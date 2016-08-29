холява написав:Только когда в машину садишься и едешь по калдоЕбинам на базар или на заправку глядя на цены и дороги думаешь ...а ведь не все так классно.
Ця зима була дуже складною для доріг - багато циклів замерзання-розмерзання. Це дорога після зими в багатій і "правильній" в будівництві доріг і не тільки - Німеччині, ну ніхто ще не придумав вічних доріг в наших кліматичних у мовах! Придумайте і Ви мільярдер і не варто думати, що Україна це прокляте і найгірше місце на землі, ми боремося, тому перемога буде за нами :
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Эвген написав: Придя к себе домой, внимательно оглянитесь. Что из окружающего вас пороблено у нас? Думаю, пальцев одной руки хватит.
Слово "пороблено" имеет несколько другой смысл,стыдно не знать!
Мысленно подошёл к дому,новострой 2009-го года выпуск
...окна менял,винницкие рехау\корса...
Насчет окон и оконного стекла. Украина его не производит. Совсем. Все стекла во всех новостройках, торговых центрах, магазинах, в дверях, в стеклопакетах и прочем - импорт. Причем почти весь импорт - российский. Сумма на которую Украина в год импортирует стекло - примерно 80 млн долларов.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
холява написав:Только когда в машину садишься и едешь по калдоЕбинам на базар или на заправку глядя на цены и дороги думаешь ...а ведь не все так классно.
Ця зима була дуже складною для доріг - багато циклів замерзання-розмерзання. Це дорога після зими в багатій і "правильній" в будівництві доріг і не тільки - Німеччині, ну ніхто ще не придумав вічних доріг в наших кліматичних у мовах! Придумайте і Ви мільярдер і не варто думати, що Україна це прокляте і найгірше місце на землі, ми боремося, тому перемога буде за нами :
Так ці технології вже давно існують! У Німеччині існує гарантія на дороги які будуються чи проведений кап. ремонт (мінімальна 15 років). І в цей період компанія, яка виконувала ремонт, за свої кошти робить після будівничий ремонт. В процесі експлуатації зданого об'єкту.
PS Для кожної кліматичної зони, існує свій "рецепт" асфальту. Провідні світові компанії по будівництву доріг, бережуть цю "алхімічну" формулу, дорожче за зіницю ока! (технолог, директор представництва і директор асфальтобетонного заводу)
Нашу волю, долю і перемогу, Ніколи не знищить ворог народу! Бо єдині ми духом по всій Україні І чути про славу у кожній родині!
Хай пишуть і знають про Україну! Величну і сильну – нову Батьківщину! Могутня, смілива, козацька держава Піднялась – і значно сильнішою стала!
Героям, що тіло за неї поклали, Від нас їм подяка і – Вічная Пам'ять! Їх ангели в небо до себе забрали І стомлені душі там їхні втішали!
Сотня небесна – Герої майдану! Навік в нашій пам’яті, вічно в пошані! Збережем Україну, зміцнимо дух Щоб сяяв свободою кожен наш рух!
Герої загиблі, щоб кожну хвилину Раділи згори за своїх побратимів. Живі ж – будували новітню державу, Щоб мир і добробут у ній процвітали!
Єдина і вільна, квітуча країна – Це все Україна, це наша перлина. ЇЇ зберегти – наша спільная справа, Щоб Богу хвала у ній завжди лунала!
Слава Україні - Наталія Мосійчук
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett написав: Эти мантры сверху мы слышим каждые пол-года. Я не говорю, что угрозы нет но тег #атопутиннападет уже стал притчей во язцах.
Так мантри про братський народ ми також 20 років слухали... і чим це закінчилось... Тому те що тепер нас тримають в тонусі, а ворог бачить що ми в тонусі - якраз і є тим додатковим фактором,який не дозволяє на нас напасти. Тому як на мене Краще перестрахуватись шугаючи себе війною і жити в мирі, ніж розслабитись і отримати окупацію.
На 100% згідний, з таким "братський народом", потрібно завжди тримати порох в порохівницях! Історія це безліч раз доводила!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
холява написав:Только когда в машину садишься и едешь по калдоЕбинам на базар или на заправку глядя на цены и дороги думаешь ...а ведь не все так классно.
Ця зима була дуже складною для доріг - багато циклів замерзання-розмерзання. Це дорога після зими в багатій і "правильній" в будівництві доріг і не тільки - Німеччині, ну ніхто ще не придумав вічних доріг в наших кліматичних у мовах! Придумайте і Ви мільярдер і не варто думати, що Україна це прокляте і найгірше місце на землі, ми боремося, тому перемога буде за нами :
Добрый вечер коллега. Вы вероятно не совсем правильно восприняли написанное. Я Люблю Украину,я тут плачу налоги ,я тут, под полным контролем фискальных органов . Я полностью работаю по белому ! Такое впечатление , что в никуда . Надо в госпитале помочь -пожалуйста , НАДО военкомату -пожалуйста и т.д.
ЗНАЕТЕ ЧЕГО Я БОЮСЬ ?... ..ВЫБОРОВ ..опять одни и те же сытые морды (Вы видели плакаты с предположительно де*** Кивой ?) ..и ни кто "ни за холодную воду ".Работать никто не хочет. Самые трудоспособные , профи, и т.д. находят себе применение за рубежом , потому как у нас их не ценят ! ..., а вернуть не смогут. Тут ,прочитал победные реляции , охреневших от счИАстия, владельца акций медных рудников на Марсе ... и не платящего налогов в Украине, обмороженного разведчика с сексуальными мечтами... и ...... короче," характерника из народа".
М л я...это же в каком гуане надо жить , чтобы посчитать за разум , то , что они написали ??? АААА МММММММММММММ,,,,,,,,,,,,, Коллега , я УБЕЖДЕН , что все будет ОТЛИЧНО, только не с этими ....
холява написав:Я Люблю Украину,я тут плачу налоги ,я тут, под полным контролем фискальных органов . Я полностью работаю по белому ! Такое впечатление , что в никуда . Надо в госпитале помочь -пожалуйста , НАДО военкомату -пожалуйста и т.д.
Що на це я можу сказати - це круто!
холява написав:ЗНАЕТЕ ЧЕГО Я БОЮСЬ ?... ..ВЫБОРОВ
Ееех я теж їх боюсь, але інтуїтивно відчуваю, що все складеться вдало
холява написав:Самые трудоспособные , профи, и т.д. находят себе применение за рубежом , потому как у нас их не ценят !
Не зовсім так, профі і у нас живуть непогано, мають дуже достойні заробітки, а ТУДИ не так багато профі їде, в основному чорноробочі - це 95%.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 13 кві, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
edvardd написав:холява да чего тех выборов бояться, на них ходить надо...у текущих рейтинг ниже плинтуса... а дороги - они везде такие: [@image@]
Якщо тема вибору. То кого вибирати ?Клоуна з вилами (скотиняку) , чи косу брехливу , яка скаче на пiдборах пiсля вiзка iнвалiдного, чи може за бойка з вiлкулом I рабiновичем? ЯкI здадуть -продадуть державу . То хай краше цI зостануться , чим той непотрiб обирати.