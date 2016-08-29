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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4825482648274828

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 756
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
476
Всього голосів : 756
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 13:21

Всем пока, удачи!
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 17:10

  Senkiv написав:в кого які думки, що до курсу на наступний тиждень?

*Відправлено з Чату

Норд-Вест. Для доллара. С помощью гривны от щедрот Госказначейства.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 18:00

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго времени.Завтра рупи снова обвалится ,США анонсируют новые санкции против раиси.https://www.rbc.ru/politics/15/04/2018/ ... ?from=main
Перес де Куэльяр
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  #<1 ... 4825482648274828
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