Жгите еще. Прям вижу как в РФ нарушили конституции, и "из-за" этого Украина напала на РФ. Или в США накосячили, и тут РФ с "вежливыми" на Аляске. З.ы. А чего там у нас хоть нарушил? И кто? И, - главное, почему (контекст)?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Браво! Путина перед инагурацией и его пида-рашку умножили на ноль и даже не предупредили. Более того, Путен обгадился жидким и даже не рыпнулся. А ведь обещал ударить и по ракетам, и по кораблям. Глотнул и утёрся жалкий окурок. Место русских у мировой параши. Вива Америка! Бей их, гадов!
Libo написав:Более того, Путен обгадился жидким и даже не рыпнулся. А ведь обещал ударить и по ракетам, и по кораблям. Глотнул и утёрся жалкий окурок. Место русских у мировой параши.
Вы чего? Зайдите на севастопольский форум! Они же там всем всё показали, все английские ракеты сбили, аэропорт полностью защитили, и всё это вообще не задействуя российское ПВО, потому что угрозы российским военнослужащим не было, а сбивать всё, включая носители, обещали только если будет такая угроза.
Libo написав:Более того, Путен обгадился жидким и даже не рыпнулся. А ведь обещал ударить и по ракетам, и по кораблям. Глотнул и утёрся жалкий окурок. Место русских у мировой параши.
Вы чего? Зайдите на севастопольский форум! Они же там всем всё показали, все английские ракеты сбили, аэропорт полностью защитили, и всё это вообще не задействуя российское ПВО, потому что угрозы российским военнослужащим не было, а сбивать всё, включая носители, обещали только если будет такая угроза.
Да объективно кислый какой-то удар, без драйва, скорее чтоб пацанское слово сдержать - раз обещали, то стрельнем, но так чтобы никто особо не пострадал. Асад вздохнул с утреца, а пугали-то как, и пошел на работу в свой шикарный дворец https://t.me/SyrianPresidency/1446
edvardd написав:холява да чего тех выборов бояться, на них ходить надо...у текущих рейтинг ниже плинтуса... а дороги - они везде такие: [@image@]
Якщо тема вибору. То кого вибирати ?Клоуна з вилами (скотиняку) , чи косу брехливу , яка скаче на пiдборах пiсля вiзка iнвалiдного, чи може за бойка з вiлкулом I рабiновичем? ЯкI здадуть -продадуть державу . То хай краше цI зостануться , чим той непотрiб обирати.