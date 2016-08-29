|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 кві, 2018 12:57
jump написав: edvardd написав:холява
да чего тех выборов бояться, на них ходить надо...у текущих рейтинг ниже плинтуса...
а дороги - они везде такие:
Ви б Львові дороги побачили...
напрямки, розбито вщент, плавуни, ямиська
зате пан мер йде у прИзиденти, а самопоміч до зРади
Вчера, суббота, утро - не успела отбушевать зима, как уже ремонтируют Владимира Великого (перед поворотом на кн Ольги дорога сильно после зимы пострадала). Был сильно удивлён и рад, ведь впереди ещё много чего нужно успеть отремонтировать.
-
sailed
-
-
- Повідомлень: 330
- З нами з: 24.05.16
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11736
|1233489
|
Нед 15 кві, 2018 09:42
jump
|
|6152
|1302891
|
П'ят 13 кві, 2018 11:09
ЛОБ
|
|38
|35798
|
реклама
|