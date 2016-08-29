freeze написав:Не совсем, до сих пор не ясно куда попали примерно 85 ракет. Считаем - на одном фото, где два ангара следы трех ракет. На другом фото - 2-3. Здание центра - три два-одноэтажных здания - оппозиция слила фото, как грузовики у этих трех небольших зданий разбирают завалы. Я не знаю сколько точно надо ракет, чтобы разрушить три маломера таких - допустим 10. Если больше, то это позор ракетам по полтора миллиона долларов штука.
Жду еще фото.
Пентагон перед тобой лично уже отчитывается? Ты в гневе? Отправь им гневную шифровку, пусть отчитаются с фото. Это действеннее, чем ходить тут на форуме по большому. Надеюсь, ты уже разобрался, куда делось триста голов русского рогатого навоза под Дейр-эр-Зором и как там сработало американское оружие против русского? Род войск, кто по званию? Или по энурезу не призывался?
ЗЫ Пойди на CNN и посмотри, как этих ишаков во всех позах. Там множество фоток и клипов...
Долярчик написав:Панове, а де Ви фото дивитесь? ...можна посилання? ... а ще краще - їх тут прикріпити!
Ты патологический садист. Зачем? После Дейр-эр-Зора американцы вообще не повесили ни одной фотки фарша из русской падали. А могли ... Не надо. Живем в цивилизованном мире. Пару из космоса с воронками достаточно. А вот кусков мяса и разрушений не надо. Кому надо, те сами туда приедут и увидят. Армия самой цивилизованной страны цивилизованного мира. Гуманизм. Риспект и уважуха. Бей русскую гадину во всех уголках мира.
Libo написав:Род войск, кто по званию? Или по энурезу не призывался?
Отчитываюсь, капитан ))) Энурезом не страдаю. Есть даже две медали, одну вручал лично маршал Язов, будущий министр обороны, в бытность его Командующим Среднеазиатским округом, был тогда сержантом. Сейчас правда офицер запаса.
Дальнейшее обсуждение моей скромной персоны считаю нецелесообразным. И бросай унтер-офицерские замашки. Лучше давай о твоем загородном доме, ибо в ПВО ты не очень. Я отслеживаю твою легенду. Сначала ты был медик в Эфиопии, потом разведчик, твое фото с АК в самолете помню, которое ты потом сказал по ошибке выложил, и это был не ты, а нагуглил просто. Не теряйся, пиши, очень интересный персонаж.
edvardd написав:Дамаск, НИИ хим. промышленности точно уничтоженный ракетами Томагавк