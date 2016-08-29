Додано: Нед 15 кві, 2018 08:14

trololo написав: русские врут 9/10, американцы 1/10, предлагаете всем верить одинаково? русские врут 9/10, американцы 1/10, предлагаете всем верить одинаково?

trololo написав: почему вы пауэлла вспоминаете, а не диспетчера карлоса? почему вы пауэлла вспоминаете, а не диспетчера карлоса?

trololo написав: раша сми кричали, что половину сбили, потом американцы выложили спутниковые фото и пояснили что куда и зачем упало. раша сми кричали, что половину сбили, потом американцы выложили спутниковые фото и пояснили что куда и зачем упало.

trololo написав: рашисты патологические лгуны, пора бы это принять за аксиому. рашисты патологические лгуны, пора бы это принять за аксиому.

Я вообще-то написал, что не надо никому верить без фактических материальных доказательств. И то после материальных доказательств мы верим материальным доказательствам, а не американцам, бабе Ванге или русским.Потому что Пауэлл уважаемый человек, госсекретарь, чистокровный американец.А диспетчере Карлос, это мелкий никому неизвестный аферист. Нельзя сравнивать их вранье.Так я ж с вами согласен. Просто выразил свое недоумение, что в прошлый раз я изучал спутниковые снимки через 10 часов, а сейчас тянут под предлогом уикэнда. Блогеры, военные аналитики, продавцы оружия всех стран мира застыли в нервном напряжении - ну что там с разрушениями, пора анализировать.Я бы рашистов отнес к другой категории - умные и циничные вруны, основное их отличие от патологических то, что периодически они говорят правду, и эта правда умело вносит дисонанс в умы собеседников.Это более высокий и умелый уровень вранья.Самый высокий уровень вранья - это, конечно, когда практически всегда говоришь правду, и лишь изредка в 00,001 % случаях говоришь неправду. Ну, когда очень надо для благого дела, как Колин Пауэлл.Вчера вот жена попросила денег для какой-то покупки, я соврал, что сейчас денег нет,но то было исключительно для светлой цели - сохранение баланса бюджета семьи, чтобы бюджет не стал дефицитным. А так всегда говорю правду, практически всегда, прямо как Пауэлл.