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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4826482748284829

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 756
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
476
Всього голосів : 756
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 21:42

  freeze написав:Не совсем, до сих пор не ясно куда попали примерно 85 ракет.
Считаем - на одном фото, где два ангара следы трех ракет.
На другом фото - 2-3.
Здание центра - три два-одноэтажных здания - оппозиция слила фото, как грузовики у этих трех небольших зданий разбирают завалы. Я не знаю сколько точно надо ракет, чтобы разрушить три маломера таких - допустим 10. Если больше, то это позор ракетам по полтора миллиона долларов штука.

Жду еще фото.


Пентагон перед тобой лично уже отчитывается? :shock:
Ты в гневе?
Отправь им гневную шифровку, пусть отчитаются с фото.
Это действеннее, чем ходить тут на форуме по большому.
Надеюсь, ты уже разобрался, куда делось триста голов русского рогатого навоза под Дейр-эр-Зором и как там сработало американское оружие против русского?
Род войск, кто по званию?
Или по энурезу не призывался?
:lol: :lol: :lol:

ЗЫ Пойди на CNN и посмотри, как этих ишаков во всех позах. Там множество фоток и клипов...
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 21:44

Re: Валютный рынок в контексте

Панове, а де Ви фото дивитесь?
...можна посилання?
... а ще краще - їх тут прикріпити! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 21:47

Re: Валютный рынок в контексте

....типу,тут?
https://ua.korrespondent.net/world/3961 ... u-po-syrii
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 22:00

Дамаск, НИИ хим. промышленности точно уничтоженный ракетами Томагавк

Зображення
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 22:03

  Долярчик написав:Панове, а де Ви фото дивитесь?
...можна посилання?
... а ще краще - їх тут прикріпити! :D


Ты патологический садист.
Зачем?
После Дейр-эр-Зора американцы вообще не повесили ни одной фотки фарша из русской падали. А могли ...
Не надо.
Живем в цивилизованном мире. Пару из космоса с воронками достаточно.
А вот кусков мяса и разрушений не надо.
Кому надо, те сами туда приедут и увидят.
Армия самой цивилизованной страны цивилизованного мира.
Гуманизм.
Риспект и уважуха.
Бей русскую гадину во всех уголках мира.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 22:06

  Долярчик написав:Панове, а де Ви фото дивитесь?
...можна посилання?
... а ще краще - їх тут прикріпити! :D

идешь к тёще в комнату, стучишь, берешь с полки альбом, смотришь фото...
тебя поймали, когда ты за солью с гор спускался?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 22:19

  Libo написав:Род войск, кто по званию?
Или по энурезу не призывался?


Отчитываюсь, капитан ))) Энурезом не страдаю.
Есть даже две медали, одну вручал лично маршал Язов, будущий министр обороны, в бытность его Командующим Среднеазиатским округом, был тогда сержантом.
Сейчас правда офицер запаса.

Дальнейшее обсуждение моей скромной персоны считаю нецелесообразным.
И бросай унтер-офицерские замашки. Лучше давай о твоем загородном доме, ибо в ПВО ты не очень. Я отслеживаю твою легенду. Сначала ты был медик в Эфиопии, потом разведчик, твое фото с АК в самолете помню, которое ты потом сказал по ошибке выложил, и это был не ты, а нагуглил просто.
Не теряйся, пиши, очень интересный персонаж.

  edvardd написав:Дамаск, НИИ хим. промышленности точно уничтоженный ракетами Томагавк


На этот домик ушло 90 ракет Томагавк :lol: :lol: :lol:
Верю )))
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 22:23

  freeze написав:...загородном доме...

художника обидеть может каждый. (с)
речь шла о поместье :mrgreen:

зы. прапор, давай уже слайды, не томи :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 4826482748284829
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