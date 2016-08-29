Додано: Суб 14 кві, 2018 13:21

antey1969 написав: Однозначно, все выглядит так, как будто удар нанесен для галочки. Россия даже не сильно впечатлилась и ответила дипломатическими танцами с созывом Совбеза ООН. Вы - типа нанесли удар, мы - типа очень возмущены. Смахивает на договорную клоунаду Однозначно, все выглядит так, как будто удар нанесен для галочки. Россия даже не сильно впечатлилась и ответила дипломатическими танцами с созывом Совбеза ООН. Вы - типа нанесли удар, мы - типа очень возмущены. Смахивает на договорную клоунаду

Здравствуйте . Дело в том , что Америка и союзники все верно сделали , главное не результат обстрела , а показать х..йлу его место в геополитике , при том очень точно мокнули его в гавнецо с его «надувной» армией , рейтинг и влияние раиси в Мире просто обнуляют и многие страны задумаются , а стоит ли дела иметь с Мордором , думаю это главная цель .Просмотрел все ток-шоу кацапии , могу добавить , приходят орки в чувства , ведь пуканы бомбят от того ,что весь цивилизованный Мир их «опускает» и некоторым доходит за что . . Мяч сегодня утром удачно оказался в воротах недоразвитых мокселей , шаг следующий в игре теперь за х.. йлом.