено навіть спілкуватися) Аналітики Goldman Sachs - одні з найкращих фахівців в світових рейтингах.Правда, аналітичний відділ, немає нічого спільного з оперативним (торговим).(Їм заборонено навіть спілкуватися) Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock: w_bufett

Повідомлень: 214 З нами з: 21.11.14 Подякував: 14 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:58 w_bufett написав: РФ готує свої війська до масштабної континентальної війни: 260 тисяч військовослужбовців, 3,5 тисячі танків, 11 тисяч броньованих машин на кордоні з Україною, - Турчинов.

Ми володіємо інформацією про плани оточення Путіна створити передумови для введення військ в Україну до осені, - заступник голови СБУ Кононенко Ми володіємо інформацією про плани оточення Путіна створити передумови для введення військ в Україну до осені, - заступник голови СБУ Кононенко

Эти мантры сверху мы слышим каждые пол-года. Я не говорю, что угрозы нет, но тег #атопутиннападет уже стал притчей во язцах.

Некоторые патриоты, приближенные к телу уже договорились того, что на полном серьезе обвиняют критикующих власти в государственной измене. Эти мантры сверху мы слышим каждые пол-года. Я не говорю, что угрозы нет, но тег #атопутиннападет уже стал притчей во язцах.Некоторые патриоты, приближенные к телу уже договорились того, что на полном серьезе обвиняют критикующих власти в государственной измене. Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 13 кві, 2018 20:04, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 6770 З нами з: 30.11.11 Подякував: 645 раз. Подякували: 1566 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:03 antey1969 написав: w_bufett написав: РФ готує свої війська до масштабної континентальної війни: 260 тисяч військовослужбовців, 3,5 тисячі танків, 11 тисяч броньованих машин на кордоні з Україною, - Турчинов.

Ми володіємо інформацією про плани оточення Путіна створити передумови для введення військ в Україну до осені, - заступник голови СБУ Кононенко Ми володіємо інформацією про плани оточення Путіна створити передумови для введення військ в Україну до осені, - заступник голови СБУ Кононенко Эти мантры сверху мы слышим каждые пол-года. Я не говорю, что угрозы нет но тег #атопутиннападет уже стал притчей во язцах. Эти мантры сверху мы слышим каждые пол-года. Я не говорю, что угрозы нет но тег #атопутиннападет уже стал притчей во язцах. Так мантри про братський народ ми також 20 років слухали... і чим це закінчилось...

Тому те що тепер нас тримають в тонусі, а ворог бачить що ми в тонусі - якраз і є тим додатковим фактором,який не дозволяє на нас напасти.

Тому як на мене

Краще перестрахуватись шугаючи себе війною і жити в мирі, ніж розслабитись і отримати окупацію. Так мантри про братський народ ми також 20 років слухали... і чим це закінчилось...Тому те що тепер нас тримають в тонусі, а ворог бачить що ми в тонусі - якраз і є тим додатковим фактором,який не дозволяє на нас напасти.Тому як на менеКраще перестрахуватись шугаючи себе війною і жити в мирі, ніж розслабитись і отримати окупацію. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19285 З нами з: 15.01.09 Подякував: 119 раз. Подякували: 1775 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4818481948204821> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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