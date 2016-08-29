Я тут не много валютными прогнозами поофтоплю. Давно об этом говорилось, можно долго смеяться над индексами мак-дака и ему подобным, но то что гривна недооценена - факт.
Аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривны и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 грн/$.
Соответствующий прогноз содержится в аналитическом обзоре инвестбанка.
Аналитики инвестбанка отметили, что гривна взяла курс на укрепление уже с начала года. Также отмечается, что в середине августа 2017 года аналитики Goldman Sachs прогнозировали рост курса гривны в перспективе трех месяцев до 25,3 грн/$, шести месяцев – до 25 грн/$, 12 месяцев и к концу 2018 года – до 24,8 грн/$.
Нацвалюта тогда находилась в нисходящем тренде, который наметился в начале апреля и продлился до конца лета. Гривна при этом укрепилась до 25,44 грн/$ с 27,18 грн/$.
В последние числа августа прошлого года гривна развернулась вниз. Тогда в Национальном банке Украины (НБУ) связывали соответствующий разворот со спекуляциями относительно ожидаемой осенью девальвации гривны и для сглаживания повышенной волатильности НБУ вынужден был несколько раз выходить на рынок с продажей валюты.
Тем не менее, курс гривны, за исключением некоторого периода в ноябре, продолжал снижаться и завершил 2017 год на отметке 28,09 грн/$, что на 3,9% ниже, чем годом ранее.
Аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривны и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 грн/$. А они хоть раз угадывали с курсом? Есть разные прогнозы https://newsone.ua/news/economics/obrec ... rivnu.html P.s. Тоже думаю,что всё нагонится к концу года и будем болтаться в пределах 29, ведь дырявый бюжжет чем то надо пополнять,или круглогодично будет много желающих покупать ОВГЗ? Папа откупит до сентября по дешёвке никому ненужного(в сентябре пиковые выплаты) и всё пойдёт по стандартной схеме:с конца сентября растём и ближе к концу января будет макс.пик и потом придут опять серъёзные дяди и опустят курс до 26 акурат к выборам и к этому времени и подымут всё что можно поднять(минималки,и т.д) и перемомога налицЕ!
Востаннє редагувалось bub-har в Суб 14 кві, 2018 14:09, всього редагувалось 4 разів.
Surfer написав:Я тут не много валютными прогнозами поофтоплю. Давно об этом говорилось, можно долго смеяться над индексами мак-дака и ему подобным, но то что гривна недооценена - факт.
Аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривны и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 грн/$.
Соответствующий прогноз содержится в аналитическом обзоре инвестбанка.
Аналитики инвестбанка отметили, что гривна взяла курс на укрепление уже с начала года. Также отмечается, что в середине августа 2017 года аналитики Goldman Sachs прогнозировали рост курса гривны в перспективе трех месяцев до 25,3 грн/$, шести месяцев – до 25 грн/$, 12 месяцев и к концу 2018 года – до 24,8 грн/$.
Нацвалюта тогда находилась в нисходящем тренде, который наметился в начале апреля и продлился до конца лета. Гривна при этом укрепилась до 25,44 грн/$ с 27,18 грн/$.
В последние числа августа прошлого года гривна развернулась вниз. Тогда в Национальном банке Украины (НБУ) связывали соответствующий разворот со спекуляциями относительно ожидаемой осенью девальвации гривны и для сглаживания повышенной волатильности НБУ вынужден был несколько раз выходить на рынок с продажей валюты.
Тем не менее, курс гривны, за исключением некоторого периода в ноябре, продолжал снижаться и завершил 2017 год на отметке 28,09 грн/$, что на 3,9% ниже, чем годом ранее.
--- Американская инвестиционная компания Goldman Sachs прогнозирует курс гривни 27 UAH/USD в 2016 году и 32 UAH/USD в 2017 году. Об этом говорится в предоставленном консенсус-прогнозе, составленному организацией Focus Economics, сообщает "ДС" со ссылкой на "Финанс.уа". https://news.finance.ua/ru/news/-/37971 ... 16-2017-gg
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
холява написав:Привет Старина . Здоровья Вам и Вашим близким . ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ . Плюсанул , так как очень пост понравился . Откровенно и просто . Про увольнение вообще , как в книгу смотрели и читали ! Что там у вас вода ушла ?(надеюсь и все гуано смыло ) Хотя бы .
Доброго дня,Пізнайко. Такої повіні за все моє життя не було. Людям наробило багато лиха,деякі будинки затопило,що називається,під шифер.Багато загинуло свиней,курей тощо. http://www.okhtyrka.net/content/view/7677/274/ П.С.Де це пенсіонер,якому Ви свого часу поставили діагноз "роздвоєння особистості".
Долярчик написав:Я легко можу пропхати по-під них шнурок(як минулого разу), чи дріт - як на фото! [/url]
Бачу ну зовсім Вам нічим зайнятись, а ще скаржитесь на свою роботу.
...ото-то!- Я стою за прилавком - СВОГО бізнесу/роботи, і скаржусь на її "марудність/скучність" і "ПРИВ'ЯЗКУ" до неї!(як пес на ланцюгу!) ...тож, як бачите, покупців зараз, в мене - "не густо", якщо Я маю час ще й "знущатись" над грошима!
покупців зараз, в мене - "не густо", якщо Я маю час ще й "знущатись" над грошима! Что-то не похоже! Если бы у меня было бы покупателей не густо,то я бы берёг каждую купюру,а не проводил бы опыты над ними
freeze написав:Да объективно кислый какой-то удар, без драйва, скорее чтоб пацанское слово сдержать - раз обещали, то стрельнем, но так чтобы никто особо не пострадал. Асад вздохнул с утреца, а пугали-то как, и пошел на работу в свой шикарный дворец https://t.me/SyrianPresidency/1446
Однозначно, все выглядит так, как будто удар нанесен для галочки. Россия даже не сильно впечатлилась и ответила дипломатическими танцами с созывом Совбеза ООН. Вы - типа нанесли удар, мы - типа очень возмущены. Смахивает на договорную клоунаду
Одна людина з "інсайдом" писала у Твіттері (у Вт чи Ср), що удар відбудеться в ніч з Пт на Сб, щоб не не сіяти паніку на біржах.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell