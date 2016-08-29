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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4827482848294830>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 756
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
476
Всього голосів : 756
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 22:00

Дамаск, НИИ хим. промышленности точно уничтоженный ракетами Томагавк

Зображення
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 22:19

  Libo написав:Род войск, кто по званию?
Или по энурезу не призывался?


Отчитываюсь, капитан ))) Энурезом не страдаю.
Есть даже две медали, одну вручал лично маршал Язов, будущий министр обороны, в бытность его Командующим Среднеазиатским округом, был тогда сержантом.
Сейчас правда офицер запаса.

Дальнейшее обсуждение моей скромной персоны считаю нецелесообразным.
И бросай унтер-офицерские замашки. Лучше давай о твоем загородном доме, ибо в ПВО ты не очень. Я отслеживаю твою легенду. Сначала ты был медик в Эфиопии, потом разведчик, твое фото с АК в самолете помню, которое ты потом сказал по ошибке выложил, и это был не ты, а нагуглил просто.
Не теряйся, пиши, очень интересный персонаж.

  edvardd написав:Дамаск, НИИ хим. промышленности точно уничтоженный ракетами Томагавк


На этот домик ушло 90 ракет Томагавк :lol: :lol: :lol:
Верю )))
Погуглил интернет, на специализированных форумах уже все в открытую смеются от аргентинцев до словаков. Я правда обсчитался, знатоки пишут, что на три малоэтажных домика списали 76 ракет. Месиво прямо. Петросян отдыхает.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 15 кві, 2018 23:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 22:23

  freeze написав:...загородном доме...

художника обидеть может каждый. (с)
речь шла о поместье :mrgreen:

зы. прапор, давай уже слайды, не томи :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 22:55

  дядя Caша написав:
  Senkiv написав:в кого які думки, що до курсу на наступний тиждень?

*Відправлено з Чату

Норд-Вест. Для доллара. С помощью гривны от щедрот Госказначейства.

US

было бы здорово, чтобы не обвалился до 25,75 так как ожидается заход валюты...

Что касается гривневого навеса, то нужно разобраться для чего он там образовался. Не для покупки ли ОВГЗ? Потребность минфина в гривне сейчас высока, не смотря на рост экспорта = рост производства = рост поступлений от налогов. Поэтому возможны варианты туда-сюда. Буду рад ошибиться в этом предположении. :)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 23:00

  freeze написав:
  edvardd написав:Дамаск, НИИ хим. промышленности точно уничтоженный ракетами Томагавк


На этот домик ушло 90 ракет Томагавк :lol: :lol: :lol:
Верю )))

Что-то никто не указал мощность боеголовок. Это очень странно. Тем более американцы так широко освещают свой залп и при этом пытаются разделить ответственность с англичанами и французами за свое преступление.

Сирийцы, проживающие сейчас в Харькове все как один за войну в Сирии возлагают ответственность на американцев. Может это покажется кому-то странным, но это факт.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 23:20

  freeze написав:На этот домик ушло 90 ракет Томагавк :lol: :lol: :lol:

объявили три цели. есть фото трех уничтоженных объектов. а где перехваты, кучи обломков? кроме запусков в молоко и автоподрывов в воздухе на ютубе. из 70 сбитых ракет ни одного крыла не нашлось? израиль бомбил сирию неоднократно - где все это время была сирийская ПВО? впрочем, если очень хочется верить в чудеса, никто не запрещает. странно только почему 70 сбили, а не 100. с таким размахом могли и самолеты сбить, и отчитаться про затопление пары эсминцев :lol: впрочем, после бреда су-25 и боингом, от РФ можно ожидать любую чушь, скоро на солнце высаживаться будут, как сев.корейцы :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 23:39

Re: Валютный рынок в контексте

Отчет пентагона о бомбардлировке с картинками.

https://www.washingtonpost.com/graphics ... 798c62561a

В Департаменте обороны Соединенных Штатов Америки сообщили детали нанесения ударов по объектам в Сирии в ответ на возможное применение сирийскими войсками химического оружия против гражданского населения в городе Дума. Подробности операции сообщил генерал-лейтенант Сухопутных войск США Кеннет Маккензи на брифинге, сообщает сайт Пентагона.

