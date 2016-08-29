Для старых зенитных ракетных комплексов ПВО - томагавки недосягаемы из-за низкой высоты полета, до 500 метров, локаторы не выделят эту цель. Теоретически можно сбить батареей С-60 или шилок, работая с оптическими прицелами при условиях выгодного территориального расположения батареи/ шилок. Ночью просто это совсем невозможно. Да и днем там вероятность мизерная.
Дивуюсь Вашій стриманості в поясненнях диванним вітязям. Ось інструкція для справжніх воїнів: На навчаннях у радянські часи в ідеальних умовах узбережжя "Шилкам" відпрацювати по крилатих ракетах (імітувала авіація на відповідних швидкостях і висотах) - велика вдача. І розрахунки там були не арабські, звичайно.
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 15 кві, 2018 09:34, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Наш викладач військовоі кафедри (зенітна артилерія) розповідав у 83-му, як сирійці воювали. Коли побачили, що ракета взяла локатор як ціль, замість вимкнути ІІ і відіхати терміново в бік, кидали все і тікали. Він працював там інструктором під час арабо-ізраільськоі. Ясно, що теж "іхтамнєтом") Навряд чи щось дуже змінилося. Вірити у збиті ракети, себе не поважати. Це все одно., що вірити у ЛДНР, " Іхтамнєт " І подібну лабуду.
edvardd написав:холява да чего тех выборов бояться, на них ходить надо...у текущих рейтинг ниже плинтуса... а дороги - они везде такие:
Ви б Львові дороги побачили... напрямки, розбито вщент, плавуни, ямиська зате пан мер йде у прИзиденти, а самопоміч до зРади
А деньги у Садового есть на ремонт? За дороги не только Садовой отвечает а еще и облавтодор и губернатор. В акцизе на бензин и есть статья на ремонт дорог. Эти деньги сами знаете откуда и как распределяются, а губернаторы смотрящие за потоком. Но всеравно денег не хватает.
edvardd написав:холява да чего тех выборов бояться, на них ходить надо...у текущих рейтинг ниже плинтуса... а дороги - они везде такие:
Ви б Львові дороги побачили... напрямки, розбито вщент, плавуни, ямиська зате пан мер йде у прИзиденти, а самопоміч до зРади
Вчера, суббота, утро - не успела отбушевать зима, как уже ремонтируют Владимира Великого (перед поворотом на кн Ольги дорога сильно после зимы пострадала). Был сильно удивлён и рад, ведь впереди ещё много чего нужно успеть отремонтировать.