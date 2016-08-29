доброго ранку! Всіх вітаю з тим, що янки показали кацапам "кузькіну мать"!
Як думаєте, пара €/$ піде трохи вверх?
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 кві, 2018 06:14
доброго ранку! Всіх вітаю з тим, що янки показали кацапам "кузькіну мать"!
Як думаєте, пара €/$ піде трохи вверх?
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 14 кві, 2018 07:03
Re: Валютный рынок в контексте
Дааа.
Жгите еще.
Прям вижу как в РФ нарушили конституции, и "из-за" этого Украина напала на РФ. Или в США накосячили, и тут РФ с "вежливыми" на Аляске.
З.ы. А чего там у нас хоть нарушил? И кто? И, - главное, почему (контекст)?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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