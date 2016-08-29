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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4825482648274828

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 756
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
476
Всього голосів : 756
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 13:21

Всем пока, удачи!
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 17:10

  Senkiv написав:в кого які думки, що до курсу на наступний тиждень?

*Відправлено з Чату

Норд-Вест. Для доллара. С помощью гривны от щедрот Госказначейства.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 18:00

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго времени.Завтра рупия снова обвалится ,США анонсируют новые санкции против раиси.https://www.rbc.ru/politics/15/04/2018/ ... ?from=main
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 15 кві, 2018 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 18:34

  Перес де Куэльяр написав:Доброго времени.Завтра рупи снова обвалится ,США анонсируют новые санкции против раиси.https://www.rbc.ru/politics/15/04/2018/ ... ?from=main

Йомайо...та висловлюйтесь більш змістовно...будь ласка.Я думаю рупія нарешті зрівняється з рублем :)
Зроби все, що зможеш, а в іншому покладися на долю.
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 19:02

  ребе Нок написав:pesikot я лишь догадываюсь с какой целью выдается такая ложь.
Но ты имея общие представления и пусть даже не будучи особо умным глядя на такие цифры должен распознавать неадекватность.

С незнакомыми людьми принято общаться на "вы". Я лично с вами не знаком.
Далее, если я пошатнул вашу веру, то цифры ВВП УССР и ВВП Украины говорят об обратном. Найдите время сравнить эти цифры, а уже потом поговорим о вашей адекватности
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 19:05

serg1974
Просто врать - это не хорошо
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 20:07

  ребе Нок написав:pesikot я лишь догадываюсь с какой целью выдается такая ложь.
Но ты имея общие представления и пусть даже не будучи особо умным глядя на такие цифры должен распознавать неадекватность.

Посмотрите здесь - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#%D0%92%D0%92%D0%9F. Вроде по данным МВФ.
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 20:18

  pesikot написав:serg1974
Просто врать - это не хорошо


А конкретнее можно?
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 20:47

  freeze написав:
  trololo написав:раша сми кричали, что половину сбили, потом американцы выложили спутниковые фото и пояснили что куда и зачем упало.


Так я ж с вами согласен. Просто выразил свое недоумение, что в прошлый раз я изучал спутниковые снимки через 10 часов, а сейчас тянут под предлогом уикэнда. Блогеры, военные аналитики, продавцы оружия всех стран мира застыли в нервном напряжении - ну что там с разрушениями, пора анализировать.


сняли напряжение наконец-то? фотографий уже достаточно, расписана номенклатура применявшихся вооружений, есть фото до и после. даже сказали, что сирийцы выпустили около 40 ракет (правда уже после удара), вероятно для красивых роликов в ютубе :)
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 20:55

  trololo написав:сняли напряжение наконец-то? фотографий уже достаточно, расписана номенклатура применявшихся вооружений, есть фото до и после.



Не совсем, до сих пор не ясно куда попали примерно 85 ракет.
Считаем - на одном фото, где два ангара следы трех ракет.
На другом фото - 2-3.
Здание центра - три два-одноэтажных здания - оппозиция слила фото, как грузовики у этих трех небольших зданий разбирают завалы. Я не знаю сколько точно надо ракет, чтобы разрушить три маломера таких - допустим 10. Если больше, то это позор ракетам по полтора миллиона долларов штука.

Жду еще, не верю, что обманули нас американцы.
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