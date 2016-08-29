В Департаменте обороны Соединенных Штатов Америки сообщили детали нанесения ударов по объектам в Сирии в ответ на возможное применение сирийскими войсками химического оружия против гражданского населения в городе Дума. Подробности операции сообщил генерал-лейтенант Сухопутных войск США Кеннет Маккензи на брифинге, сообщает сайт Пентагона.



«Продемонстрировав мощное единство союзников, мы выпустили 105 ракет по трем целям. Это существенно повлияет на способность сирийского режима разрабатывать, хранить и применять химическое оружие в будущем», - заявил Маккензи.



В частности, по исследовательскому центру Баржа вблизи Дамаска было выпущено 76 ракет, из которых 57 крылатых ракет наземного базирования «Томагавк» и 19 крылатых ракет класса «воздух-земля» JASSM.



По словам Маккензи, согласно предварительным данным, этот объект был уничтожен. Также в Дамаске разрушено еще три здания. Кроме того, еще 22 ракеты были выпущены по хранилищу химического оружия в Хим Шиншар, расположенному западнее города Хомс. Маккензи уточнил, что по этому объекту удары нанесли войска всех трех стран - США, Великобритании и Франции.



Еще 7 ракет «Скаут» было выпущено по бункеру с химическим оружием в Хим Шиншар. По предварительным оценкам, ракеты разрушили этот бункер.



Также генерал-лейтенант сообщил, что ракеты были запущены с военно-воздушных и военно-морских платформ Великобритании, Франции и США в Красном море, северной части Арабского залива и из восточной части Средиземного моря, а также из бомбардировщиков.



«Мы убеждены, что все наши ракеты достигли своих целей. В конце нашей миссии по осуществлению ударов все наши самолеты вернулись на свои базы», - сказал он.



При этом Маккензи отметил, что сирийские войска выпустили более 40 ракет класса «воздух-земля», однако большинство из них были запущены после последнего удара союзников.



Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые, вероятно, связаны с производством и хранением химического оружия. Операция стала ответом на вероятное применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибли от 70 до 100 человек.