Аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривны и прогнозируютСоответствующий прогноз содержится в аналитическом обзоре инвестбанка.Аналитики инвестбанка отметили, что гривна взяла курс на укрепление уже с начала года. Также отмечается, что в середине августа 2017 года аналитики Goldman Sachs прогнозировали рост курса гривны в перспективе трех месяцев до 25,3 грн/$, шести месяцев – до 25 грн/$, 12 месяцев иНацвалюта тогда находилась в нисходящем тренде, который наметился в начале апреля и продлился до конца лета. Гривна при этом укрепилась до 25,44 грн/$ с 27,18 грн/$.В последние числа августа прошлого года гривна развернулась вниз. Тогда в Национальном банке Украины (НБУ) связывали соответствующий разворот со спекуляциями относительно ожидаемой осенью девальвации гривны и для сглаживания повышенной волатильности НБУ вынужден был несколько раз выходить на рынок с продажей валюты.Тем не менее, курс гривны, за исключением некоторого периода в ноябре, продолжал снижаться и завершил 2017 год на отметке 28,09 грн/$, что на 3,9% ниже, чем годом ранее.