Ви ще і досі зловживаєте за "убієнними" під Хішамом? Якщо за кожного по стопці, то делірій гарантовано, як мінімум.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 кві, 2018 18:11
Ви ще і досі зловживаєте за "убієнними" під Хішамом? Якщо за кожного по стопці, то делірій гарантовано, як мінімум.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 14 кві, 2018 18:24
Середньорічна
Вітаюсь со всіма.
Дата_____Объем _СрДнев_Дельта_СрГодовая_Дельта
_________МБ____ная____на вчера__________на вчера
10.04.2018 354,96 25,9755 -0,0515 27,13337381 -0,0162
11.04.2018 373,96 25,9259 -0,0496 27,11611241 -0,0173
12.04.2018 452,30 25,9864 0,06050 27,09691145 -0,0192
13.04.2018 434,30 26,1249 0,13850 27,08130302 -0,0156
Средненедельное изменение СрДневной стоимости доллара на МБ: 0,024475 (-0,056). Росло на неделе в среднем по 2,4475 копейки за день, хотя на прошлой неделе падало. Падали в 2 раза быстрее чем росли.
Средненедельное изменение СрГодовой стоимости доллара на МБ: -0,017058
(-0,019953). СрГодовая падала в среднем по 1,705 копейки в день. Почти также как и на прошлой неделе.
Полные обороты МБ за неделю - 1615,52 (2314,14). Обороты много меньше чем на прошлой неделе. Неделя на день меньше, но среднее значение за день все равно маловато. При росте доллара обороты падают
МБ и наличный рынок оставались ниже СрГодовой 27,08130302 всю неделю. Выгодно покупать доллар.
ВО
Всем удачи.
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
Додано: Суб 14 кві, 2018 18:40
tea
Выходите там из своего " пике".
Однажды , по пути из Брянска, проезжал по вашей окружной .
Машине не понравилось .
Додано: Суб 14 кві, 2018 20:08
Пентагон: Ракети вразили усі визначені цілі в Сирії
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