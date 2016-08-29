edvardd написав:холява да чего тех выборов бояться, на них ходить надо...у текущих рейтинг ниже плинтуса... а дороги - они везде такие: [@image@]
Якщо тема вибору. То кого вибирати ?Клоуна з вилами (скотиняку) , чи косу брехливу , яка скаче на пiдборах пiсля вiзка iнвалiдного, чи може за бойка з вiлкулом I рабiновичем? ЯкI здадуть -продадуть державу . То хай краше цI зостануться , чим той непотрiб обирати.
Вот любите же вы в говне ковыряться. А что Людей в Украине умных уже не осталось, которые могут ПРОГНОЗИРОВАТЬ последствия своих управленческих решений?????
Неужели по вашему кроме откровенно тупых и дегенератов в стране никого не осталось???
Не верю. Навскидку предлагаю Мураева. Который делает ответственные прогнозы и анализ законодательства которое принимается в Украине и точно предсказывает последствия, которые приводят к фатальным проблемам в Украине из-за нарушения ранее выбранной успешной стратегии развития страны, из-за нарушения международных соглашений с Россией, в результате которой она отжала у нас Крым.
Ведь эта власть никогда не признает тот момент, что война началась из-за нарушения конституции Украины. Тогда зачем ее выбирать повторно??? Не понимаю. Вы что дегенераты и не понимаете, что демократия дает вам право выбора - мир и экономическое развитие либо война и экономическая деградация большинства населения? Я хочу мира и развития и четко вижу, что эта власть этого не хочет.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
edvardd написав:холява да чего тех выборов бояться, на них ходить надо...у текущих рейтинг ниже плинтуса... а дороги - они везде такие: [@image@]
Якщо тема вибору. То кого вибирати ?Клоуна з вилами (скотиняку) , чи косу брехливу , яка скаче на пiдборах пiсля вiзка iнвалiдного, чи може за бойка з вiлкулом I рабiновичем? ЯкI здадуть -продадуть державу . То хай краше цI зостануться , чим той непотрiб обирати.
Вот любите же вы в говне ковыряться. А что Людей в Украине умных уже не осталось, которые могут ПРОГНОЗИРОВАТЬ последствия своих управленческих решений?????
Неужели по вашему кроме откровенно тупых и дегенератов в стране никого не осталось???
Не верю. Навскидку предлагаю Мураева. Который делает ответственные прогнозы и анализ законодательства которое принимается в Украине и точно предсказывает последствия, которые приводят к фатальным проблемам в Украине из-за нарушения ранее выбранной успешной стратегии развития страны, из-за нарушения международных соглашений с Россией, в результате которой она отжала у нас Крым.
Ведь эта власть никогда не признает тот момент, что война началась из-за нарушения конституции Украины. Тогда зачем ее выбирать повторно??? Не понимаю. Вы что дегенераты и не понимаете, что демократия дает вам право выбора - мир и экономическое развитие либо война и экономическая деградация большинства населения? Я хочу мира и развития и четко вижу, что эта власть этого не хочет.
Якщо Ви так вважаете , то мабуть Ви краiною помилилися , я не буду казати звiдки вилiз Женьок , але цей сепар поки недобитий, який прагне моiй краiнI минуле i ТС з ворогом . Не дай боже , такий вибiр для Украiни.
edvardd написав:холява да чего тех выборов бояться, на них ходить надо...у текущих рейтинг ниже плинтуса... а дороги - они везде такие: [@image@]
Якщо тема вибору. То кого вибирати ?Клоуна з вилами (скотиняку) , чи косу брехливу , яка скаче на пiдборах пiсля вiзка iнвалiдного, чи може за бойка з вiлкулом I рабiновичем? ЯкI здадуть -продадуть державу . То хай краше цI зостануться , чим той непотрiб обирати.
edvardd написав:холява да чего тех выборов бояться, на них ходить надо...у текущих рейтинг ниже плинтуса... а дороги - они везде такие: [@image@]
Якщо тема вибору. То кого вибирати ?Клоуна з вилами (скотиняку) , чи косу брехливу , яка скаче на пiдборах пiсля вiзка iнвалiдного, чи може за бойка з вiлкулом I рабiновичем? ЯкI здадуть -продадуть державу . То хай краше цI зостануться , чим той непотрiб обирати.
Karp написав:Не погоджусь з Вами друже. Треба цих міняти, та чим скорішу тим краще. Може на Вакарчука, чи ще кого нового молодого з розумом патріота... Ближче до виборів щось придумаємо. Усе буде чудово. Я вірю.
Я теж вiрю , що з’виться украiнський Новий патрiот ,але чи дасть йому стара олiгархiчна система обратись ?Якщо тI самI морди кожнI вибори, нема з чого вибирати, мене це турбує.
Karp написав:Не погоджусь з Вами друже. Треба цих міняти, та чим скорішу тим краще. Може на Вакарчука, чи ще кого нового молодого з розумом патріота... Ближче до виборів щось придумаємо. Усе буде чудово. Я вірю.
Я теж вiрю , що з’виться украiнський Новий патрiот ,але чи дасть йому стара олiгархiчна система обратись ?Якщо тI самI морди кожнI вибори, нема з чого вибирати, мене це турбує.