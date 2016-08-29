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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4827482848294830

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 756
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
476
Всього голосів : 756
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 00:29

  freeze написав:Вот не спится истинно верующим в чудеса, ну победил Трамп, узбагойтесь )))
Трамп молодец, я за него переживал и болел на выборах, мой шурин за него голосовал, в отличие от троллей за Клинтон, которые сейчас перекрасились здесь и поливали Трампа грязью. Только я да прапорщик Либо топили за Трампа да еще несколько форумчан.


вообще, я считал и считаю трампа глупцом и кривлякой. да и удар, хотя я уверен что не перехватили ни одной ракеты, по сути оказался жиденькое "ниочем". надо было по дворцу асада валить, в крайнем случае, по военным базам и.д.

а то отстрелялись, а что дальше с "перемогой" делать непонятно. ни на что она не повлияла, ну кроме того что в очередной раз доказала, что русское ПВО только на бумаге в ТТХ и в телевизоре хорошо воюет.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 00:46

  trololo написав:
  freeze написав:Вот не спится истинно верующим в чудеса, ну победил Трамп, узбагойтесь )))
Трамп молодец, я за него переживал и болел на выборах, мой шурин за него голосовал, в отличие от троллей за Клинтон, которые сейчас перекрасились здесь и поливали Трампа грязью. Только я да прапорщик Либо топили за Трампа да еще несколько форумчан.


вообще, я считал и считаю трампа глупцом и кривлякой. да и удар, хотя я уверен что не перехватили ни одной ракеты, по сути оказался жиденькое "ниочем". надо было по дворцу асада валить, в крайнем случае, по военным базам и.д.

а то отстрелялись, а что дальше с "перемогой" делать непонятно. ни на что она не повлияла, ну кроме того что в очередной раз доказала, что русское ПВО только на бумаге в ТТХ и в телевизоре хорошо воюет.
Если Трамп захочет размазать путина , то введет войска в Сирию для свержения режима асада , авианосная группа уже на подходе , закроет небо над Сирией и будет утюжить , умножая влияние рассеи в геополитике на ноль с каждой выпущенной ракетой - это политическое решение .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 03:23

Re: Валютный рынок в контексте

16го штаты вводят новый пакет санкций. Очередной черный понедельник для заклятых ? Вздрогнем за упокой фубля , не чокаясь.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 06:41

  trololo написав: израиль бомбил сирию неоднократно - где все это время была сирийская ПВО?


В том то и оно, что израильтяне на американском оружии работают в Сирии давно, свободно и практическим без потерь.
Более того, месяц назад, когда сирийцы зацепили израильский F-15, Израиль нанес ответный удар именно по 16-ти объектовым системам ПВО и уничтожил практически ВСЮ систему ПВО Сирии.
А теперь вдруг оказалось, что даже эти развалины сильнее США.
Курвам на смех.
Если еще учесть, что объявленные системы С-125 и 200 по крылатым ракетам вообще не работают.
И вообще, те страны, где нет системы дальнего обнаружения практически беззащитны перед крылатыми ракетами. Особенно с гористым рельефом местности, который крылатые ракеты огибают на сверхнизких высотах, активно маневрируют и выставляют помехи.
А тут на них сирийский бедуин, который читать не умеет, на ишаке, с кремниевой русской берданкой С-125 ... И 70 штук ...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 06:49

Исследовательский центр в Дамаске имел наивысшую степень защиты на случай ядерной войны, поэтому его долбили точка в точку вглубь...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 06:52

Я напомню фомам неверующим, что в 2007 году Израиль без потерь разбомбил в Сирии ядерный центр.
Тогда об том умолчали обе стороны. Израиль, чтобы его не обвинили в агрессии. Сирия, чтобы скрыть нарушение режима нераспространения.
Туда хотела приехать МАГАТЭ, но сирийцы не пустили и залили котлован и прилегающую долину двухметровым слоем бетона, чтобы скрыть следы своих преступлений.
А ядерный центр был в то время самым защищеным объектом в Сирии, но израильтянам и американскому оружию этих чурок нех делать.
8) 8) 8)

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 07:23

  Libo написав:Я напомню фомам неверующим, что в 2007 году Израиль без потерь разбомбил в Сирии ядерный центр.


Прапорщик, на твоем видео израильтяне двумя ракетами уничтожили ядерный центр.
Передай шифровкой видео в Пентагон, пусть учатся работать у израильтян.
А лапшу будешь школьникам вешать на уроках военной подготовки.

Всё флуд закончил. Читаем ДС и сводки с валютного фронта.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 07:53

  Libo написав:Я напомню фомам неверующим, что в 2007 году Израиль без потерь разбомбил в Сирии ядерный центр.
Тогда об том умолчали обе стороны. Израиль, чтобы его не обвинили в агрессии. Сирия, чтобы скрыть нарушение режима нераспространения.
Туда хотела приехать МАГАТЭ, но сирийцы не пустили и залили котлован и прилегающую долину двухметровым слоем бетона, чтобы скрыть следы своих преступлений.
А ядерный центр был в то время самым защищеным объектом в Сирии, но израильтянам и американскому оружию этих чурок нех делать.
8) 8) 8)

В 2007м году было интересное событие - среди авианосной группы кораблей США на учениях всплыла подводная лодка Китая, народ немного обделался...
повы Запорожья на открытии 26,05-26,15
edvardd
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