Додано: Суб 14 кві, 2018 18:11

Вовка-тренер написав: centurionus написав: Одна людина з "інсайдом" писала у Твіттері (у Вт чи Ср), що удар відбудеться в ніч з Пт на Сб, щоб не не сіяти паніку на біржах. Одна людина з "інсайдом" писала у Твіттері (у Вт чи Ср), що удар відбудеться в ніч з Пт на Сб, щоб не не сіяти паніку на біржах.

И где удар-то? Или это невидимый до понедельника удар? : ) И где удар-то? Или это невидимый до понедельника удар? : )

Ви ще і досі зловживаєте за "убієнними" під Хішамом? Якщо за кожного по стопці, то делірій гарантовано, як мінімум. Ви ще і досі зловживаєте за "убієнними" під Хішамом? Якщо за кожного по стопці, то делірій гарантовано, як мінімум.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell