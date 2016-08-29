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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4823482448254826

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:45

freeze

Вне сомнения, американцы подготовят подробный отчет, в т.ч. со спутниковыми снимками, предполагаю, что сделают это в первый же рабочий день. Спешить им некуда, они, как, и весь мир, знают, что все ракеты долетели куда нужно было. Я вот, с трудом представляю, как даже российский обыватель может верить в побасенки из из телевизора, но, то, что и на украинском финансовом форуме, есть люди, воспринимающие безграмотную пропаганду за чистую монету, совсем удивительно.
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:47

  ryabchenko2 написав:

Я, конечно, не капитан как Либо, всего-навсего старлей, но моя воинская специальность - пво сухопутных войск, во время АТО немного знания в харьковском универе воздушных войск обновлял. <...> В теории, крылатую ракету можно сбить зенитной артиллерией, но не ночью.


Почему не ночью ? Что за зенитная артиллерия ?
Востаннє редагувалось tumos в Суб 14 кві, 2018 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:47

м-да... американцы подготовят отчет специально для рябченко2 :)
Востаннє редагувалось buratinyo в Суб 14 кві, 2018 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:48

Re: Валютный рынок в контексте

  ryabchenko2 написав:Я, конечно, не капитан как Либо, всего-навсего старлей, но моя воинская специальность - пво сухопутных войск, во время АТО немного знания в харьковском универе воздушных войск обновлял. Поэтому могу утверждать, что сбить ни 10, ни тем более 75 томагавков, сирийские пво были неспособны. Дело в том, что крылатые ракеты, как правило, подлетают на низкой высоте и отработать их устаревшие советские комплексы ПВО не могли. В теории, крылатую ракету можно сбить зенитной артиллерией, но не ночью. То, что в россии выдают за видеодоказательства перехвата томагавков зенитными ракетами сирии, на самом деле, является, очень вероятно, самоподрывом зенитной ракеты. Есть у них такая особенность. Если уже промазала, то взорваться на последних секундах полета. Ночью такой разрыв должен быть хорошо виден. Так что счет США/Сирия пока 105:0

даже если что-то и сбили, то естественно не ПВО Сирии и не советскими комплексами... :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:57

tumos

Для старых зенитных ракетных комплексов ПВО - томагавки недосягаемы из-за низкой высоты полета, до 500 метров, локаторы не выделят эту цель. Теоретически можно сбить батареей С-60 или шилок, работая с оптическими прицелами при условиях выгодного территориального расположения батареи/ шилок. Ночью просто это совсем невозможно. Да и днем там вероятность мизерная.
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 22:02

  Вовка-тренер написав:Половину ракет сбили, остальные никуда не попали- это просто жуткая атака!


славные пабеды русского телевизора :mrgreen: я вам больше скажу, утопили три эсминца! американцы просто стесняются признать. :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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