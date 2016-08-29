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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4823482448254826>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:14

  Долярчик написав:Таки, НАШИХ сто гривень - зроблені КРАЩЕ, ніж якісь там сто доларів, якихось там Сполучених Штатів! :mrgreen:
...клаптики паперу НАД стрічкою, у наших 100грн. ПРИКЛЕЇНІ(!) і дуже важко їх "підковиряти", щоб пропустити по-під них дріт..... - але, можна!(хоч і важкувато, - і Я, як бачите - розірвав той клаптик) :shock:
...а в 100дол. - ті, клаптики паперу, над тою синьою стічкою - НЕ ПРИКЛЕЇНІ(!) - тож, Я легко можу пропхати по-під них шнурок(як минулого разу), чи дріт - як на фото! :D
Зображення


Долярчик, не псуйте долярчиків. :lol:
Вони нам ще знадобляться, коли буде їх дефіцит.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:22

  jump написав:
  Вовка-тренер написав:
  centurionus написав: Одна людина з "інсайдом" писала у Твіттері (у Вт чи Ср), що удар відбудеться в ніч з Пт на Сб, щоб не не сіяти паніку на біржах.

И где удар-то? Или это невидимый до понедельника удар? : )


Пентагон: Ракети вразили усі визначені цілі в Сирії
https://www.pravda.com.ua/news/2018/04/14/7177686/


А тут официально и со знанием дела сообщают противоположную информацию.
https://www.youtube.com/watch?v=Zb5HP_YlrH0

Как управленец я понимаю, что правда где-то посредине. Тем более жертв обстрелов вроде бы нет. Вы верите, что при попадании в цель ракетой жертв нет?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:25

freeze

Наиболее вероятная причина - некомпетентность. Скорее всего, самоподрывы зенитных ракет в ночном небе засчитаны как сбитые томагавки. К слову томагавки на конечном отрезке летят на высоте несколько сот метров. На высоте в пару километров, там сбивать было нечего.
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:26

buratinyo

Если ночью ракета попадет в производственное, складское или административное здание, то потерь, среди гражданских, быть не должно
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:30

  mister-svet написав:Странные люди... Более сильное государство напало на бедную Украину - украинцам плохо. Другое, самое могущественное в мире государство напало на бедную Сирию - украинцы радуются... Что с людьми происходит?


американцы уже задвухсотили в сирии больше русских солдат и донбасских сепаров, чем наши всу/нгу/сбу за последние пару лет. поэтому, военные успехи сша в сирии имеют самое непосредственное отношение к Украине
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:34

  ryabchenko2 написав:freeze

Наиболее вероятная причина - некомпетентность. Скорее всего, самоподрывы зенитных ракет в ночном небе засчитаны как сбитые томагавки. К слову томагавки на конечном отрезке летят на высоте несколько сот метров. На высоте в пару километров, там сбивать было нечего.


Ну тогда спутниковые снимки разрушений этих пяти аэродромов, о которых говорит этот русский генерал на видео - якобы все ракеты сбиты - в студию. И вопрос закрыт.

В прошлом году при обстреле авиабазы к вечеру все смотрели разрушения ангаров в хорошем качестве на фото всех информагентств.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:37

  ryabchenko2 написав:freeze

Наиболее вероятная причина - некомпетентность. Скорее всего, самоподрывы зенитных ракет в ночном небе засчитаны как сбитые томагавки. К слову томагавки на конечном отрезке летят на высоте несколько сот метров. На высоте в пару километров, там сбивать было нечего.

Нет, все проще, главная причина - рашапропаганда, просто наглое вранье. За 4 года, по-моему, это уже должно быть понятно всем.
Но и американцы сыграли в договорняк, разбомбили пустые объекты, всех предупредили и строят победные мины. Это спектакль для сохранения лица. Хорошей мины при плохой игре, когда асад уже захватил практически все что хотел и делает что хочет и сегодня утром спокойно шел на работу...
Еще одно подтверждение ослабления Америки после рекордного торгового и бюджетного дефицита последних 2-х месяцев, рекордного взлета гос. долга, начала торговли нефтью за юани и избавления центробанков от трежерей... На этот раз геополитическое.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:40

  hxbbgaf написав:
  ryabchenko2 написав:freeze

Наиболее вероятная причина - некомпетентность. Скорее всего, самоподрывы зенитных ракет в ночном небе засчитаны как сбитые томагавки. К слову томагавки на конечном отрезке летят на высоте несколько сот метров. На высоте в пару километров, там сбивать было нечего.

Нет, все проще, главная причина - рашапропаганда, просто наглое вранье. За 4 года, по-моему, это уже должно быть понятно всем.
Но и американцы сыграли в договорняк, разбомбили пустые объекты, всех предупредили и строят победные мины. Это спектакль для сохранения лица. Хорошей мины при плохой игре, когда асад уже захватил практически все что хотел и делает что хочет и сегодня утром спокойно шел на работу...
Еще одно подтверждение ослабления Америки после рекордного торгового и бюджетного дефицита последних 2-х месяцев, рекордного взлета гос. долга, начала торговли нефтью за юани и избавления центробанков от трежерей... На этот раз геополитическое.

есть видео подтверждение, что он спокойно шел на работу? это будет самым лучшим доказательством понтов со стороны США.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:42

  ryabchenko2 написав:buratinyo

Если ночью ракета попадет в производственное, складское или административное здание, то потерь, среди гражданских, быть не должно

Так, а среди не гражданских? И что должны делать вообще гражданские на военных или секретных объектах, если таковы вообще там были?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:44

  ryabchenko2 написав:freeze

Наиболее вероятная причина - некомпетентность. Скорее всего, самоподрывы зенитных ракет в ночном небе засчитаны как сбитые томагавки. К слову томагавки на конечном отрезке летят на высоте несколько сот метров. На высоте в пару километров, там сбивать было нечего.

Какие эксперты по ракетной технике появились здесь и без охраны? :mrgreen:
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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