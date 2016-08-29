Додано: Пон 16 кві, 2018 09:00

Доброе утро, коллеги. привет, страна!



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,16 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и заметное «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дали понять обвалившиеся по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 59 729,6 млн. грн. к отметке 46 396,0 млн. грн., формируя «теоретические» риски для доллара на торгах межбанка.



Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 апреля с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 32,95/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,447 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 13 апреля по спросу и по предложению стал ниже на 5,0 коп.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 13 апреля по спросу вырос на 103 пункта, потеряв 30 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,2335, поднявшись к 1,2336 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,2337 на открытии торгов в Европе.



Дата: 16 апреля 2018 г. на 09.50



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,06/26,20 UAH/USD

€ – 32,15/32,43 UAH/EUR

RUB – 0,408/0,419 UAH/RUB



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