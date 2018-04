Додано: Суб 14 кві, 2018 17:43

antey1969 написав: freeze написав: Да объективно кислый какой-то удар, без драйва, скорее чтоб пацанское слово сдержать - раз обещали, то стрельнем, но так чтобы никто особо не пострадал.

Асад вздохнул с утреца, а пугали-то как, и пошел на работу в свой шикарный дворец

Однозначно, все выглядит так, как будто удар нанесен для галочки.

Россия даже не сильно впечатлилась и ответила дипломатическими танцами с созывом Совбеза ООН.

Вы - типа нанесли удар, мы - типа очень возмущены.

Одна людина з "інсайдом" писала у Твіттері (у Вт чи Ср), що удар відбудеться в ніч з Пт на Сб, щоб не не сіяти паніку на біржах.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell