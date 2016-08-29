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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 кві, 2018 13:21
Всем пока, удачи!
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Нед 15 кві, 2018 18:00
Доброго времени.Завтра рупи снова обвалится ,США анонсируют новые санкции против раиси.https://www.rbc.ru/politics/15/04/2018/ ... ?from=main
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Перес де Куэльяр
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