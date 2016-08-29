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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4819482048214822>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:03

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Только когда в машину садишься и едешь по калдоЕбинам на базар или на заправку
глядя на цены и дороги думаешь ...а ведь не все так классно.

Ця зима була дуже складною для доріг - багато циклів замерзання-розмерзання. Це дорога після зими в багатій і "правильній" в будівництві доріг і не тільки - Німеччині, ну ніхто ще не придумав вічних доріг в наших кліматичних у мовах! Придумайте і Ви мільярдер і не варто думати, що Україна це прокляте і найгірше місце на землі, ми боремося, тому перемога буде за нами :

Зображення
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:07

  somilitark написав:
  Эвген написав: Придя к себе домой, внимательно оглянитесь. Что из окружающего вас пороблено у нас? Думаю, пальцев одной руки хватит.



Слово "пороблено" имеет несколько другой смысл,стыдно не знать!

Мысленно подошёл к дому,новострой 2009-го года выпуск

...окна менял,винницкие рехау\корса...



Насчет окон и оконного стекла.
Украина его не производит. Совсем.
Все стекла во всех новостройках, торговых центрах, магазинах, в дверях, в стеклопакетах и прочем - импорт.
Причем почти весь импорт - российский.
Сумма на которую Украина в год импортирует стекло - примерно 80 млн долларов.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:41

  Василь-Рівне написав:
  холява написав:Только когда в машину садишься и едешь по калдоЕбинам на базар или на заправку
глядя на цены и дороги думаешь ...а ведь не все так классно.

Ця зима була дуже складною для доріг - багато циклів замерзання-розмерзання. Це дорога після зими в багатій і "правильній" в будівництві доріг і не тільки - Німеччині, ну ніхто ще не придумав вічних доріг в наших кліматичних у мовах! Придумайте і Ви мільярдер і не варто думати, що Україна це прокляте і найгірше місце на землі, ми боремося, тому перемога буде за нами :

Зображення


Так ці технології вже давно існують! У Німеччині існує гарантія на дороги які будуються чи проведений кап. ремонт (мінімальна 15 років). І в цей період компанія, яка виконувала ремонт, за свої кошти робить після будівничий ремонт. В процесі експлуатації зданого об'єкту.

PS
Для кожної кліматичної зони, існує свій "рецепт" асфальту.
Провідні світові компанії по будівництву доріг, бережуть цю "алхімічну" формулу, дорожче за зіницю ока! (технолог, директор представництва і директор асфальтобетонного заводу)

Нашу волю, долю і перемогу,
Ніколи не знищить ворог народу!
Бо єдині ми духом по всій Україні
І чути про славу у кожній родині!

Хай пишуть і знають про Україну!
Величну і сильну – нову Батьківщину!
Могутня, смілива, козацька держава
Піднялась – і значно сильнішою стала!

Героям, що тіло за неї поклали,
Від нас їм подяка і – Вічная Пам'ять!
Їх ангели в небо до себе забрали
І стомлені душі там їхні втішали!

Сотня небесна – Герої майдану!
Навік в нашій пам’яті, вічно в пошані!
Збережем Україну, зміцнимо дух
Щоб сяяв свободою кожен наш рух!

Герої загиблі, щоб кожну хвилину
Раділи згори за своїх побратимів.
Живі ж – будували новітню державу,
Щоб мир і добробут у ній процвітали!

Єдина і вільна, квітуча країна –
Це все Україна, це наша перлина.
ЇЇ зберегти – наша спільная справа,
Щоб Богу хвала у ній завжди лунала!

Слава Україні - Наталія Мосійчук
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:53

  budivelnik написав:
  w_bufett написав:
Эти мантры сверху мы слышим каждые пол-года. Я не говорю, что угрозы нет но тег #атопутиннападет уже стал притчей во язцах.
Так мантри про братський народ ми також 20 років слухали... і чим це закінчилось...
Тому те що тепер нас тримають в тонусі, а ворог бачить що ми в тонусі - якраз і є тим додатковим фактором,який не дозволяє на нас напасти.
Тому як на мене
Краще перестрахуватись шугаючи себе війною і жити в мирі, ніж розслабитись і отримати окупацію.


