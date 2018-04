Додано: Нед 15 кві, 2018 08:40

ryabchenko2 написав: tumos



Для старых зенитных ракетных комплексов ПВО - томагавки недосягаемы из-за низкой высоты полета, до 500 метров, локаторы не выделят эту цель. Теоретически можно сбить батареей С-60 или шилок, работая с оптическими прицелами при условиях выгодного территориального расположения батареи/ шилок. Ночью просто это совсем невозможно. Да и днем там вероятность мизерная. Для старых зенитных ракетных комплексов ПВО - томагавки недосягаемы из-за низкой высоты полета, до 500 метров, локаторы не выделят эту цель. Теоретически можно сбить батареей С-60 или шилок, работая с оптическими прицелами при условиях выгодного территориального расположения батареи/ шилок. Ночью просто это совсем невозможно. Да и днем там вероятность мизерная.

Дивуюсь Вашій стриманості в поясненнях диванним вітязям. Ось інструкція для справжніх воїнів:



На навчаннях у радянські часи в ідеальних умовах узбережжя "Шилкам" відпрацювати по крилатих ракетах (імітувала авіація на відповідних швидкостях і висотах) - велика вдача. І розрахунки там були не арабські, звичайно. Дивуюсь Вашій стриманості в поясненнях диванним вітязям.Ось інструкція для справжніх воїнів:На навчаннях у радянські часи в ідеальних умовах узбережжя "Шилкам" відпрацювати по крилатих ракетах (імітувала авіація на відповідних швидкостях і висотах) - велика вдача. І розрахунки там були не арабські, звичайно.

Востаннє редагувалось centurionus в Нед 15 кві, 2018 09:34, всього редагувалось 1 раз.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell