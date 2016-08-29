доброго ранку! Всіх вітаю з тим, що янки показали кацапам "кузькіну мать"!
Як думаєте, пара €/$ піде трохи вверх?
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 кві, 2018 06:14
доброго ранку! Всіх вітаю з тим, що янки показали кацапам "кузькіну мать"!
Як думаєте, пара €/$ піде трохи вверх?
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 14 кві, 2018 07:03
Re: Валютный рынок в контексте
Дааа.
Жгите еще.
Прям вижу как в РФ нарушили конституции, и "из-за" этого Украина напала на РФ. Или в США накосячили, и тут РФ с "вежливыми" на Аляске.
З.ы. А чего там у нас хоть нарушил? И кто? И, - главное, почему (контекст)?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Суб 14 кві, 2018 08:43
Браво!
Путина перед инагурацией и его пида-рашку умножили на ноль и даже не предупредили. Более того, Путен обгадился жидким и даже не рыпнулся. А ведь обещал ударить и по ракетам, и по кораблям. Глотнул и утёрся жалкий окурок.
Место русских у мировой параши.
Вива Америка!
Бей их, гадов!
Додано: Суб 14 кві, 2018 09:43
Вы чего? Зайдите на севастопольский форум! Они же там всем всё показали, все английские ракеты сбили, аэропорт полностью защитили, и всё это вообще не задействуя российское ПВО, потому что угрозы российским военнослужащим не было, а сбивать всё, включая носители, обещали только если будет такая угроза.
Додано: Суб 14 кві, 2018 10:01
Да объективно кислый какой-то удар, без драйва, скорее чтоб пацанское слово сдержать - раз обещали, то стрельнем, но так чтобы никто особо не пострадал.
Асад вздохнул с утреца, а пугали-то как, и пошел на работу в свой шикарный дворец
Додано: Суб 14 кві, 2018 10:20
Бачу наступним президентом Оксану Сироїд - патріотична, з західною освітою, з досвідом вирішення складних проблем у парламенті. Подивіться її інтерв'ю : вона мислить як зрілий державний діяч!
Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
Додано: Суб 14 кві, 2018 11:37
Re: Валютный рынок в контексте
Если бы она вышла с партии популистов, тогда она бы добавила себе балов. А так нет у нее конкретики. Сейчас подходит пора политиков, которые работают на непопулярные темы, польза от которых придет не сегодня и не завтра. Лично для меня самая уважаемая женщина(в политике) это Уляна Супрун. Все остальные ради рейтинга и места сидения готовы пожертвовать своим идеалам.
Додано: Суб 14 кві, 2018 11:45
Любі друзі - Пізнайко не розказував,чому довелось звільнитись з психдиспансера?
Тоді розповім історію.
Пізнайко - відверта,добра і чуйна людина,лікар зі стажем.Часто дає форумчанам фахові і безкоштовні поради,ставить діагнози,навіть коли форумчани про це не просять.
А ще Пізнайко був читачем сторінки Ківи у Фейсбуці.Ні,Пізнайка не цікавили політичні гасла на сторінці,Пізнайка цікавив розвиток хвороби пацієнта.Пару місяців спокійно читав коментарі і одного разу не витримав і написав у відповідь на один з коментарів Ківи приблизно наступне повідомлення:"Вам би пролікуватись,бо спостерігаються певні психічні розлади у поведінці."Ну й від душевної доброти Пізнайко дописав:"Можу перший огляд провести безкоштовно." Дописав нижче адресу диспансера і в кінці як бонус - рекламне оголошення "Ну ще й лікую від наркотичної залежності".
Ківа,теж не менш відкрита людина,прочитала це.А також це побачили і десятки тисяч підписників сторінки Ківи.Ну й відповідь Ківи не забарилась:"Наступного тижня буду у Запоріжжі.Я тебе знайду і око на ж*** натягну".
Пізнайко вирішив терміново звільнятись від гріха подалі.
Додано: Суб 14 кві, 2018 11:49
Однозначно, все выглядит так, как будто удар нанесен для галочки.
Россия даже не сильно впечатлилась и ответила дипломатическими танцами с созывом Совбеза ООН.
Вы - типа нанесли удар, мы - типа очень возмущены.
Смахивает на договорную клоунаду
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