ребе Нок написав:pesikot я лишь догадываюсь с какой целью выдается такая ложь. Но ты имея общие представления и пусть даже не будучи особо умным глядя на такие цифры должен распознавать неадекватность.
С незнакомыми людьми принято общаться на "вы". Я лично с вами не знаком. Далее, если я пошатнул вашу веру, то цифры ВВП УССР и ВВП Украины говорят об обратном. Найдите время сравнить эти цифры, а уже потом поговорим о вашей адекватности
ребе Нок написав:pesikot я лишь догадываюсь с какой целью выдается такая ложь. Но ты имея общие представления и пусть даже не будучи особо умным глядя на такие цифры должен распознавать неадекватность.
trololo написав:раша сми кричали, что половину сбили, потом американцы выложили спутниковые фото и пояснили что куда и зачем упало.
Так я ж с вами согласен. Просто выразил свое недоумение, что в прошлый раз я изучал спутниковые снимки через 10 часов, а сейчас тянут под предлогом уикэнда. Блогеры, военные аналитики, продавцы оружия всех стран мира застыли в нервном напряжении - ну что там с разрушениями, пора анализировать.
сняли напряжение наконец-то? фотографий уже достаточно, расписана номенклатура применявшихся вооружений, есть фото до и после. даже сказали, что сирийцы выпустили около 40 ракет (правда уже после удара), вероятно для красивых роликов в ютубе
trololo написав:сняли напряжение наконец-то? фотографий уже достаточно, расписана номенклатура применявшихся вооружений, есть фото до и после.
Не совсем, до сих пор не ясно куда попали примерно 85 ракет. Считаем - на одном фото, где два ангара следы трех ракет. На другом фото - 2-3. Здание центра - три два-одноэтажных здания - оппозиция слила фото, как грузовики у этих трех небольших зданий разбирают завалы. Я не знаю сколько точно надо ракет, чтобы разрушить три маломера таких - допустим 10. Если больше, то это позор ракетам по полтора миллиона долларов штука.