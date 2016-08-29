freeze написав:Вот не спится истинно верующим в чудеса, ну победил Трамп, узбагойтесь ))) Трамп молодец, я за него переживал и болел на выборах, мой шурин за него голосовал, в отличие от троллей за Клинтон, которые сейчас перекрасились здесь и поливали Трампа грязью. Только я да прапорщик Либо топили за Трампа да еще несколько форумчан.
вообще, я считал и считаю трампа глупцом и кривлякой. да и удар, хотя я уверен что не перехватили ни одной ракеты, по сути оказался жиденькое "ниочем". надо было по дворцу асада валить, в крайнем случае, по военным базам и.д.
а то отстрелялись, а что дальше с "перемогой" делать непонятно. ни на что она не повлияла, ну кроме того что в очередной раз доказала, что русское ПВО только на бумаге в ТТХ и в телевизоре хорошо воюет.
freeze написав:Вот не спится истинно верующим в чудеса, ну победил Трамп, узбагойтесь ))) Трамп молодец, я за него переживал и болел на выборах, мой шурин за него голосовал, в отличие от троллей за Клинтон, которые сейчас перекрасились здесь и поливали Трампа грязью. Только я да прапорщик Либо топили за Трампа да еще несколько форумчан.
вообще, я считал и считаю трампа глупцом и кривлякой. да и удар, хотя я уверен что не перехватили ни одной ракеты, по сути оказался жиденькое "ниочем". надо было по дворцу асада валить, в крайнем случае, по военным базам и.д.
а то отстрелялись, а что дальше с "перемогой" делать непонятно. ни на что она не повлияла, ну кроме того что в очередной раз доказала, что русское ПВО только на бумаге в ТТХ и в телевизоре хорошо воюет.
Если Трамп захочет размазать путина , то введет войска в Сирию для свержения режима асада , авианосная группа уже на подходе , закроет небо над Сирией и будет утюжить , умножая влияние рассеи в геополитике на ноль с каждой выпущенной ракетой - это политическое решение .
trololo написав: израиль бомбил сирию неоднократно - где все это время была сирийская ПВО?
В том то и оно, что израильтяне на американском оружии работают в Сирии давно, свободно и практическим без потерь. Более того, месяц назад, когда сирийцы зацепили израильский F-15, Израиль нанес ответный удар именно по 16-ти объектовым системам ПВО и уничтожил практически ВСЮ систему ПВО Сирии. А теперь вдруг оказалось, что даже эти развалины сильнее США. Курвам на смех. Если еще учесть, что объявленные системы С-125 и 200 по крылатым ракетам вообще не работают. И вообще, те страны, где нет системы дальнего обнаружения практически беззащитны перед крылатыми ракетами. Особенно с гористым рельефом местности, который крылатые ракеты огибают на сверхнизких высотах, активно маневрируют и выставляют помехи. А тут на них сирийский бедуин, который читать не умеет, на ишаке, с кремниевой русской берданкой С-125 ... И 70 штук ...
Я напомню фомам неверующим, что в 2007 году Израиль без потерь разбомбил в Сирии ядерный центр. Тогда об том умолчали обе стороны. Израиль, чтобы его не обвинили в агрессии. Сирия, чтобы скрыть нарушение режима нераспространения. Туда хотела приехать МАГАТЭ, но сирийцы не пустили и залили котлован и прилегающую долину двухметровым слоем бетона, чтобы скрыть следы своих преступлений. А ядерный центр был в то время самым защищеным объектом в Сирии, но израильтянам и американскому оружию этих чурок нех делать.
Libo написав:Я напомню фомам неверующим, что в 2007 году Израиль без потерь разбомбил в Сирии ядерный центр.
Прапорщик, на твоем видео израильтяне двумя ракетами уничтожили ядерный центр. Передай шифровкой видео в Пентагон, пусть учатся работать у израильтян. А лапшу будешь школьникам вешать на уроках военной подготовки.
Всё флуд закончил. Читаем ДС и сводки с валютного фронта.
Libo написав:Я напомню фомам неверующим, что в 2007 году Израиль без потерь разбомбил в Сирии ядерный центр. Тогда об том умолчали обе стороны. Израиль, чтобы его не обвинили в агрессии. Сирия, чтобы скрыть нарушение режима нераспространения. Туда хотела приехать МАГАТЭ, но сирийцы не пустили и залили котлован и прилегающую долину двухметровым слоем бетона, чтобы скрыть следы своих преступлений. А ядерный центр был в то время самым защищеным объектом в Сирии, но израильтянам и американскому оружию этих чурок нех делать.
В 2007м году было интересное событие - среди авианосной группы кораблей США на учениях всплыла подводная лодка Китая, народ немного обделался... повы Запорожья на открытии 26,05-26,15