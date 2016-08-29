Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:30

Перес де Куэльяр написав: edvardd написав: холява да чего тех выборов бояться, на них ходить надо...у текущих рейтинг ниже плинтуса... а дороги - они везде такие: [@image@] холява да чего тех выборов бояться, на них ходить надо...у текущих рейтинг ниже плинтуса... а дороги - они везде такие: [@image@]

Якщо тема вибору. То кого вибирати ?Клоуна з вилами (скотиняку) , чи косу брехливу , яка скаче на пiдборах пiсля вiзка iнвалiдного, чи може за бойка з вiлкулом I рабiновичем? ЯкI здадуть -продадуть державу . То хай краше цI зостануться , чим той непотрiб обирати.



*Відправлено з Чату Якщо тема вибору. То кого вибирати ?Клоуна з вилами (скотиняку) , чи косу брехливу , яка скаче на пiдборах пiсля вiзка iнвалiдного, чи може за бойка з вiлкулом I рабiновичем? ЯкI здадуть -продадуть державу . То хай краше цI зостануться , чим той непотрiб обирати.

Вот любите же вы в говне ковыряться. А что Людей в Украине умных уже не осталось, которые могут ПРОГНОЗИРОВАТЬ последствия своих управленческих решений?????Неужели по вашему кроме откровенно тупых и дегенератов в стране никого не осталось???Не верю. Навскидку предлагаю Мураева. Который делает ответственные прогнозы и анализ законодательства которое принимается в Украине и точно предсказывает последствия, которые приводят к фатальным проблемам в Украине из-за нарушения ранее выбранной успешной стратегии развития страны, из-за нарушения международных соглашений с Россией, в результате которой она отжала у нас Крым.Ведь эта власть никогда не признает тот момент, что война началась из-за нарушения конституции Украины. Тогда зачем ее выбирать повторно??? Не понимаю. Вы что дегенераты и не понимаете, что демократия дает вам право выбора - мир и экономическое развитие либо война и экономическая деградация большинства населения? Я хочу мира и развития и четко вижу, что эта власть этого не хочет.