На 100% згідний, з таким "братський народом", потрібно завжди тримати порох в порохівницях! Історія це безліч раз доводила!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:59

  Василь-Рівне написав:
  холява написав:Только когда в машину садишься и едешь по калдоЕбинам на базар или на заправку
глядя на цены и дороги думаешь ...а ведь не все так классно.

Ця зима була дуже складною для доріг - багато циклів замерзання-розмерзання. Це дорога після зими в багатій і "правильній" в будівництві доріг і не тільки - Німеччині, ну ніхто ще не придумав вічних доріг в наших кліматичних у мовах! Придумайте і Ви мільярдер і не варто думати, що Україна це прокляте і найгірше місце на землі, ми боремося, тому перемога буде за нами :

Зображення



Добрый вечер коллега.
Вы вероятно не совсем правильно восприняли написанное.
Я Люблю Украину,я тут плачу налоги ,я тут, под полным контролем фискальных органов .
Я полностью работаю по белому !
Такое впечатление , что в никуда .
Надо в госпитале помочь -пожалуйста , НАДО военкомату -пожалуйста и т.д.

ЗНАЕТЕ ЧЕГО Я БОЮСЬ ?...
..ВЫБОРОВ
..опять одни и те же сытые морды (Вы видели плакаты с предположительно де*** Кивой ?)
..и ни кто "ни за холодную воду ".Работать никто не хочет.
Самые трудоспособные , профи, и т.д. находят себе применение за рубежом , потому как у нас их не ценят !
..., а вернуть не смогут.
Тут ,прочитал победные реляции , охреневших от счИАстия, владельца акций медных рудников на Марсе ... и не платящего налогов в Украине, обмороженного разведчика с сексуальными мечтами... и ...... короче," характерника из народа".

М л я...это же в каком гуане надо жить , чтобы посчитать за разум , то , что они написали ??? АААА
МММММММММММММ,,,,,,,,,,,,,
Коллега , я УБЕЖДЕН , что все будет ОТЛИЧНО, только не с этими ....
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:12

удалил
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:17

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Я Люблю Украину,я тут плачу налоги ,я тут, под полным контролем фискальных органов .
Я полностью работаю по белому !
Такое впечатление , что в никуда .
Надо в госпитале помочь -пожалуйста , НАДО военкомату -пожалуйста и т.д.

Що на це я можу сказати - це круто!
  холява написав:ЗНАЕТЕ ЧЕГО Я БОЮСЬ ?...
..ВЫБОРОВ

Ееех я теж їх боюсь, але інтуїтивно відчуваю, що все складеться вдало
  холява написав:Самые трудоспособные , профи, и т.д. находят себе применение за рубежом , потому как у нас их не ценят !

Не зовсім так, профі і у нас живуть непогано, мають дуже достойні заробітки, а ТУДИ не так багато профі їде, в основному чорноробочі - це 95%.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 13 кві, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:20

холява
да чего тех выборов бояться, на них ходить надо...у текущих рейтинг ниже плинтуса...
а дороги - они везде такие:
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edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:24

  edvardd написав:холява
да чего тех выборов бояться, на них ходить надо...у текущих рейтинг ниже плинтуса...
а дороги - они везде такие:
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Ну брат , можете Вы успокоить !!!
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:32

  edvardd написав:холява да чего тех выборов бояться, на них ходить надо...у текущих рейтинг ниже плинтуса... а дороги - они везде такие: [@image@]

Якщо тема вибору. То кого вибирати ?Клоуна з вилами (скотиняку) , чи косу брехливу , яка скаче на пiдборах пiсля вiзка iнвалiдного, чи може за бойка з вiлкулом I рабiновичем? ЯкI здадуть -продадуть державу . То хай краше цI зостануться , чим той непотрiб обирати.

*Відправлено з Чату
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