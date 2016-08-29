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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4819482048214822

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:30

  Перес де Куэльяр написав:
  edvardd написав:холява да чего тех выборов бояться, на них ходить надо...у текущих рейтинг ниже плинтуса... а дороги - они везде такие: [@image@]

Якщо тема вибору. То кого вибирати ?Клоуна з вилами (скотиняку) , чи косу брехливу , яка скаче на пiдборах пiсля вiзка iнвалiдного, чи може за бойка з вiлкулом I рабiновичем? ЯкI здадуть -продадуть державу . То хай краше цI зостануться , чим той непотрiб обирати.

*Відправлено з Чату

Вот любите же вы в говне ковыряться. А что Людей в Украине умных уже не осталось, которые могут ПРОГНОЗИРОВАТЬ последствия своих управленческих решений?????

Неужели по вашему кроме откровенно тупых и дегенератов в стране никого не осталось???

Не верю. Навскидку предлагаю Мураева. Который делает ответственные прогнозы и анализ законодательства которое принимается в Украине и точно предсказывает последствия, которые приводят к фатальным проблемам в Украине из-за нарушения ранее выбранной успешной стратегии развития страны, из-за нарушения международных соглашений с Россией, в результате которой она отжала у нас Крым.

Ведь эта власть никогда не признает тот момент, что война началась из-за нарушения конституции Украины. Тогда зачем ее выбирать повторно??? Не понимаю. Вы что дегенераты и не понимаете, что демократия дает вам право выбора - мир и экономическое развитие либо война и экономическая деградация большинства населения? Я хочу мира и развития и четко вижу, что эта власть этого не хочет.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:00

buratinyo

Мураев - фейспалм!
Werewolf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:01

  buratinyo написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  edvardd написав:холява да чего тех выборов бояться, на них ходить надо...у текущих рейтинг ниже плинтуса... а дороги - они везде такие: [@image@]

Якщо тема вибору. То кого вибирати ?Клоуна з вилами (скотиняку) , чи косу брехливу , яка скаче на пiдборах пiсля вiзка iнвалiдного, чи може за бойка з вiлкулом I рабiновичем? ЯкI здадуть -продадуть державу . То хай краше цI зостануться , чим той непотрiб обирати.

*Відправлено з Чату

Вот любите же вы в говне ковыряться. А что Людей в Украине умных уже не осталось, которые могут ПРОГНОЗИРОВАТЬ последствия своих управленческих решений?????

Неужели по вашему кроме откровенно тупых и дегенератов в стране никого не осталось???

Не верю. Навскидку предлагаю Мураева. Который делает ответственные прогнозы и анализ законодательства которое принимается в Украине и точно предсказывает последствия, которые приводят к фатальным проблемам в Украине из-за нарушения ранее выбранной успешной стратегии развития страны, из-за нарушения международных соглашений с Россией, в результате которой она отжала у нас Крым.

Ведь эта власть никогда не признает тот момент, что война началась из-за нарушения конституции Украины. Тогда зачем ее выбирать повторно??? Не понимаю. Вы что дегенераты и не понимаете, что демократия дает вам право выбора - мир и экономическое развитие либо война и экономическая деградация большинства населения? Я хочу мира и развития и четко вижу, что эта власть этого не хочет.
Якщо Ви так вважаете , то мабуть Ви краiною помилилися , я не буду казати звiдки вилiз Женьок , але цей сепар поки недобитий, який прагне моiй краiнI минуле i ТС з ворогом . Не дай боже , такий вибiр для Украiни.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:01

  Перес де Куэльяр написав:
  edvardd написав:холява да чего тех выборов бояться, на них ходить надо...у текущих рейтинг ниже плинтуса... а дороги - они везде такие: [@image@]

Якщо тема вибору. То кого вибирати ?Клоуна з вилами (скотиняку) , чи косу брехливу , яка скаче на пiдборах пiсля вiзка iнвалiдного, чи може за бойка з вiлкулом I рабiновичем? ЯкI здадуть -продадуть державу . То хай краше цI зостануться , чим той непотрiб обирати.

*Відправлено з Чату


Колись так і про Януковича казали.
sailed
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:06

  buratinyo написав:Ведь эта власть никогда не признает тот момент, что война началась из-за нарушения конституции Украины. Тогда зачем ее выбирать повторно??? Не понимаю.

софистика.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:31

  Werewolf написав:buratinyo

Мураев - фейспалм!


Как и сам Пиноккио...
sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:34

  Перес де Куэльяр написав:
  edvardd написав:холява да чего тех выборов бояться, на них ходить надо...у текущих рейтинг ниже плинтуса... а дороги - они везде такие: [@image@]

Якщо тема вибору. То кого вибирати ?Клоуна з вилами (скотиняку) , чи косу брехливу , яка скаче на пiдборах пiсля вiзка iнвалiдного, чи може за бойка з вiлкулом I рабiновичем? ЯкI здадуть -продадуть державу . То хай краше цI зостануться , чим той непотрiб обирати.

*Відправлено з Чату

Не погоджусь з Вами друже. Треба цих міняти, та чим скоріше тим краще. Може на Вакарчука, чи ще кого нового молодого з розумом патріота... Ближче до виборів щось придумаємо. Усе буде чудово. Я вірю.
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:44

  Karp написав:Не погоджусь з Вами друже. Треба цих міняти, та чим скорішу тим краще. Може на Вакарчука, чи ще кого нового молодого з розумом патріота... Ближче до виборів щось придумаємо. Усе буде чудово. Я вірю.

Я теж вiрю , що з’виться украiнський Новий патрiот ,але чи дасть йому стара олiгархiчна система обратись ?Якщо тI самI морди кожнI вибори, нема з чого вибирати, мене це турбує.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:51

  Перес де Куэльяр написав:
  Karp написав:Не погоджусь з Вами друже. Треба цих міняти, та чим скорішу тим краще. Може на Вакарчука, чи ще кого нового молодого з розумом патріота... Ближче до виборів щось придумаємо. Усе буде чудово. Я вірю.

Я теж вiрю , що з’виться украiнський Новий патрiот ,але чи дасть йому стара олiгархiчна система обратись ?Якщо тI самI морди кожнI вибори, нема з чого вибирати, мене це турбує.

*Відправлено з Чату

це турбує усіх розумних людей, відповідальних за Державу громадян. А вибір із усіх бувших, це вже точно не варіант
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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