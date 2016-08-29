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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4825482648274828

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 12:57

  jump написав:
  edvardd написав:холява
да чего тех выборов бояться, на них ходить надо...у текущих рейтинг ниже плинтуса...
а дороги - они везде такие:


Ви б Львові дороги побачили...
напрямки, розбито вщент, плавуни, ямиська
зате пан мер йде у прИзиденти, а самопоміч до зРади


Вчера, суббота, утро - не успела отбушевать зима, как уже ремонтируют Владимира Великого (перед поворотом на кн Ольги дорога сильно после зимы пострадала). Был сильно удивлён и рад, ведь впереди ещё много чего нужно успеть отремонтировать.
sailed
 
Повідомлень: 330
З нами з: 24.05.16
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  #<1 ... 4825482648274828
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