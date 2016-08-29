Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:41

Василь-Рівне написав: холява написав: Только когда в машину садишься и едешь по калдоЕбинам на базар или на заправку

глядя на цены и дороги думаешь ...а ведь не все так классно. Только когда в машину садишься и едешь по калдоЕбинам на базар или на заправкуглядя на цены и дороги думаешь ...а ведь не все так классно.

Ця зима була дуже складною для доріг - багато циклів замерзання-розмерзання. Це дорога після зими в багатій і "правильній" в будівництві доріг і не тільки - Німеччині, ну ніхто ще не придумав вічних доріг в наших кліматичних у мовах! Придумайте і Ви мільярдер і не варто думати, що Україна це прокляте і найгірше місце на землі, ми боремося, тому перемога буде за нами :



Ця зима була дуже складною для доріг - багато циклів замерзання-розмерзання. Це дорога після зими в багатій і "правильній" в будівництві доріг і не тільки - Німеччині, ну ніхто ще не придумав вічних доріг в наших кліматичних у мовах! Придумайте і Ви мільярдер і не варто думати, що Україна це прокляте і найгірше місце на землі, ми боремося, тому перемога буде за нами :

Так ці технології вже давно існують! У Німеччині існує гарантія на дороги які будуються чи проведений кап. ремонт (мінімальна 15 років). І в цей період компанія, яка виконувала ремонт, за свої кошти робить після будівничий ремонт. В процесі експлуатації зданого об'єкту.PSДля кожної кліматичної зони, існує свій "рецепт" асфальту.Провідні світові компанії по будівництву доріг, бережуть цю "алхімічну" формулу, дорожче за зіницю ока! (технолог, директор представництва і директор асфальтобетонного заводу)Нашу волю, долю і перемогу,Ніколи не знищить ворог народу!Бо єдині ми духом по всій УкраїніІ чути про славу у кожній родині!Хай пишуть і знають про Україну!Величну і сильну – нову Батьківщину!Могутня, смілива, козацька державаПіднялась – і значно сильнішою стала!Героям, що тіло за неї поклали,Від нас їм подяка і – Вічная Пам'ять!Їх ангели в небо до себе забралиІ стомлені душі там їхні втішали!Сотня небесна – Герої майдану!Навік в нашій пам’яті, вічно в пошані!Збережем Україну, зміцнимо духЩоб сяяв свободою кожен наш рух!Герої загиблі, щоб кожну хвилинуРаділи згори за своїх побратимів.Живі ж – будували новітню державу,Щоб мир і добробут у ній процвітали!Єдина і вільна, квітуча країна –Це все Україна, це наша перлина.ЇЇ зберегти – наша спільная справа,Щоб Богу хвала у ній завжди лунала!Слава Україні - Наталія Мосійчук