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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4824482548264827

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 22:26

  tumos написав:
  ryabchenko2 написав:tumos

Для старых зенитных ракетных комплексов ПВО - томагавки недосягаемы из-за низкой высоты полета, до 500 метров, локаторы не выделят эту цель. Теоретически можно сбить батареей С-60 или шилок, работая с оптическими прицелами при условиях выгодного территориального расположения батареи/ шилок. Ночью просто это совсем невозможно. Да и днем там вероятность мизерная.


ЗСУ-23-4-В1 оснащен РЛС, системой стабилизации артиллерийской установки. Работает в движении как по наземным так и воздушным целям по высоте до 1.5 км. Какая там ночь.


А его РЛС способна захватить и сопровождать цель, летящую на высоте, скажем 50 метров? Да и, открою тайну, скорее всего все аппаратные блоки из сирийских шилок давно уже выброшены. Тот антиквариат чинить практически бесполезно. А вот получить противоПВОшную ракету при включении радара - вероятность 100%
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 22:33

  ryabchenko2 написав:Смотрите, в чем дело. Американцы, британцы, французы на 100% верят Пентагону. Если Пентагон сказал, что все ракеты достигли целей, то никто из американцев или европейцев в этом не сомневается. Кроме 0,02%, сторонников "лунного заговора".


Когда Колин Пауэлл из Пентагона тряс пробиркой с иракским бактериологическим оружием я тоже верил в это, как и все французы и англичане, и всё прогрессивное человечество.
Не верил только Хуссейн, и он таки оказался прав.
Но это было уже не важно. Потом вроде Пауэлл объяснился, что для благого дела соврать совсем не грех. Мораль - подождем до понедельника, не будем верить пропагандам со всех сторон.
freeze
4
 
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10
1
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 22:44

  ryabchenko2 написав:
  tumos написав:
  ryabchenko2 написав:tumos

Для старых зенитных ракетных комплексов ПВО - томагавки недосягаемы из-за низкой высоты полета, до 500 метров, локаторы не выделят эту цель. Теоретически можно сбить батареей С-60 или шилок, работая с оптическими прицелами при условиях выгодного территориального расположения батареи/ шилок. Ночью просто это совсем невозможно. Да и днем там вероятность мизерная.


ЗСУ-23-4-В1 оснащен РЛС, системой стабилизации артиллерийской установки. Работает в движении как по наземным так и воздушным целям по высоте до 1.5 км. Какая там ночь.


А его РЛС способна захватить и сопровождать цель, летящую на высоте, скажем 50 метров? Да и, открою тайну, скорее всего все аппаратные блоки из сирийских шилок давно уже выброшены. Тот антиквариат чинить практически бесполезно. А вот получить противоПВОшную ракету при включении радара - вероятность 100%


Секундочку. Все началось с рассказа об оптическом сопровождении крылатой ракеты артиллерийским комплексом Шилка (пусть даже днем). Кстати рассмешили. Да, ее предназначение по низколетящим, включая крылатые ракеты. Про эффективность работы по крылатым ничего не скажу. А что современный Панцирь работает без РЛС ? Такая судьба у техники и людей на поле боя.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 22:50

Re: Валютный гумор-шоу(на ніч))

...тамагавки..... ракети...... - он яка година(!), а тьоща, ще тільки цибульку нарізає на салат..... - будемо вечеряти :mrgreen: :mrgreen:

....то, пану Лібо, не царських печених цісарок поїдати! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 23:00

  freeze написав:
  ryabchenko2 написав:Смотрите, в чем дело. Американцы, британцы, французы на 100% верят Пентагону. Если Пентагон сказал, что все ракеты достигли целей, то никто из американцев или европейцев в этом не сомневается. Кроме 0,02%, сторонников "лунного заговора".


Когда Колин Пауэлл из Пентагона тряс пробиркой с иракским бактериологическим оружием я тоже верил в это, как и все французы и англичане, и всё прогрессивное человечество.
Не верил только Хуссейн, и он таки оказался прав.
Но это было уже не важно. Потом вроде Пауэлл объяснился, что для благого дела соврать совсем не грех. Мораль - подождем до понедельника, не будем верить пропагандам со всех сторон.


русские врут 9/10, американцы 1/10, предлагаете всем верить одинаково? почему вы пауэлла вспоминаете, а не диспетчера карлоса? почему не требуете подтверджения бреда про сбитие 13-70-100 ракет? когда в прошлом году американский эсминец ударил по аэродрому, раша сми кричали, что половину сбили, потом американцы выложили спутниковые фото и пояснили что куда и зачем упало.

рашисты патологические лгуны, пора бы это принять за аксиому.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 23:06

Re: Валютный рынок в контексте

Точно договорняк - Трамп не мог не выполнить свое обещание поэтому пульнул в пустыню и все остались довольны...а пропаганда она с обеих сторон одинакова, одни вешают лапшу про 100% пораженные цели, другие про 71 сбитую ракету, хотя немцы тоже такое пишут "......militärische Blamage für USA/Frankreich/England abgesehen von der kriegsverbrecherischen Absicht, völkerrechtswidrig und zu verurteilen, ist es doch eine militärische Blamage, das von 101 Marschflugkörpern 71 abgeschossen wurden. Und das von der "alten" Syrischen Luftabwehr. Hätte die Russen mit Ihren moderenen S400 und PanzierS1 eingegriffen, hätten die restlichen 30% wohl auch keine Chance geha" https://www.focus.de/
Как всегда правда где-то посередине....
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 23:13

Re: Валютный рынок в контексте

Радиолокационное обнаружение успешно могут выполнять А-50 и Boeing E-3 Sentry
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 23:19

antikkristall

1.правда где-то посередине...
2.все врут...
3.настоящую правду узнаем лет через 20..


топ-3 отмазок лгуна, которого ловят за язык :mrgreen: если бы панцирь сбивал томагавки или agm-158, обломков была бы куча. сбить agm 158 и не показать ее гордо, как ф-117 в сербии :) це хвантастыка

по факту америкосы предупредили заранее, и никто ничего не сбил. думаю, это не последний удар. русские вчера грозились сбивать "носители", третья мировая кококо, сегодня мужественно заявили, что раз конкретно по ним не стреляли, то они как бы и не против. проглотили молча, как и разнос наемников в феврале. лапшу эту про сбитые ракеты (сирийской ПРО, которой нет) - для внутреннего потребления, народ требует перемог :)
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 23:27

  Zebra написав:Радиолокационное обнаружение успешно могут выполнять А-50 и Boeing E-3 Sentry

был бы здесь форум по вопросам ремонта обуви в условиях крайнего Севера, уверен, ты бы не потерялся и обязательно что-то да посоветовал :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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