freeze написав:Вот не спится истинно верующим в чудеса, ну победил Трамп, узбагойтесь )))
Трамп молодец, я за него переживал и болел на выборах, мой шурин за него голосовал, в отличие от троллей за Клинтон, которые сейчас перекрасились здесь и поливали Трампа грязью. Только я да прапорщик Либо топили за Трампа да еще несколько форумчан.
вообще, я считал и считаю трампа глупцом и кривлякой. да и удар, хотя я уверен что не перехватили ни одной ракеты, по сути оказался жиденькое "ниочем". надо было по дворцу асада валить, в крайнем случае, по военным базам и.д.
а то отстрелялись, а что дальше с "перемогой" делать непонятно. ни на что она не повлияла, ну кроме того что в очередной раз доказала, что русское ПВО только на бумаге в ТТХ и в телевизоре хорошо воюет.