Libo написав:Более того, Путен обгадился жидким и даже не рыпнулся. А ведь обещал ударить и по ракетам, и по кораблям. Глотнул и утёрся жалкий окурок. Место русских у мировой параши.
Вы чего? Зайдите на севастопольский форум! Они же там всем всё показали, все английские ракеты сбили, аэропорт полностью защитили, и всё это вообще не задействуя российское ПВО, потому что угрозы российским военнослужащим не было, а сбивать всё, включая носители, обещали только если будет такая угроза.
Libo написав:Более того, Путен обгадился жидким и даже не рыпнулся. А ведь обещал ударить и по ракетам, и по кораблям. Глотнул и утёрся жалкий окурок. Место русских у мировой параши.
Вы чего? Зайдите на севастопольский форум! Они же там всем всё показали, все английские ракеты сбили, аэропорт полностью защитили, и всё это вообще не задействуя российское ПВО, потому что угрозы российским военнослужащим не было, а сбивать всё, включая носители, обещали только если будет такая угроза.
Да объективно кислый какой-то удар, без драйва, скорее чтоб пацанское слово сдержать - раз обещали, то стрельнем, но так чтобы никто особо не пострадал. Асад вздохнул с утреца, а пугали-то как, и пошел на работу в свой шикарный дворец https://t.me/SyrianPresidency/1446
edvardd написав:холява да чего тех выборов бояться, на них ходить надо...у текущих рейтинг ниже плинтуса... а дороги - они везде такие: [@image@]
Якщо тема вибору. То кого вибирати ?Клоуна з вилами (скотиняку) , чи косу брехливу , яка скаче на пiдборах пiсля вiзка iнвалiдного, чи може за бойка з вiлкулом I рабiновичем? ЯкI здадуть -продадуть державу . То хай краше цI зостануться , чим той непотрiб обирати.
ritter написав:Бачу наступним президентом Оксану Сироїд - патріотична, з західною освітою, з досвідом вирішення складних проблем у парламенті. Подивіться її інтерв'ю : вона мислить як зрілий державний діяч!
Если бы она вышла с партии популистов, тогда она бы добавила себе балов. А так нет у нее конкретики. Сейчас подходит пора политиков, которые работают на непопулярные темы, польза от которых придет не сегодня и не завтра. Лично для меня самая уважаемая женщина(в политике) это Уляна Супрун. Все остальные ради рейтинга и места сидения готовы пожертвовать своим идеалам.
холява написав: ЗНАЕТЕ ЧЕГО Я БОЮСЬ ?... ..ВЫБОРОВ ..опять одни и те же сытые морды (Вы видели плакаты с предположительно де*** Кивой ?)
Любі друзі - Пізнайко не розказував,чому довелось звільнитись з психдиспансера? Тоді розповім історію. Пізнайко - відверта,добра і чуйна людина,лікар зі стажем.Часто дає форумчанам фахові і безкоштовні поради,ставить діагнози,навіть коли форумчани про це не просять. А ще Пізнайко був читачем сторінки Ківи у Фейсбуці.Ні,Пізнайка не цікавили політичні гасла на сторінці,Пізнайка цікавив розвиток хвороби пацієнта.Пару місяців спокійно читав коментарі і одного разу не витримав і написав у відповідь на один з коментарів Ківи приблизно наступне повідомлення:"Вам би пролікуватись,бо спостерігаються певні психічні розлади у поведінці."Ну й від душевної доброти Пізнайко дописав:"Можу перший огляд провести безкоштовно." Дописав нижче адресу диспансера і в кінці як бонус - рекламне оголошення "Ну ще й лікую від наркотичної залежності". Ківа,теж не менш відкрита людина,прочитала це.А також це побачили і десятки тисяч підписників сторінки Ківи.Ну й відповідь Ківи не забарилась:"Наступного тижня буду у Запоріжжі.Я тебе знайду і око на ж*** натягну". Пізнайко вирішив терміново звільнятись від гріха подалі.
