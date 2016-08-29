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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 кві, 2018 06:14
доброго ранку! Всіх вітаю з тим, що янки показали кацапам "кузькіну мать"!
Як думаєте, пара €/$ піде трохи вверх?*Відправлено з Чату
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Senkiv
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