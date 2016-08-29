Для старых зенитных ракетных комплексов ПВО - томагавки недосягаемы из-за низкой высоты полета, до 500 метров, локаторы не выделят эту цель. Теоретически можно сбить батареей С-60 или шилок, работая с оптическими прицелами при условиях выгодного территориального расположения батареи/ шилок. Ночью просто это совсем невозможно. Да и днем там вероятность мизерная.
ЗСУ-23-4-В1 оснащен РЛС, системой стабилизации артиллерийской установки. Работает в движении как по наземным так и воздушным целям по высоте до 1.5 км. Какая там ночь.
А его РЛС способна захватить и сопровождать цель, летящую на высоте, скажем 50 метров? Да и, открою тайну, скорее всего все аппаратные блоки из сирийских шилок давно уже выброшены. Тот антиквариат чинить практически бесполезно. А вот получить противоПВОшную ракету при включении радара - вероятность 100%
ryabchenko2 написав:Смотрите, в чем дело. Американцы, британцы, французы на 100% верят Пентагону. Если Пентагон сказал, что все ракеты достигли целей, то никто из американцев или европейцев в этом не сомневается. Кроме 0,02%, сторонников "лунного заговора".
Когда Колин Пауэлл из Пентагона тряс пробиркой с иракским бактериологическим оружием я тоже верил в это, как и все французы и англичане, и всё прогрессивное человечество. Не верил только Хуссейн, и он таки оказался прав. Но это было уже не важно. Потом вроде Пауэлл объяснился, что для благого дела соврать совсем не грех. Мораль - подождем до понедельника, не будем верить пропагандам со всех сторон.
Для старых зенитных ракетных комплексов ПВО - томагавки недосягаемы из-за низкой высоты полета, до 500 метров, локаторы не выделят эту цель. Теоретически можно сбить батареей С-60 или шилок, работая с оптическими прицелами при условиях выгодного территориального расположения батареи/ шилок. Ночью просто это совсем невозможно. Да и днем там вероятность мизерная.
ЗСУ-23-4-В1 оснащен РЛС, системой стабилизации артиллерийской установки. Работает в движении как по наземным так и воздушным целям по высоте до 1.5 км. Какая там ночь.
А его РЛС способна захватить и сопровождать цель, летящую на высоте, скажем 50 метров? Да и, открою тайну, скорее всего все аппаратные блоки из сирийских шилок давно уже выброшены. Тот антиквариат чинить практически бесполезно. А вот получить противоПВОшную ракету при включении радара - вероятность 100%
Секундочку. Все началось с рассказа об оптическом сопровождении крылатой ракеты артиллерийским комплексом Шилка (пусть даже днем). Кстати рассмешили. Да, ее предназначение по низколетящим, включая крылатые ракеты. Про эффективность работы по крылатым ничего не скажу. А что современный Панцирь работает без РЛС ? Такая судьба у техники и людей на поле боя.
ryabchenko2 написав:Смотрите, в чем дело. Американцы, британцы, французы на 100% верят Пентагону. Если Пентагон сказал, что все ракеты достигли целей, то никто из американцев или европейцев в этом не сомневается. Кроме 0,02%, сторонников "лунного заговора".
Когда Колин Пауэлл из Пентагона тряс пробиркой с иракским бактериологическим оружием я тоже верил в это, как и все французы и англичане, и всё прогрессивное человечество. Не верил только Хуссейн, и он таки оказался прав. Но это было уже не важно. Потом вроде Пауэлл объяснился, что для благого дела соврать совсем не грех. Мораль - подождем до понедельника, не будем верить пропагандам со всех сторон.
русские врут 9/10, американцы 1/10, предлагаете всем верить одинаково? почему вы пауэлла вспоминаете, а не диспетчера карлоса? почему не требуете подтверджения бреда про сбитие 13-70-100 ракет? когда в прошлом году американский эсминец ударил по аэродрому, раша сми кричали, что половину сбили, потом американцы выложили спутниковые фото и пояснили что куда и зачем упало.
рашисты патологические лгуны, пора бы это принять за аксиому.
Точно договорняк - Трамп не мог не выполнить свое обещание поэтому пульнул в пустыню и все остались довольны...а пропаганда она с обеих сторон одинакова, одни вешают лапшу про 100% пораженные цели, другие про 71 сбитую ракету, хотя немцы тоже такое пишут "......militärische Blamage für USA/Frankreich/England abgesehen von der kriegsverbrecherischen Absicht, völkerrechtswidrig und zu verurteilen, ist es doch eine militärische Blamage, das von 101 Marschflugkörpern 71 abgeschossen wurden. Und das von der "alten" Syrischen Luftabwehr. Hätte die Russen mit Ihren moderenen S400 und PanzierS1 eingegriffen, hätten die restlichen 30% wohl auch keine Chance geha" https://www.focus.de/ Как всегда правда где-то посередине....
1.правда где-то посередине... 2.все врут... 3.настоящую правду узнаем лет через 20..
топ-3 отмазок лгуна, которого ловят за язык если бы панцирь сбивал томагавки или agm-158, обломков была бы куча. сбить agm 158 и не показать ее гордо, как ф-117 в сербии це хвантастыка
по факту америкосы предупредили заранее, и никто ничего не сбил. думаю, это не последний удар. русские вчера грозились сбивать "носители", третья мировая кококо, сегодня мужественно заявили, что раз конкретно по ним не стреляли, то они как бы и не против. проглотили молча, как и разнос наемников в феврале. лапшу эту про сбитые ракеты (сирийской ПРО, которой нет) - для внутреннего потребления, народ требует перемог