«Продемонстрировав мощное единство союзников, мы выпустили 105 ракет по трем целям. Это существенно повлияет на способность сирийского режима разрабатывать, хранить и применять химическое оружие в будущем», - заявил Маккензи.

В частности, по исследовательскому центру Баржа вблизи Дамаска было выпущено 76 ракет, из которых 57 крылатых ракет наземного базирования «Томагавк» и 19 крылатых ракет класса «воздух-земля» JASSM.

По словам Маккензи, согласно предварительным данным, этот объект был уничтожен. Также в Дамаске разрушено еще три здания. Кроме того, еще 22 ракеты были выпущены по хранилищу химического оружия в Хим Шиншар, расположенному западнее города Хомс. Маккензи уточнил, что по этому объекту удары нанесли войска всех трех стран - США, Великобритании и Франции.

Еще 7 ракет «Скаут» было выпущено по бункеру с химическим оружием в Хим Шиншар. По предварительным оценкам, ракеты разрушили этот бункер.

Также генерал-лейтенант сообщил, что ракеты были запущены с военно-воздушных и военно-морских платформ Великобритании, Франции и США в Красном море, северной части Арабского залива и из восточной части Средиземного моря, а также из бомбардировщиков.

«Мы убеждены, что все наши ракеты достигли своих целей. В конце нашей миссии по осуществлению ударов все наши самолеты вернулись на свои базы», - сказал он.

При этом Маккензи отметил, что сирийские войска выпустили более 40 ракет класса «воздух-земля», однако большинство из них были запущены после последнего удара союзников.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые, вероятно, связаны с производством и хранением химического оружия. Операция стала ответом на вероятное применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибли от 70 до 100 человек.
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 23:59

Surfer

ну ватан скорее поверит в сказку, что древняя ПВО с чурками за штурвалом перехватила 70 ракет, часть из которых малозаметные, чем в очевидное. ради интереса померял по карте первый обьект в дамаске, на который ушло 76 ракет, размер 200х100 метров примерно, нифига не "три сарая" разрушен до фундамента.

с другой стороны, перехватить 70 ракет не показать, куда падали обломки, не показать какие-то правдоподобные кадры перехвата, это нормально :) огромный обьект по сути в самом дамаске разнесли, но ПВО справилась на отлично, С400 накрыл сирию непробиваемым куполом :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 00:11

Вот не спится истинно верующим в чудеса, ну победил Трамп, узбагойтесь )))
Трамп молодец, я за него переживал и болел на выборах, мой шурин за него голосовал, в отличие от троллей за Клинтон, которые поливали Трампа грязью. Только я да прапорщик Либо топили за Трампа да еще несколько форумчан.
Трамп знает чего хочет, каличные пустые цели выбраны специально, цели были согласованы со всеми сторонами, Трамп умный человек, сила была показана, это вам не Обама, заодно и прокурорам в Кремлингейте вставил. Всё делает правильно.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 00:29

  trololo написав:всего была сотня ракет на три обьекта. у американцев нет продвинутых российских ракет, где в каждую по умолчанию встроен штаб игил объявили три цели. есть фото трех уничтоженных объектов. а где перехваты, кучи обломков? кроме запусков в молоко и автоподрывов в воздухе на ютубе. из 70 сбитых ракет ни одного крыла не нашлось? израиль бомбил сирию неоднократно - где все это время была сирийская ПВО? впрочем, если очень хочется верить в чудеса, никто не запрещает. странно только почему 70 сбил

Это точно подметили , а где они раньше были ? Это фейк с сруськым ПВО, решили сделать хорошую мину , при плохой игре , как бы отчитаться надо , не ударив челом в г ...,перед многострадальным расейським зомбо населением ,они же все под бояру «дыдываевалиможемповторить» ну не скажут же , что молча проглотили от Америки и союзников ,вот и выдумали басню ,как сбили 71 крылатый томагавк Вот загнули «балалаечники», аж сами не верят , когда произносят.Кстати базланят на сруток-шоу , что надо ударить по Украине в направлении Мариуполь , мол силушку надо показать и вяличее« козломордых».

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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