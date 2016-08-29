Додано: Пон 16 кві, 2018 06:41

trololo написав: израиль бомбил сирию неоднократно - где все это время была сирийская ПВО? израиль бомбил сирию неоднократно - где все это время была сирийская ПВО?

В том то и оно, что израильтяне на американском оружии работают в Сирии давно, свободно и практическим без потерь.Более того, месяц назад, когда сирийцы зацепили израильский F-15, Израиль нанес ответный удар именно по 16-ти объектовым системам ПВО и уничтожил практически ВСЮ систему ПВО Сирии.А теперь вдруг оказалось, что даже эти развалины сильнее США.Курвам на смех.Если еще учесть, что объявленные системы С-125 и 200 по крылатым ракетам вообще не работают.И вообще, те страны, где нет системы дальнего обнаружения практически беззащитны перед крылатыми ракетами. Особенно с гористым рельефом местности, который крылатые ракеты огибают на сверхнизких высотах, активно маневрируют и выставляют помехи.А тут на них сирийский бедуин, который читать не умеет, на ишаке, с кремниевой русской берданкой С-125 ... И 70 штук ...