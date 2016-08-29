Ви ще і досі зловживаєте за "убієнними" під Хішамом? Якщо за кожного по стопці, то делірій гарантовано, як мінімум.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 кві, 2018 18:11
Ви ще і досі зловживаєте за "убієнними" під Хішамом? Якщо за кожного по стопці, то делірій гарантовано, як мінімум.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 14 кві, 2018 18:24
Середньорічна
Вітаюсь со всіма.
Дата_____Объем _СрДнев_Дельта_СрГодовая_Дельта
_________МБ____ная____на вчера__________на вчера
10.04.2018 354,96 25,9755 -0,0515 27,13337381 -0,0162
11.04.2018 373,96 25,9259 -0,0496 27,11611241 -0,0173
12.04.2018 452,30 25,9864 0,06050 27,09691145 -0,0192
13.04.2018 434,30 26,1249 0,13850 27,08130302 -0,0156
Средненедельное изменение СрДневной стоимости доллара на МБ: 0,024475 (-0,056). Росло на неделе в среднем по 2,4475 копейки за день, хотя на прошлой неделе падало. Падали в 2 раза быстрее чем росли.
Средненедельное изменение СрГодовой стоимости доллара на МБ: -0,017058
(-0,019953). СрГодовая падала в среднем по 1,705 копейки в день. Почти также как и на прошлой неделе.
Полные обороты МБ за неделю - 1615,52 (2314,14). Обороты много меньше чем на прошлой неделе. Неделя на день меньше, но среднее значение за день все равно маловато. При росте доллара обороты падают
МБ и наличный рынок оставались ниже СрГодовой 27,08130302 всю неделю. Выгодно покупать доллар.
ВО
Всем удачи.
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
Додано: Суб 14 кві, 2018 18:40
tea
Выходите там из своего " пике".
Однажды , по пути из Брянска, проезжал по вашей окружной .
Машине не понравилось .
Додано: Суб 14 кві, 2018 20:08
Пентагон: Ракети вразили усі визначені цілі в Сирії
Додано: Суб 14 кві, 2018 20:40
Так это и был тот "страшный удар" от которого сразу будет "паника на биржах"? Половину ракет сбили, остальные никуда не попали- это просто жуткая атака! Сейчас Америка закроется на переучет, а доллар обесценится!!! : ) Там вон под вашей ссылкой в комментах всё написано: "Два заброшеных сарая разбомбили, никто не погиб, разрушений нет никаких. Миллионы долларов налогоплательщиков выпуляли в небо, свою самооценку трамп поднял, на этом все и закончилось))".
Додано: Суб 14 кві, 2018 20:52
Вовка-тренер
Я, конечно, не капитан как Либо, всего-навсего старлей, но моя воинская специальность - пво сухопутных войск, во время АТО немного знания в харьковском универе воздушных войск обновлял. Поэтому могу утверждать, что сбить ни 10, ни тем более 75 томагавков, сирийские пво были неспособны. Дело в том, что крылатые ракеты, как правило, подлетают на низкой высоте и отработать их устаревшие советские комплексы ПВО не могли. В теории, крылатую ракету можно сбить зенитной артиллерией, но не ночью. То, что в россии выдают за видеодоказательства перехвата томагавков зенитными ракетами сирии, на самом деле, является, очень вероятно, самоподрывом зенитной ракеты. Есть у них такая особенность. Если уже промазала, то взорваться на последних секундах полета. Ночью такой разрыв должен быть хорошо виден. Так что счет США/Сирия пока 105:0
Додано: Суб 14 кві, 2018 21:05
Странные люди... Более сильное государство напало на бедную Украину - украинцам плохо. Другое, самое могущественное в мире государство напало на бедную Сирию - украинцы радуются... Что с людьми происходит?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Суб 14 кві, 2018 21:08
Re: Валютный рынок в контексте
Вкажіть де саме Вам таке видалось?
Додано: Суб 14 кві, 2018 21:10
Даже сирийская оппозиция из лондонского центра по правам человека говорит минимум о 65 сбитых ракетах. Им-то зачем врать, наоборот казалось бы надо приуменьшить.
А у вас прямо 105:0.
The Syrian Observatory for Human Rights managed to monitored interception by the regime forces to tens of missiles which targeted their positions and military bases in the Syrian territory, where several intersected sources confirmed to the Syrian Observatory, that the number missiles that were downed, exceeded 65 missiles, of the total number of missiles fired by the Trio Coalition.
Додано: Суб 14 кві, 2018 21:13
троляки на марші...
На брифінгу було представлено інформацію, пов’язану з повітряними ударами по об’єктах у Сирії США, Великобританії та Франції в на ніч на суботу.
«Російська кампанія з дезінформації вже почалася. За останні 24 години активність російських тролів збільшились на 2000%, тому ми будемо тримати вас у курсі подій»
Востаннє редагувалось jump в Суб 14 кві, 2018 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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