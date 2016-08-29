Додано: Суб 14 кві, 2018 22:21

ryabchenko2 написав: что и на украинском финансовом форуме, есть люди, воспринимающие безграмотную пропаганду за чистую монету, совсем удивительно. что и на украинском финансовом форуме, есть люди, воспринимающие безграмотную пропаганду за чистую монету, совсем удивительно.

Надо как можно меньше пропаганды, а больше фактов, фото, видео.Если память не изменяет, когда американцы бомбили Томагавками в Ираке, то на ракетах были установлены камеры, и население в прямом эфире наблюдало вид из летящего на цель Томагавка. Вот это был экшн. А сейчас попали - не попали, выходной - фотограф не работает. Любители компьютерных стрелялок во всем мире разочарованы.[/quote]Смотрите, в чем дело. Американцы, британцы, французы на 100% верят Пентагону. Если Пентагон сказал, что все ракеты достигли целей, то никто из американцев или европейцев в этом не сомневается. Кроме 0,02%, сторонников "лунного заговора". Генералы отчитались Трампу, мол, все ок - задача выполнена. Тот поблагодарил их. Сказал или идти пить пиво, или, что, тоже вероятно, подготовиться к второму этапу атаки. Развенчание русской сказки про 70% сбитых ракет не является ни важной, ни срочной задачей для Пентагона. Выйдут клерки в пн на работу, обработают сотни гигабайт информации, полученной с ракет/ спутников, сделают несколько вариантов отчета - внутреннего, для администрации, для союзников, для прессы. Потом утвердят. К вечеру пн предоставят.