RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4820482148224823

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 06:14

доброго ранку! Всіх вітаю з тим, що янки показали кацапам "кузькіну мать"!
Як думаєте, пара €/$ піде трохи вверх?

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
Повідомлень: 144
З нами з: 18.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 07:03

Re: Валютный рынок в контексте

  buratinyo написав:война началась из-за нарушения конституции Украины

Дааа.
https://www.youtube.com/watch?v=ZuOmVCtyjsY

Жгите еще. :twisted:
Прям вижу как в РФ нарушили конституции, и "из-за" этого Украина напала на РФ. Или в США накосячили, и тут РФ с "вежливыми" на Аляске.
З.ы. А чего там у нас хоть нарушил? И кто? И, - главное, почему (контекст)?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
Повідомлень: 11419
З нами з: 06.03.09
Подякував: 2261 раз.
Подякували: 2213 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4820482148224823
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1171, 1172, 1173
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11728 1231409
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 кві, 2018 07:43
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 614, 615, 616
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6152 1302712
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 11:09
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35787
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55537)
14.04.2018 07:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.