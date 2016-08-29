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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4824482548264827

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 23:19

antikkristall

1.правда где-то посередине...
2.все врут...
3.настоящую правду узнаем лет через 20..


топ-3 отмазок лгуна, которого ловят за язык :mrgreen: если бы панцирь сбивал томагавки или agm-158, обломков была бы куча. сбить agm 158 и не показать ее гордо, как ф-117 в сербии :) це хвантастыка

по факту америкосы предупредили заранее, и никто ничего не сбил. думаю, это не последний удар. русские вчера грозились сбивать "носители", третья мировая кококо, сегодня мужественно заявили, что раз конкретно по ним не стреляли, то они как бы и не против. проглотили молча, как и разнос наемников в феврале. лапшу эту про сбитые ракеты (сирийской ПРО, которой нет) - для внутреннего потребления, народ требует перемог :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 23:27

  Zebra написав:Радиолокационное обнаружение успешно могут выполнять А-50 и Boeing E-3 Sentry

был бы здесь форум по вопросам ремонта обуви в условиях крайнего Севера, уверен, ты бы не потерялся и обязательно что-то да посоветовал :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 07:24

гАспада, а вас що, на форумах по ПВО, РЛС і "камера в тамагавку", позабанювали?

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Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 08:14

  trololo написав:русские врут 9/10, американцы 1/10, предлагаете всем верить одинаково?


Я вообще-то написал, что не надо никому верить без фактических материальных доказательств. И то после материальных доказательств мы верим материальным доказательствам, а не американцам, бабе Ванге или русским.

  trololo написав:почему вы пауэлла вспоминаете, а не диспетчера карлоса?

Потому что Пауэлл уважаемый человек, госсекретарь, чистокровный американец.
А диспетчере Карлос, это мелкий никому неизвестный аферист. Нельзя сравнивать их вранье.

  trololo написав:раша сми кричали, что половину сбили, потом американцы выложили спутниковые фото и пояснили что куда и зачем упало.


Так я ж с вами согласен. Просто выразил свое недоумение, что в прошлый раз я изучал спутниковые снимки через 10 часов, а сейчас тянут под предлогом уикэнда. Блогеры, военные аналитики, продавцы оружия всех стран мира застыли в нервном напряжении - ну что там с разрушениями, пора анализировать.

  trololo написав:рашисты патологические лгуны, пора бы это принять за аксиому.

Я бы рашистов отнес к другой категории - умные и циничные вруны, основное их отличие от патологических то, что периодически они говорят правду, и эта правда умело вносит дисонанс в умы собеседников.
Это более высокий и умелый уровень вранья.
Самый высокий уровень вранья - это, конечно, когда практически всегда говоришь правду, и лишь изредка в 00,001 % случаях говоришь неправду. Ну, когда очень надо для благого дела, как Колин Пауэлл.
Вчера вот жена попросила денег для какой-то покупки, я соврал, что сейчас денег нет,
но то было исключительно для светлой цели - сохранение баланса бюджета семьи, чтобы бюджет не стал дефицитным. А так всегда говорю правду, практически всегда, прямо как Пауэлл.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 15 кві, 2018 08:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 08:40

  ryabchenko2 написав:tumos

Для старых зенитных ракетных комплексов ПВО - томагавки недосягаемы из-за низкой высоты полета, до 500 метров, локаторы не выделят эту цель. Теоретически можно сбить батареей С-60 или шилок, работая с оптическими прицелами при условиях выгодного территориального расположения батареи/ шилок. Ночью просто это совсем невозможно. Да и днем там вероятность мизерная.

Дивуюсь Вашій стриманості в поясненнях диванним вітязям. :) Ось інструкція для справжніх воїнів:
Зображення
На навчаннях у радянські часи в ідеальних умовах узбережжя "Шилкам" відпрацювати по крилатих ракетах (імітувала авіація на відповідних швидкостях і висотах) - велика вдача. І розрахунки там були не арабські, звичайно.
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 15 кві, 2018 09:34, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 08:47

Re: Валютный рынок в контексте

Наш викладач військовоі кафедри (зенітна артилерія) розповідав у 83-му, як сирійці воювали.
Коли побачили, що ракета взяла локатор як ціль, замість вимкнути ІІ і відіхати терміново в бік, кидали все і тікали.
Він працював там інструктором під час арабо-ізраільськоі.
Ясно, що теж "іхтамнєтом")
Навряд чи щось дуже змінилося.
Вірити у збиті ракети, себе не поважати.
Це все одно., що вірити у ЛДНР, " Іхтамнєт " І подібну лабуду.
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 09:51

в кого які думки, що до курсу на наступний тиждень?

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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 09:57

  edvardd написав:холява
да чего тех выборов бояться, на них ходить надо...у текущих рейтинг ниже плинтуса...
а дороги - они везде такие:


Ви б Львові дороги побачили...
напрямки, розбито вщент, плавуни, ямиська
зате пан мер йде у прИзиденти, а самопоміч до зРади
jump
 
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