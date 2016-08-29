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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4825482648274828>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 08:40

  ryabchenko2 написав:tumos

Для старых зенитных ракетных комплексов ПВО - томагавки недосягаемы из-за низкой высоты полета, до 500 метров, локаторы не выделят эту цель. Теоретически можно сбить батареей С-60 или шилок, работая с оптическими прицелами при условиях выгодного территориального расположения батареи/ шилок. Ночью просто это совсем невозможно. Да и днем там вероятность мизерная.

Дивуюсь Вашій стриманості в поясненнях диванним вітязям. :) Ось інструкція для справжніх воїнів:
Зображення
На навчаннях у радянські часи в ідеальних умовах узбережжя "Шилкам" відпрацювати по крилатих ракетах (імітувала авіація на відповідних швидкостях і висотах) - велика вдача. І розрахунки там були не арабські, звичайно.
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 15 кві, 2018 09:34, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 08:47

Re: Валютный рынок в контексте

Наш викладач військовоі кафедри (зенітна артилерія) розповідав у 83-му, як сирійці воювали.
Коли побачили, що ракета взяла локатор як ціль, замість вимкнути ІІ і відіхати терміново в бік, кидали все і тікали.
Він працював там інструктором під час арабо-ізраільськоі.
Ясно, що теж "іхтамнєтом")
Навряд чи щось дуже змінилося.
Вірити у збиті ракети, себе не поважати.
Це все одно., що вірити у ЛДНР, " Іхтамнєт " І подібну лабуду.
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 09:51

в кого які думки, що до курсу на наступний тиждень?

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 09:57

  edvardd написав:холява
да чего тех выборов бояться, на них ходить надо...у текущих рейтинг ниже плинтуса...
а дороги - они везде такие:


Ви б Львові дороги побачили...
напрямки, розбито вщент, плавуни, ямиська
зате пан мер йде у прИзиденти, а самопоміч до зРади
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 10:45

  jump написав:
  edvardd написав:холява
да чего тех выборов бояться, на них ходить надо...у текущих рейтинг ниже плинтуса...
а дороги - они везде такие:


Ви б Львові дороги побачили...
напрямки, розбито вщент, плавуни, ямиська
зате пан мер йде у прИзиденти, а самопоміч до зРади

А деньги у Садового есть на ремонт? За дороги не только Садовой отвечает а еще и облавтодор и губернатор. В акцизе на бензин и есть статья на ремонт дорог. Эти деньги сами знаете откуда и как распределяются, а губернаторы смотрящие за потоком. Но всеравно денег не хватает.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 12:02

  ребе Нок написав:Только все бывшие республики от СССР уже превысили ВВП на момент распада, кроме одной - Украины.

Сразу выдаётся прекрасная картинка по данным Всемирного банка о ВВП Украины на момент распада и на 2016 год
Может хватить мантрить одно и тоже :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 12:22

pesikot я лишь догадываюсь с какой целью выдается такая ложь.
Но ты имея общие представления и пусть даже не будучи особо умным глядя на такие цифры должен распознавать неадекватность.
Востаннє редагувалось ребе Нок в Нед 15 кві, 2018 12:53, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 12:38

  jump написав:
  edvardd написав:холява
да чего тех выборов бояться, на них ходить надо...у текущих рейтинг ниже плинтуса...
а дороги - они везде такие:


Ви б Львові дороги побачили...
напрямки, розбито вщент, плавуни, ямиська
зате пан мер йде у прИзиденти, а самопоміч до зРади

да нормальные дороги, вот 13 года например:
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 12:40

немного оффтопа

спальные курсы на момент:
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 12:48

Модератор верни сообщение. Если не тогда буду вынужден покинуть ресурс.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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