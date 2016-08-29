RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4821482248234824

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 18:11

  Вовка-тренер написав:
  centurionus написав: Одна людина з "інсайдом" писала у Твіттері (у Вт чи Ср), що удар відбудеться в ніч з Пт на Сб, щоб не не сіяти паніку на біржах.

И где удар-то? Или это невидимый до понедельника удар? : )

Ви ще і досі зловживаєте за "убієнними" під Хішамом? Якщо за кожного по стопці, то делірій гарантовано, як мінімум.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 665
З нами з: 07.10.09
Подякував: 222 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 18:24

Середньорічна


Вітаюсь со всіма.

Дата_____Объем _СрДнев_Дельта_СрГодовая_Дельта
_________МБ____ная____на вчера__________на вчера
10.04.2018 354,96 25,9755 -0,0515 27,13337381 -0,0162
11.04.2018 373,96 25,9259 -0,0496 27,11611241 -0,0173
12.04.2018 452,30 25,9864 0,06050 27,09691145 -0,0192
13.04.2018 434,30 26,1249 0,13850 27,08130302 -0,0156

Средненедельное изменение СрДневной стоимости доллара на МБ: 0,024475 (-0,056). Росло на неделе в среднем по 2,4475 копейки за день, хотя на прошлой неделе падало. Падали в 2 раза быстрее чем росли.

Средненедельное изменение СрГодовой стоимости доллара на МБ: -0,017058
(-0,019953). СрГодовая падала в среднем по 1,705 копейки в день. Почти также как и на прошлой неделе.

Полные обороты МБ за неделю - 1615,52 (2314,14). Обороты много меньше чем на прошлой неделе. Неделя на день меньше, но среднее значение за день все равно маловато. При росте доллара обороты падают :!:

МБ и наличный рынок оставались ниже СрГодовой 27,08130302 всю неделю. Выгодно покупать доллар.

Поглазеть график.

Поглазеть прошлый год.

Поглазеть 2016 год.

Поглазеть 2015 год.

ВО

Всем удачи.
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 588
З нами з: 16.10.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 18:40

tea

Выходите там из своего " пике".
Однажды , по пути из Брянска, проезжал по вашей окружной .
Машине не понравилось .
холява
2
 
Повідомлень: 1776
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1293 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 20:08

  Вовка-тренер написав:
  centurionus написав: Одна людина з "інсайдом" писала у Твіттері (у Вт чи Ср), що удар відбудеться в ніч з Пт на Сб, щоб не не сіяти паніку на біржах.

И где удар-то? Или это невидимый до понедельника удар? : )


Пентагон: Ракети вразили усі визначені цілі в Сирії
https://www.pravda.com.ua/news/2018/04/14/7177686/
jump
 
Повідомлень: 1774
З нами з: 18.08.09
Подякував: 60 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4821482248234824
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1172, 1173, 1174
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11733 1232484
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 кві, 2018 18:27
kuzment
Валютный рынок в мире 1 ... 614, 615, 616
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6152 1302784
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 11:09
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35788
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
OTP Bank (5328)
14.04.2018 21:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.