freeze написав:Да объективно кислый какой-то удар, без драйва, скорее чтоб пацанское слово сдержать - раз обещали, то стрельнем, но так чтобы никто особо не пострадал. Асад вздохнул с утреца, а пугали-то как, и пошел на работу в свой шикарный дворец https://t.me/SyrianPresidency/1446
Однозначно, все выглядит так, как будто удар нанесен для галочки. Россия даже не сильно впечатлилась и ответила дипломатическими танцами с созывом Совбеза ООН. Вы - типа нанесли удар, мы - типа очень возмущены. Смахивает на договорную клоунаду
холява написав: ЗНАЕТЕ ЧЕГО Я БОЮСЬ ?... ..ВЫБОРОВ ..опять одни и те же сытые морды (Вы видели плакаты с предположительно де*** Кивой ?)
Любі друзі - Пізнайко не розказував,чому довелось звільнитись з психдиспансера? Тоді розповім історію. Пізнайко - відверта,добра і чуйна людина,лікар зі стажем.Часто дає форумчанам фахові і безкоштовні поради,ставить діагнози,навіть коли форумчани про це не просять. А ще Пізнайко був читачем сторінки Ківи у Фейсбуці.Ні,Пізнайка не цікавили політичні гасла на сторінці,Пізнайка цікавив розвиток хвороби пацієнта.Пару місяців спокійно читав коментарі і одного разу не витримав і написав у відповідь на один з коментарів Ківи приблизно наступне повідомлення:"Вам би пролікуватись,бо спостерігаються певні психічні розлади у поведінці."Ну й від душевної доброти Пізнайко дописав:"Можу перший огляд провести безкоштовно." Дописав нижче адресу диспансера і в кінці як бонус - рекламне оголошення "Ну ще й лікую від наркотичної залежності". Ківа,теж не менш відкрита людина,прочитала це.А також це побачили і десятки тисяч підписників сторінки Ківи.Ну й відповідь Ківи не забарилась:"Наступного тижня буду у Запоріжжі.Я тебе знайду і око на ж*** натягну". Пізнайко вирішив терміново звільнятись від гріха подалі.
Привет Старина . Здоровья Вам и Вашим близким . ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ . Плюсанул , так как очень пост понравился . Откровенно и просто . Про увольнение вообще , как в книгу смотрели и читали ! Что там у вас вода ушла ?(надеюсь и все гуано смыло ) Хотя бы .
antey1969 написав:Однозначно, все выглядит так, как будто удар нанесен для галочки. Россия даже не сильно впечатлилась и ответила дипломатическими танцами с созывом Совбеза ООН. Вы - типа нанесли удар, мы - типа очень возмущены. Смахивает на договорную клоунаду
Здравствуйте . Дело в том , что Америка и союзники все верно сделали , главное не результат обстрела , а показать х..йлу его место в геополитике , при том очень точно мокнули его в гавнецо с его «надувной» армией , рейтинг и влияние раиси в Мире просто обнуляют и многие страны задумаются , а стоит ли дела иметь с Мордором , думаю это главная цель .Просмотрел все ток-шоу кацапии , могу добавить , приходят орки в чувства , ведь пуканы бомбят от того ,что весь цивилизованный Мир их «опускает» и некоторым доходит за что . . Мяч сегодня утром удачно оказался в воротах недоразвитых мокселей , шаг следующий в игре теперь за х.. йлом.
Таки, НАШИХ сто гривень - зроблені КРАЩЕ, ніж якісь там сто доларів, якихось там Сполучених Штатів! ...клаптики паперу НАД стрічкою, у наших 100грн. ПРИКЛЕЇНІ(!) і дуже важко їх "підковиряти", щоб пропустити по-під них дріт..... - але, можна!(хоч і важкувато, - і Я, як бачите - розірвав той клаптик) ...а в 100дол. - ті, клаптики паперу, над тою синьою стічкою - НЕ ПРИКЛЕЇНІ(!) - тож, Я легко можу пропхати по-під них шнурок(як минулого разу), чи дріт - як на фото!