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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4827482848294830

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 756
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
476
Всього голосів : 756
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 00:29

  freeze написав:Вот не спится истинно верующим в чудеса, ну победил Трамп, узбагойтесь )))
Трамп молодец, я за него переживал и болел на выборах, мой шурин за него голосовал, в отличие от троллей за Клинтон, которые сейчас перекрасились здесь и поливали Трампа грязью. Только я да прапорщик Либо топили за Трампа да еще несколько форумчан.


вообще, я считал и считаю трампа глупцом и кривлякой. да и удар, хотя я уверен что не перехватили ни одной ракеты, по сути оказался жиденькое "ниочем". надо было по дворцу асада валить, в крайнем случае, по военным базам и.д.

а то отстрелялись, а что дальше с "перемогой" делать непонятно. ни на что она не повлияла, ну кроме того что в очередной раз доказала, что русское ПВО только на бумаге в ТТХ и в телевизоре хорошо воюет.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 00:46

  trololo написав:
  freeze написав:Вот не спится истинно верующим в чудеса, ну победил Трамп, узбагойтесь )))
Трамп молодец, я за него переживал и болел на выборах, мой шурин за него голосовал, в отличие от троллей за Клинтон, которые сейчас перекрасились здесь и поливали Трампа грязью. Только я да прапорщик Либо топили за Трампа да еще несколько форумчан.


вообще, я считал и считаю трампа глупцом и кривлякой. да и удар, хотя я уверен что не перехватили ни одной ракеты, по сути оказался жиденькое "ниочем". надо было по дворцу асада валить, в крайнем случае, по военным базам и.д.

а то отстрелялись, а что дальше с "перемогой" делать непонятно. ни на что она не повлияла, ну кроме того что в очередной раз доказала, что русское ПВО только на бумаге в ТТХ и в телевизоре хорошо воюет.
Если Трамп захочет размазать путина , то введет войска в Сирию для свержения режима асада , авианосная группа уже на подходе , закроет небо над Сирией и будет утюжить , умножая влияние рассеи в геополитике на ноль с каждой выпущенной ракетой - это политическое решение .
Перес де Куэльяр
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  #<1 ... 4827482848294830
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