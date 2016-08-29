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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 кві, 2018 21:45
freeze
Вне сомнения, американцы подготовят подробный отчет, в т.ч. со спутниковыми снимками, предполагаю, что сделают это в первый же рабочий день. Спешить им некуда, они, как, и весь мир, знают, что все ракеты долетели куда нужно было. Я вот, с трудом представляю, как даже российский обыватель может верить в побасенки из из телевизора, но, то, что и на украинском финансовом форуме, есть люди, воспринимающие безграмотную пропаганду за чистую монету, совсем удивительно.
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ryabchenko2
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Додано: Суб 14 кві, 2018 21:47
ryabchenko2 написав:
Я, конечно, не капитан как Либо, всего-навсего старлей, но моя воинская специальность - пво сухопутных войск, во время АТО немного знания в харьковском универе воздушных войск обновлял. <...> В теории, крылатую ракету можно сбить зенитной артиллерией, но не ночью.
Почему не ночью ? Что за зенитная артиллерия ?
Востаннє редагувалось tumos
в Суб 14 кві, 2018 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 кві, 2018 21:47
м-да... американцы подготовят отчет специально для рябченко2
Востаннє редагувалось buratinyo
в Суб 14 кві, 2018 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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Додано: Суб 14 кві, 2018 21:48
ryabchenko2 написав:
Я, конечно, не капитан как Либо, всего-навсего старлей, но моя воинская специальность - пво сухопутных войск, во время АТО немного знания в харьковском универе воздушных войск обновлял. Поэтому могу утверждать, что сбить ни 10, ни тем более 75 томагавков, сирийские пво были неспособны. Дело в том, что крылатые ракеты, как правило, подлетают на низкой высоте и отработать их устаревшие советские комплексы ПВО не могли. В теории, крылатую ракету можно сбить зенитной артиллерией, но не ночью. То, что в россии выдают за видеодоказательства перехвата томагавков зенитными ракетами сирии, на самом деле, является, очень вероятно, самоподрывом зенитной ракеты. Есть у них такая особенность. Если уже промазала, то взорваться на последних секундах полета. Ночью такой разрыв должен быть хорошо виден. Так что счет США/Сирия пока 105:0
даже если что-то и сбили, то естественно не ПВО Сирии и не советскими комплексами...
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дарий
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Додано: Суб 14 кві, 2018 21:57
tumos
Для старых зенитных ракетных комплексов ПВО - томагавки недосягаемы из-за низкой высоты полета, до 500 метров, локаторы не выделят эту цель. Теоретически можно сбить батареей С-60 или шилок, работая с оптическими прицелами при условиях выгодного территориального расположения батареи/ шилок. Ночью просто это совсем невозможно. Да и днем там вероятность мизерная.
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ryabchenko2
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Додано: Суб 14 кві, 2018 22:02
Вовка-тренер написав:
Половину ракет сбили, остальные никуда не попали- это просто жуткая атака!
славные пабеды русского телевизора
я вам больше скажу, утопили три эсминца! американцы просто стесняются признать.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Суб 14 кві, 2018 22:07
ryabchenko2 написав:
Вне сомнения, американцы подготовят подробный отчет, в т.ч. со спутниковыми снимками, предполагаю, что сделают это в первый же рабочий день.
Я забыл, что в армии уикэнд это святое.
Ждем до понедельника.
ryabchenko2 написав:
что и на украинском финансовом форуме, есть люди, воспринимающие безграмотную пропаганду за чистую монету, совсем удивительно.
Надо как можно меньше пропаганды, а больше фактов, фото, видео.
Если память не изменяет, когда американцы бомбили Томагавками в Ираке, то на ракетах были установлены камеры, и население в прямом эфире наблюдало вид из летящего на цель Томагавка. Вот это был экшн. А сейчас попали - не попали, выходной - фотограф не работает. Любители компьютерных стрелялок во всем мире разочарованы.
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Додано: Суб 14 кві, 2018 22:12
ryabchenko2 написав:tumos
Для старых зенитных ракетных комплексов ПВО - томагавки недосягаемы из-за низкой высоты полета, до 500 метров, локаторы не выделят эту цель. Теоретически можно сбить батареей С-60 или шилок, работая с оптическими прицелами при условиях выгодного территориального расположения батареи/ шилок. Ночью просто это совсем невозможно. Да и днем там вероятность мизерная.
ЗСУ-23-4-В1 оснащен РЛС, системой стабилизации артиллерийской установки. Работает в движении как по наземным так и воздушным целям по высоте до 1.5 км. Какая там ночь.
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Додано: Суб 14 кві, 2018 22:21
ryabchenko2 написав:
что и на украинском финансовом форуме, есть люди, воспринимающие безграмотную пропаганду за чистую монету, совсем удивительно.
Надо как можно меньше пропаганды, а больше фактов, фото, видео.
Если память не изменяет, когда американцы бомбили Томагавками в Ираке, то на ракетах были установлены камеры, и население в прямом эфире наблюдало вид из летящего на цель Томагавка. Вот это был экшн. А сейчас попали - не попали, выходной - фотограф не работает. Любители компьютерных стрелялок во всем мире разочарованы.[/quote]
Смотрите, в чем дело. Американцы, британцы, французы на 100% верят Пентагону. Если Пентагон сказал, что все ракеты достигли целей, то никто из американцев или европейцев в этом не сомневается. Кроме 0,02%, сторонников "лунного заговора". Генералы отчитались Трампу, мол, все ок - задача выполнена. Тот поблагодарил их. Сказал или идти пить пиво, или, что, тоже вероятно, подготовиться к второму этапу атаки. Развенчание русской сказки про 70% сбитых ракет не является ни важной, ни срочной задачей для Пентагона. Выйдут клерки в пн на работу, обработают сотни гигабайт информации, полученной с ракет/ спутников, сделают несколько вариантов отчета - внутреннего, для администрации, для союзников, для прессы. Потом утвердят. К вечеру пн предоставят.
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ryabchenko2
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