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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 кві, 2018 22:19
Отчитываюсь, капитан ))) Энурезом не страдаю.
Есть даже две медали, одну вручал лично маршал Язов, будущий министр обороны, в бытность его Командующим Среднеазиатским округом, был тогда сержантом.
Сейчас правда офицер запаса.
Дальнейшее обсуждение моей скромной персоны считаю нецелесообразным.
И бросай унтер-офицерские замашки. Лучше давай о твоем загородном доме, ибо в ПВО ты не очень. Я отслеживаю твою легенду. Сначала ты был медик в Эфиопии, потом разведчик, твое фото с АК в самолете помню, которое ты потом сказал по ошибке выложил, и это был не ты, а нагуглил просто.
Не теряйся, пиши, очень интересный персонаж.
На этот домик ушло 90 ракет Томагавк
Верю )))
Погуглил интернет, на специализированных форумах уже все в открытую смеются от аргентинцев до словаков. Я правда обсчитался, знатоки пишут, что на три малоэтажных домика списали 76 ракет. Месиво прямо. Петросян отдыхает.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 15 кві, 2018 23:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 кві, 2018 22:23
художника обидеть может каждый. (с)
речь шла о поместье
зы. прапор, давай уже слайды, не томи
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 15 кві, 2018 22:55
было бы здорово, чтобы не обвалился до 25,75 так как ожидается заход валюты...
Что касается гривневого навеса, то нужно разобраться для чего он там образовался. Не для покупки ли ОВГЗ? Потребность минфина в гривне сейчас высока, не смотря на рост экспорта = рост производства = рост поступлений от налогов. Поэтому возможны варианты туда-сюда. Буду рад ошибиться в этом предположении.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Нед 15 кві, 2018 23:00
Что-то никто не указал мощность боеголовок. Это очень странно. Тем более американцы так широко освещают свой залп и при этом пытаются разделить ответственность с англичанами и французами за свое преступление.
Сирийцы, проживающие сейчас в Харькове все как один за войну в Сирии возлагают ответственность на американцев. Может это покажется кому-то странным, но это факт.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Нед 15 кві, 2018 23:20
объявили три цели. есть фото трех уничтоженных объектов. а где перехваты, кучи обломков? кроме запусков в молоко и автоподрывов в воздухе на ютубе. из 70 сбитых ракет ни одного крыла не нашлось? израиль бомбил сирию неоднократно - где все это время была сирийская ПВО? впрочем, если очень хочется верить в чудеса, никто не запрещает. странно только почему 70 сбили, а не 100. с таким размахом могли и самолеты сбить, и отчитаться про затопление пары эсминцев впрочем, после бреда су-25 и боингом, от РФ можно ожидать любую чушь, скоро на солнце высаживаться будут, как сев.корейцы
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 15 кві, 2018 23:39
Re: Валютный рынок в контексте
Отчет пентагона о бомбардлировке с картинками.
Додано: Нед 15 кві, 2018 23:59
Surfer
ну ватан скорее поверит в сказку, что древняя ПВО с чурками за штурвалом перехватила 70 ракет, часть из которых малозаметные, чем в очевидное. ради интереса померял по карте первый обьект в дамаске, на который ушло 76 ракет, размер 200х100 метров примерно, нифига не "три сарая" разрушен до фундамента.
с другой стороны, перехватить 70 ракет не показать, куда падали обломки, не показать какие-то правдоподобные кадры перехвата, это нормально огромный обьект по сути в самом дамаске разнесли, но ПВО справилась на отлично, С400 накрыл сирию непробиваемым куполом
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 16 кві, 2018 00:11
Вот не спится истинно верующим в чудеса, ну победил Трамп, узбагойтесь )))
Трамп молодец, я за него переживал и болел на выборах, мой шурин за него голосовал, в отличие от троллей за Клинтон, которые поливали Трампа грязью. Только я да прапорщик Либо топили за Трампа да еще несколько форумчан.
Трамп знает чего хочет, каличные пустые цели выбраны специально, цели были согласованы со всеми сторонами, Трамп умный человек, сила была показана, это вам не Обама, заодно и прокурорам в Кремлингейте вставил. Всё делает правильно.
Додано: Пон 16 кві, 2018 00:29
Это точно подметили , а где они раньше были ? Это фейк с сруськым ПВО, решили сделать хорошую мину , при плохой игре , как бы отчитаться надо , не ударив челом в г ...,перед многострадальным расейським зомбо населением ,они же все под бояру «дыдываевалиможемповторить» ну не скажут же , что молча проглотили от Америки и союзников ,вот и выдумали басню ,как сбили 71 крылатый томагавк Вот загнули «балалаечники», аж сами не верят , когда произносят.Кстати базланят на сруток-шоу , что надо ударить по Украине в направлении Мариуполь , мол силушку надо показать и вяличее« козломордых».
*Відправлено з Чату
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