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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4820482148224823

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 13:25

Re: Валютный рынок в контексте

Я тут не много валютными прогнозами поофтоплю.
Давно об этом говорилось, можно долго смеяться над индексами мак-дака и ему подобным, но то что гривна недооценена - факт.

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривны и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 грн/$.

Соответствующий прогноз содержится в аналитическом обзоре инвестбанка.

Аналитики инвестбанка отметили, что гривна взяла курс на укрепление уже с начала года. Также отмечается, что в середине августа 2017 года аналитики Goldman Sachs прогнозировали рост курса гривны в перспективе трех месяцев до 25,3 грн/$, шести месяцев – до 25 грн/$, 12 месяцев и к концу 2018 года – до 24,8 грн/$.

Нацвалюта тогда находилась в нисходящем тренде, который наметился в начале апреля и продлился до конца лета. Гривна при этом укрепилась до 25,44 грн/$ с 27,18 грн/$.

В последние числа августа прошлого года гривна развернулась вниз. Тогда в Национальном банке Украины (НБУ) связывали соответствующий разворот со спекуляциями относительно ожидаемой осенью девальвации гривны и для сглаживания повышенной волатильности НБУ вынужден был несколько раз выходить на рынок с продажей валюты.

Тем не менее, курс гривны, за исключением некоторого периода в ноябре, продолжал снижаться и завершил 2017 год на отметке 28,09 грн/$, что на 3,9% ниже, чем годом ранее.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42454 ... urs-grivny
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 14:01

Re: Валютный рынок в контексте

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривны и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 грн/$.
А они хоть раз угадывали с курсом?
Есть разные прогнозы https://newsone.ua/news/economics/obrec ... rivnu.html P.s. Тоже думаю,что всё нагонится к концу года и будем болтаться в пределах 29, ведь дырявый бюжжет чем то надо пополнять,или круглогодично будет много желающих покупать ОВГЗ? Папа откупит до сентября по дешёвке никому ненужного(в сентябре пиковые выплаты) и всё пойдёт по стандартной схеме:с конца сентября растём и ближе к концу января будет макс.пик и потом придут опять серъёзные дяди и опустят курс до 26 акурат к выборам и к этому времени и подымут всё что можно поднять(минималки,и т.д) и перемомога налицЕ!
Востаннє редагувалось bub-har в Суб 14 кві, 2018 14:09, всього редагувалось 4 разів.
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 14:03

Re: Валютный рынок в контексте

Долярчик написав:Я легко можу пропхати по-під них шнурок(як минулого разу), чи дріт - як на фото! :D[/url]

Бачу ну зовсім Вам нічим зайнятись, а ще скаржитесь на свою роботу.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 14:25

  Surfer написав:Я тут не много валютными прогнозами поофтоплю.
Давно об этом говорилось, можно долго смеяться над индексами мак-дака и ему подобным, но то что гривна недооценена - факт.

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривны и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 грн/$.

Соответствующий прогноз содержится в аналитическом обзоре инвестбанка.

Аналитики инвестбанка отметили, что гривна взяла курс на укрепление уже с начала года. Также отмечается, что в середине августа 2017 года аналитики Goldman Sachs прогнозировали рост курса гривны в перспективе трех месяцев до 25,3 грн/$, шести месяцев – до 25 грн/$, 12 месяцев и к концу 2018 года – до 24,8 грн/$.

Нацвалюта тогда находилась в нисходящем тренде, который наметился в начале апреля и продлился до конца лета. Гривна при этом укрепилась до 25,44 грн/$ с 27,18 грн/$.

В последние числа августа прошлого года гривна развернулась вниз. Тогда в Национальном банке Украины (НБУ) связывали соответствующий разворот со спекуляциями относительно ожидаемой осенью девальвации гривны и для сглаживания повышенной волатильности НБУ вынужден был несколько раз выходить на рынок с продажей валюты.

Тем не менее, курс гривны, за исключением некоторого периода в ноябре, продолжал снижаться и завершил 2017 год на отметке 28,09 грн/$, что на 3,9% ниже, чем годом ранее.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42454 ... urs-grivny


Їх прогнозам можна вірити :lol:

---
Американская инвестиционная компания Goldman Sachs прогнозирует курс гривни 27 UAH/USD в 2016 году и 32 UAH/USD в 2017 году. Об этом говорится в предоставленном консенсус-прогнозе, составленному организацией Focus Economics, сообщает "ДС" со ссылкой на "Финанс.уа".
https://news.finance.ua/ru/news/-/37971 ... 16-2017-gg
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 14:26

  холява написав:Привет Старина .
Здоровья Вам и Вашим близким .
ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ .
Плюсанул , так как очень пост понравился .
Откровенно и просто .
Про увольнение вообще , как в книгу смотрели и читали !
Что там у вас вода ушла ?(надеюсь и все гуано смыло )
Хотя бы .

Доброго дня,Пізнайко.
Такої повіні за все моє життя не було.
Людям наробило багато лиха,деякі будинки затопило,що називається,під шифер.Багато загинуло свиней,курей тощо.
http://www.okhtyrka.net/content/view/7677/274/
П.С.Де це пенсіонер,якому Ви свого часу поставили діагноз "роздвоєння особистості". :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 14:42

Re: Валютный рынок в контексте

  Ukrainian написав:Американская инвестиционная компания Goldman Sachs прогнозирует курс гривни 27 UAH/USD в 2016 году и 32 UAH/USD в 2017 году.
Как можно вообще слушать ихние прогнозы? Вот ещё одни олени: S&P спрогнозировал курс гривни https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/11/13/631101/ p.s. Только папа знает точный курс и то если не будет никаких форс мажорных обстоятельств!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 15:32

а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!

  Zochan написав:
Долярчик написав:Я легко можу пропхати по-під них шнурок(як минулого разу), чи дріт - як на фото! :D[/url]

Бачу ну зовсім Вам нічим зайнятись, а ще скаржитесь на свою роботу.

...ото-то!- Я стою за прилавком - СВОГО бізнесу/роботи, і скаржусь на її "марудність/скучність" і "ПРИВ'ЯЗКУ" до неї!(як пес на ланцюгу!)
...тож, як бачите, покупців зараз, в мене - "не густо", якщо Я маю час ще й "знущатись" над грошима! :mrgreen:
Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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