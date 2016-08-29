freeze написав:Вот не спится истинно верующим в чудеса, ну победил Трамп, узбагойтесь ))) Трамп молодец, я за него переживал и болел на выборах, мой шурин за него голосовал, в отличие от троллей за Клинтон, которые сейчас перекрасились здесь и поливали Трампа грязью. Только я да прапорщик Либо топили за Трампа да еще несколько форумчан.
вообще, я считал и считаю трампа глупцом и кривлякой. да и удар, хотя я уверен что не перехватили ни одной ракеты, по сути оказался жиденькое "ниочем". надо было по дворцу асада валить, в крайнем случае, по военным базам и.д.
а то отстрелялись, а что дальше с "перемогой" делать непонятно. ни на что она не повлияла, ну кроме того что в очередной раз доказала, что русское ПВО только на бумаге в ТТХ и в телевизоре хорошо воюет.
freeze написав:Вот не спится истинно верующим в чудеса, ну победил Трамп, узбагойтесь ))) Трамп молодец, я за него переживал и болел на выборах, мой шурин за него голосовал, в отличие от троллей за Клинтон, которые сейчас перекрасились здесь и поливали Трампа грязью. Только я да прапорщик Либо топили за Трампа да еще несколько форумчан.
вообще, я считал и считаю трампа глупцом и кривлякой. да и удар, хотя я уверен что не перехватили ни одной ракеты, по сути оказался жиденькое "ниочем". надо было по дворцу асада валить, в крайнем случае, по военным базам и.д.
а то отстрелялись, а что дальше с "перемогой" делать непонятно. ни на что она не повлияла, ну кроме того что в очередной раз доказала, что русское ПВО только на бумаге в ТТХ и в телевизоре хорошо воюет.
Если Трамп захочет размазать путина , то расширит наземный контингент в Сирии,целю будет - свержение режима асада по известным причинам . Авианосная группа уже на подходе ,которая закроет небо над Сирией и с каждой выпущенной ракетой будет умножать влияние рассеи в геополитике на ноль - это ,скорее всего, как вариант военно-политического решения .
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 16 кві, 2018 08:45, всього редагувалось 2 разів.
trololo написав: израиль бомбил сирию неоднократно - где все это время была сирийская ПВО?
В том то и оно, что израильтяне на американском оружии работают в Сирии давно, свободно и практическим без потерь. Более того, месяц назад, когда сирийцы зацепили израильский F-15, Израиль нанес ответный удар именно по 16-ти объектовым системам ПВО и уничтожил практически ВСЮ систему ПВО Сирии. А теперь вдруг оказалось, что даже эти развалины сильнее США. Курвам на смех. Если еще учесть, что объявленные системы С-125 и 200 по крылатым ракетам вообще не работают. И вообще, те страны, где нет системы дальнего обнаружения практически беззащитны перед крылатыми ракетами. Особенно с гористым рельефом местности, который крылатые ракеты огибают на сверхнизких высотах, активно маневрируют и выставляют помехи. А тут на них сирийский бедуин, который читать не умеет, на ишаке, с кремниевой русской берданкой С-125 ... И 70 штук ...
Я напомню фомам неверующим, что в 2007 году Израиль без потерь разбомбил в Сирии ядерный центр. Тогда об том умолчали обе стороны. Израиль, чтобы его не обвинили в агрессии. Сирия, чтобы скрыть нарушение режима нераспространения. Туда хотела приехать МАГАТЭ, но сирийцы не пустили и залили котлован и прилегающую долину двухметровым слоем бетона, чтобы скрыть следы своих преступлений. А ядерный центр был в то время самым защищеным объектом в Сирии, но израильтянам и американскому оружию этих чурок нех делать.
Libo написав:Я напомню фомам неверующим, что в 2007 году Израиль без потерь разбомбил в Сирии ядерный центр.
Прапорщик, на твоем видео израильтяне двумя ракетами уничтожили ядерный центр. Передай шифровкой видео в Пентагон, пусть учатся работать у израильтян. А лапшу будешь школьникам вешать на уроках военной подготовки.
Всё флуд закончил. Читаем ДС и сводки с валютного фронта.
Libo написав:Я напомню фомам неверующим, что в 2007 году Израиль без потерь разбомбил в Сирии ядерный центр. Тогда об том умолчали обе стороны. Израиль, чтобы его не обвинили в агрессии. Сирия, чтобы скрыть нарушение режима нераспространения. Туда хотела приехать МАГАТЭ, но сирийцы не пустили и залили котлован и прилегающую долину двухметровым слоем бетона, чтобы скрыть следы своих преступлений. А ядерный центр был в то время самым защищеным объектом в Сирии, но израильтянам и американскому оружию этих чурок нех делать.
В 2007м году было интересное событие - среди авианосной группы кораблей США на учениях всплыла подводная лодка Китая, народ немного обделался... повы Запорожья на открытии 26,05-26,15
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,16 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и заметное «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дали понять обвалившиеся по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 59 729,6 млн. грн. к отметке 46 396,0 млн. грн., формируя «теоретические» риски для доллара на торгах межбанка.
Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 апреля с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 32,95/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,447 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 13 апреля по спросу и по предложению стал ниже на 5,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 13 апреля по спросу вырос на 103 пункта, потеряв 30 пунктов по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,2335, поднявшись к 1,2336 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,2337 на открытии торгов в Европе.