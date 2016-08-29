ryabchenko2 написав:

Я, конечно, не капитан как Либо, всего-навсего старлей, но моя воинская специальность - пво сухопутных войск, во время АТО немного знания в харьковском универе воздушных войск обновлял. Поэтому могу утверждать, что сбить ни 10, ни тем более 75 томагавков, сирийские пво были неспособны. Дело в том, что крылатые ракеты, как правило, подлетают на низкой высоте и отработать их устаревшие советские комплексы ПВО не могли. В теории, крылатую ракету можно сбить зенитной артиллерией, но не ночью. То, что в россии выдают за видеодоказательства перехвата томагавков зенитными ракетами сирии, на самом деле, является, очень вероятно, самоподрывом зенитной ракеты. Есть у них такая особенность. Если уже промазала, то взорваться на последних секундах полета. Ночью такой разрыв должен быть хорошо виден. Так что счет США/Сирия пока 105:0