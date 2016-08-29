Я тут не много валютными прогнозами поофтоплю. Давно об этом говорилось, можно долго смеяться над индексами мак-дака и ему подобным, но то что гривна недооценена - факт.
Аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривны и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 грн/$.
Соответствующий прогноз содержится в аналитическом обзоре инвестбанка.
Аналитики инвестбанка отметили, что гривна взяла курс на укрепление уже с начала года. Также отмечается, что в середине августа 2017 года аналитики Goldman Sachs прогнозировали рост курса гривны в перспективе трех месяцев до 25,3 грн/$, шести месяцев – до 25 грн/$, 12 месяцев и к концу 2018 года – до 24,8 грн/$.
Нацвалюта тогда находилась в нисходящем тренде, который наметился в начале апреля и продлился до конца лета. Гривна при этом укрепилась до 25,44 грн/$ с 27,18 грн/$.
В последние числа августа прошлого года гривна развернулась вниз. Тогда в Национальном банке Украины (НБУ) связывали соответствующий разворот со спекуляциями относительно ожидаемой осенью девальвации гривны и для сглаживания повышенной волатильности НБУ вынужден был несколько раз выходить на рынок с продажей валюты.
Тем не менее, курс гривны, за исключением некоторого периода в ноябре, продолжал снижаться и завершил 2017 год на отметке 28,09 грн/$, что на 3,9% ниже, чем годом ранее.
Аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривны и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 грн/$. А они хоть раз угадывали с курсом? Есть разные прогнозы https://newsone.ua/news/economics/obrec ... rivnu.html P.s. Тоже думаю,что всё нагонится к концу года и будем болтаться в пределах 29, ведь дырявый бюжжет чем то надо пополнять,или круглогодично будет много желающих покупать ОВГЗ? Откупятся до сентября и всё пойдёт по стандартной схеме:с конца сентября растём и ближе к концу января будет макс.пик и потом придут опять серъёзные дяди и опустят курс до 26 акурат к выборам и к этому времени и подымут всё что можно поднять(минималки,и т.д) и перемомога налицЕ!
Востаннє редагувалось bub-har в Суб 14 кві, 2018 14:06, всього редагувалось 2 разів.